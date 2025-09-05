Halka Açık Şirketler 1 Milyon Bitcoin’e Sahip: İşte Veriler

Halka açık şirketler artık 1 milyon Bitcoin’e sahip. Bu, Bitcoin’in bir rezerv varlığı olarak kabulünde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre halka açık şirketler yaklaşık 111 milyar dolar değerinde 1.000.698 BTC’ye sahip.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin Ağustos 2020’de BTC biriktirmeye başlamasının ardından birçok şirket onun izinden gitti.

Strategy 636.505 BTC’ye Sahip

Strategy şu anda 636.505 BTC’ye sahip olup, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, ağustos ayında 705 BTC satın aldı ve şu anda sahip olduğu 52.477 BTC ile en büyük ikinci Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Öte yandan Strike CEO’su Jack Mallers tarafından kurulan XXI 43.514 BTC’ye sahipken, Bitcoin Standard Treasury Company ise 30.021 BTC’ye sahip.

Diğer önemli yatırımcılar arasında 24.000 BTC’ye sahip olan kripto borsası Bullish, 20.000 BTC’ye sahip olan Metaplanet ve Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ve Coinbase gibi isimler yer alıyor.

Büyük şirketlerin alımlarını sürdürmesi arz şokuna dair spekülasyonlara yol açtı. Bitcoin’in 21 milyonluk arzının büyük bir kısmının çıkarılmış olması nedeniyle kurumsal talebin fiyatı artırabileceği yönünde tahminler var.

Bitcoin geçen ay 124.450 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişin ETF girişlerinden ve büyük şirketlerin alımlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu arada Metaplanet ve Semler Scientific 2027 yılına kadar Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

BREAKING: Total #Bitcoin held by publicly traded companies globally just passed 1,000,000 BTC.



Nearly 5% of all the BTC that will ever be 🔥 pic.twitter.com/LVGGYbGBfQ — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) September 4, 2025

2022 ayı piyasası sırasında büyük şirketlerin Bitcoin stratejileri sert eleştirilere maruz kaldı.

Bitcoin satışı yapmayan Strategy, finans dünyası tarafından “sorumsuz” olarak yaftalandı.

Şirketler, Bitcoin alımlarına fon sağlamak için dönüştürülebilir tahvil satışı gibi faaliyetler gerçekleştiriyor.

ABD Dışında 120 Şirketin Bitcoin’i Bulunuyor

ABD dışında 120 şirketin Bitcoin’i bulunuyor. Kurumsal BTC yatırımlarının arttığı ülkeler arasında Kanada, İngiltere, Hong Kong, Meksika, Güney Afrika ve Bahreyn yer alıyor.

Halka açık şirketler, Bitcoin varlıklarındaki artışa rağmen kripto borsalarının ve ETF’lerin gerisinde kaldı. Kripto borsaları ve ETF’ler şu anda toplam 1.62 milyon BTC’ye sahip.

Hükümetler 526.363 BTC’ye sahipken, özel şirketler ise 295.015 BTC’ye sahip. Protokollere ise 242.866 BTC kilitlenmiş durumda.

Bireysel yatırımcılar ise 16.2 milyon BTC’ye sahip.

Bu arada şirket hazinelerine Bitcoin ekleme trendinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri var.

Glassnode analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazine stratejilerinin sürdürülebilirliğine dair endişelerini dile getirdi. Check, piyasanın olgunlaşmasıyla nedeniyle piyasaya yeni girenlerin kolay kazanç elde etmesinin zor olduğunu söyledi.

Buna ek olarak VanEck’in Dijital Varlıklar Araştırma Müdürü Matthew Sigel de bazı şirketlerin Bitcoin hazinesi stratejilerine dair endişeleri dile getirdi.