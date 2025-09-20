Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’i Nasıl Değiştiriyor? Michael Saylor Açıkladı

Bitcoin’in giderek artan kurumsal benimsenmesi, mega yatırımcıların piyasaya girmeden önce daha düşük volatilite talep etmesiyle varlığı riskli bir yatırımdan “sıkıcı” bir değer deposuna dönüştürebilir.

Strateji şirketi lideri Michael Saylor, Coin Stories podcast’inde yaptığı açıklamada, bu geçişi, varlıkta erken dönemde görülen doğal volatilitenin, büyük ölçekli kurumsal sermayeye yer açmak için yaşanan büyüme aşaması olarak nitelendirdi.

Saylor’un uyarısı, Bitcoin’in Ağustos ayında 124.100 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, fiyatın 115.500 dolar civarında konsolide olmasının hemen ardından geldi.

Saylor, mevcut satış baskısını, yatırımcıların güven kaybı yerine varlıklarını çeşitlendirme ihtiyacına bağladı. Durumu, şirketin geleceğine inanmasına rağmen hayat masraflarını karşılamak için hisse senedi opsiyonlarını satan yeni kurulan şirketlere benzetti.

Saylor, Coin Stories podcast’inde konuşurken | Kaynak: YouTube

Kurumsal Bitcoin Hazineleri Rekor Kırarken, Satın Alma Hızı Yavaşladı

Cryptonews’in haberine göre, kurumsal Bitcoin hazineleri, dolaşımdaki arzın yaklaşık %5’ini temsil eden 1,011 milyon BTC’ye ulaşarak toplam değeri 118 milyar doları aştı ve rekor kırdı.

Ancak birikim kalıpları, 2024’ü karakterize eden agresif satın alma çılgınlıklarından önemli ölçüde uzaklaştı. MicroStrategy’nin aylık alımları, Kasım 2024’te 134.000 BTC iken, Ağustos 2025’te sadece 3.700 BTC’ye geriledi. Şirketin net aktif değerine göre piyasa primi de 3,89x’ten 1,44x’e düştü.

Strategy’nin birikimlerindeki yavaşlamaya rağmen, diğer şirketler alımlarını hızlandırarak Strategy’nin kurumsal holdinglerdeki hakimiyetini %76’dan %64’e düşürdü.

Halka açık şirketler 2025 yılında hazinelerine 415.000 BTC ekleyerek, 2024’te edinilen 325.000 BTC’nin üzerine çıktı. Sadece Temmuz ve Ağustos aylarında 28 yeni Bitcoin hazine şirketi faaliyete geçti ve şirketlerin toplam varlıklarına 140.000 BTC eklendi.

Buna karşın, firmalar makro belirsizlikler ve hissedarların daha sıkı risk yönetimi talepleri nedeniyle artık işlem başına daha küçük alımlar gerçekleştiriyor.

Yakın zamanda yayımlanan bir rapor, halka açık Bitcoin hazine şirketlerinin dörtte birinin artık net varlık değerinin altında işlem gördüğünü ve ortalama NAV çarpanının Nisan ayındaki 3,76’dan şu anda 2,8’e gerilediğini ortaya koydu.

Öne çıkan örneklerde, NAKA gibi şirketler zirveden bu yana piyasa değerlerinin %96’sını kaybettikten sonra sadece 0,7x NAV’dan işlem görürken, Twenty One, Semler Scientific ve The Smarter Web Company gibi firmalar da Bitcoin varlıklarının değerinin altında işlem görüyor.

Milyon Dolarlık Bitcoin Kredi Devrimi

Saylor, podcast sırasında Bitcoin destekli finansal araçlar aracılığıyla kredi piyasalarında devrim yaratma vizyonunu özetledi ve geleneksel sabit gelir piyasalarındaki temel zayıflıkları ele aldı.

Mevcut kredi ortamını “getiri açlığı” olarak nitelendiren Saylor, İsviçre bankalarının negatif %0,50, Avrupa şirket tahvillerinin ise sadece %2,5 getiri sağladığını ve parasal enflasyonun bu getirileri aştığını söyledi.

Strategy, farklı piyasa segmentlerini hedefleyen dört Bitcoin destekli imtiyazlı hisse senedi enstrümanını piyasaya sundu.

