Kurumsal Yatırımcılar ve ETF’lerin Sahip Olduğu Ethereum Arzı Belli Oldu! İşte Detaylar

Ethereum’a yönelik kurumsal yatırımcı talebi rekor seviyelere ulaşırken, hazine şirketleri ve borsa yatırım fonları 12.48 milyondan fazla ETH’ye sahip. Bu, Ethereum’un toplam arzının yaklaşık %10.31’ine tekabül ediyor.

StrategicETHReserve verilerine göre, kurumsal hazineler şu anda 5.66 milyon ETH’ye (toplam arzın %4.68’i) sahipken, spot Ethereum ETF’leri ise 6.81 milyon ETH’ye (arzın %5.63’ü) sahip.

Bu veriler, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a ilgisinin güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Spot Ethereum ETF’leri Ekim Ayında 621 Milyon Dolar Giriş Gördü

SoSoValue verilerine göre spot Ethereum ETF’leri ekim ayında 621.4 milyon dolar net giriş kaydetti. Ekim ayında ise 285.7 milyon dolar giriş görülmüştü.

Ağustos ayında girişler 3.9 milyar dolara ulaşmıştı. Bu, Ethereum’a yönelik iştahın güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu arada SharpLink Gaming, bu hafta 839.000 ETH’ye sahip olduğunu açıkladı.

Nasdaq’da SBET koduyla listelenen SharpLink Gaming, haziran ayında ETH hazine stratejisini başlattı ve gerçekleşmemiş karı o zamandan bu yana 900 milyon doları aştı.

SharpLink’s unrealized profit now surpasses $900M since launching the ETH treasury strategy on June 2, 2025.



During that time, ETH concentration doubled, making every share more valuable.



With 839k ETH on our balance sheet and no debt, SharpLink’s in a strong position to keep… pic.twitter.com/4HlQWRZjvw — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) October 6, 2025

SharpLink, ETH’ye sahip olmasının yanı sıra SBET hissesini Ethereum üzerinde tokenleştirmeye hazırlanıyor. Ayrıca şirket, varlıklarının bir kısmını Consensys tarafından geliştirilmiş Ethereum katman 2 ağı olan Linea’ya stake etmeyi planlıyor.

SharpLink Başkanı ve Consensys’in kurucusu Joseph Lubin, Linea’nın kurumlar için cazip getiriler sunabileceğini söyledi.

Lubin, “SharpLink Ethereum biriktirmeye devam edecek” dedi.

XWIN Finance Ethereum’un 10 Bin Doları Görebileceğini Söyledi

Kripto hedge fonu XWIN Finance, Ethereum’un makro likidite trendlerinin etkisiyle bu döngüde 10.000 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Analistler, küresel M2 para arzı rekor seviyelere ulaşıp borsalardaki ETH arzının düşmesiyle birlikte Ethereum’un “yeniden değerlenme” aşamasına girdiğini düşünüyor.

Bitcoin, M2 para arzındaki büyümeye yanıt olarak 2022’den bu yana %130’dan fazla değer kazanırken, Ethereum ise sadece %15 değerlendi.

Ancak borsalardaki ETH arzı 2022 yılından bu yana %25’ten fazla düştü ve negatif sermaye akışları da coin’in staking için kilitlendiğini ya da soğuk cüzdanlarda tutulduğunu düşündürüyor. Öte yandan kurumsal yatırımcı talebi de artıyor.

Geçmiş verileri, Bitcoin hakimiyeti %60’ın altına düştüğünde Ethereum’un iyi performans gösterdiğine işaret ediyor. Bitcoin hakimiyetindeki düşüş, sermayenin altcoin’lere akmasını sağlıyor.

XWIN, 2025 yılının Ethereum’un kırılma yılı olabileceğine ve 10 bin doları görebileceğine inanıyor.

Bu arada BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes de Ethereum’un 2025 sonuna kadar 10.000 dolara ulaşabileceğine inanıyor.