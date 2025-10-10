Kripto Paralara Kanlı Darbe! ABD-Çin Gerilimi Milyarlarca Dolar Sildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni ekonomik yaptırımlar açıklaması, küresel piyasaları altüst etti.

Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere ek yüzde 100 gümrük vergisi ve yazılım ihracatına sıkı kontroller getirmeye hazırlandığını duyurması, yatırımcıların riskten kaçışını hızlandırdı. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasasında yalnızca son bir saatte 6 milyar dolardan fazla pozisyon tasfiye edildi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin’in “giderek daha saldırgan bir ticaret politikası” izlediğini belirterek Washington’un buna karşılık vermekte kararlı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray kaynakları, yeni vergi paketinin özellikle teknoloji, yazılım ve yüksek katma değerli ithalat kalemlerini hedef alacağını bildirdi.

"It is impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest is History. Thank you for your attention to this matter!" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Kx6deI2voC — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

Bu açıklama, küresel ticaret savaşının yeniden alevlenebileceği endişelerini körükledi. Analistler, kararın hayata geçmesi durumunda hem ABD hem de Çin ekonomilerinde üretim ve ihracat zincirlerinin ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor.

Trump’ın açıklamalarının ardından riskli varlıklardan kaçış hız kazandı. Hisse senetleriyle birlikte kripto paralar da sert şekilde geriledi. Hafta başında 126.250 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, birkaç saat içinde yüzde 12’den fazla değer kaybederek 110.000 dolar bandına çekildi. Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoin’ler de ortalama yüzde 12-18 arasında düşüş yaşadı.

Veri sağlayıcılarına göre bu satış dalgası sırasında kaldıraçlı işlemlerde 6 milyar dolardan fazla pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Uzmanlar, bu tür tasfiyelerin piyasada zincirleme etkiler yaratarak satış baskısını artırdığını belirtiyor.

Piyasalardaki bu dalgalanma, Nisan başından bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerin de yoğun satış görmesi, piyasanın genelinde risk iştahının zayıfladığını gösteriyor. Kripto piyasasının toplam değeri 24 saat içinde yaklaşık 170 milyar dolar eridi.

Kripto analiz platformu CoinMetrics’ten Ethan Harris, “Ticaret savaşının yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Bitcoin gibi riskli varlıklar kısa vadede baskı altında kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fundstrat analisti Thomas Lee ise, “Piyasa şoku geçici olabilir. Ancak ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim devam ederse, yatırımcıların risk algısı uzun süre düşük kalabilir” dedi.

Bazı stratejistler, bu açıklamaların Trump’ın seçim öncesi politik manevralarının bir parçası olabileceğini, dolayısıyla piyasaların tepkisinin aşırı olabileceğini düşünüyor.

Küresel risk iştahındaki azalma, gelişmekte olan piyasalar ve Türk Lirası üzerinde de baskı yaratabilir. Kripto piyasalarında işlem yapan Türk yatırımcılar açısından kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması, pozisyonların stop-loss seviyeleriyle korunması ve TL bazlı volatiliteye karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Finans uzmanları, uzun vadeli yatırımcılar için bu tür küresel şokların “düzeltme fırsatı” olabileceğini ancak piyasanın yönünü belirleyecek ana unsurun ABD-Çin ticaret hattındaki gelişmeler olduğunu vurguluyor.

Trump’ın Çin’e karşı yeni vergi ve ihracat kontrol planı, küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikleri yeniden artırdı. Kripto para piyasasında görülen ani satışlar, piyasanın jeopolitik gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki günlerde hem Washington’dan hem de Pekin’den gelecek açıklamalar, Bitcoin ve genel kripto piyasasının yönü açısından belirleyici olacak.