🚀 @saylor positions Bitcoin-backed securities as retirement alternative offering 9.5% yields versus 0.1-4% bank rates as MicroStrategy launches $2.5B STRC preferred stock targeting conservative investors.#MicroStrategy #Bitcoinhttps://t.co/2uDMxTczxB — Cryptonews.com (@cryptonews) August 1, 2025

Strike, ortak hisse senetlerine dönüştürme hakkı ile %8 temettü sağlarken, Strife kıdemli tasfiye tercihleriyle %10 sürekli getiri sunuyor.

Stride, %12,7 efektif getiri için ceza maddelerini kaldırarak daha yüksek risk toleransına sahip ve Bitcoin’e inanan yatırımcıları hedefliyor.

En yeni enstrüman olan Stretch, Saylor’ın “hazine tercihli” olarak tanımladığı, süre riskini ve oynaklığı en aza indirecek şekilde tasarlanmış aylık değişken temettülerle yenilik yaratıyor.

Strategy, yapay zekâ desteğini kullanarak Bitcoin desteğini ve %10 hedef getiriyi korurken, para piyasası enstrümanlarıyla rekabet edebilecek türünün ilk örneğini geliştirdi.

Bu araçlar, Strategy’nin Bitcoin satışları yerine öz sermaye artışları yoluyla temettü ödemelerini finanse etmesine imkân tanıyor.

Şirket, hisse senedi piyasalarından yıllık yaklaşık 20 milyar dolar topluyor; bunun yaklaşık 600 milyon dolarını temettü ödemelerine ayırırken kalanını ek Bitcoin alımlarına yönlendiriyor.

Bu yapı, Bitcoin birikimini korurken kredi riski olmadan kaldıraç genişlemesine olanak sağlıyor.

Dijital Altına Hücum Wall Street Gerçekleriyle Buluştuğunda

Saylor, Bitcoin’in kurumsal olgunlaşma sürecinin, piyasa katılımcılarının devrim niteliğindeki finansal teknolojiye uyum sağlamasıyla birlikte sabır gerektirdiğini vurguladı.

Mevcut ortamı, yatırımcıların gazyağı, benzin ve petrokimyasalların birçok sektörü dönüştürmesinden önce ham petrol türevlerinin kapsamını kavramakta zorlandığı 1870’lerdeki petrol endüstrisine benzetti.

Yönetici, 2025-2035 yıllarının kapsamlı iş modeli denemeleri, ürün geliştirme ve servet edinme açısından “dijital altın hücumu” dönemi olacağını öngördü.

Strategy, kapsamlı kurum eğitim süreçleri aracılığıyla tüm araçlar için kredi derecelendirmeleri hedefleyen ilk yatırım sınıfı Bitcoin hazine şirketi olmayı amaçlıyor.

Geleneksel finansal ölçümlerin Bitcoin hazine şirketlerini değerlendirmek için yetersiz kalmasıyla piyasa dinamikleri gelişmeye devam ediyor; bu nokta, yakın zamanda yapılan bir Sentora araştırmasında da vurgulandı.

Saylor, birçok kurumsal yatırımcının Bitcoin hakkında hâlâ temel eğitime ihtiyaç duyduğunu belirterek, son politika açıklamalarına rağmen varlığın düzenleyici yasaklarla karşı karşıya olup olmadığını sorguladı.

Halka açık şirketlerin önemli bir Bitcoin arzını kontrol etmesiyle kurumsal yoğunlaşma riskleri de ortaya çıkıyor.

Analistler, büyük yatırımcıların stratejilerini değiştirmesi halinde hazinedeki yoğun kontrolün likiditeyi azaltabileceği ve oynaklığı artırabileceği konusunda uyarıyor.

Ancak, Bitcoin ETF hisselerinin yaklaşık %75’inin kurumsal olmayan yatırımcıların elinde olması ve kurumsal talebin yavaşladığı dönemlerde perakende akışlarının kritik destek sağlamasıyla, perakende katılımı güçlü kalmaya devam ediyor.

Kurumsal hakimiyete geçiş, Bitcoin’i geçmişteki değişkenliğine kıyasla “sıkıcı” kılabilir; ancak Saylor, bu evrimi Bitcoin’in küresel finans için dünyanın birincil dijital sermayesi ve ödeme katmanı olma vizyonuna ulaşması için gerekli görüyor.