Trump’ın Çin Eleştirisi Kripto Para Piyasasını Sarstı: Bitcoin ve Altcoinler Düşüşe Geçti!

ABD borsalarının yükselişle açılmasıyla birlikte 122.000 dolara kadar tırmanan Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert açıklamaları sonrası yaşanan piyasa çöküşüyle hızla geri çekildi.

Trump’tan Pekin’e “düşmanca tutum” suçlaması

Trump, Cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin’in “giderek daha düşmanca” davrandığını öne sürdü.

Pekin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını artırarak diğer ülkelere tehdit mesajı gönderdiğini iddia eden Trump, bu gelişmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi.

“Birçok ülke bizimle temasa geçti; hepsi bu ticari düşmanlıktan son derece rahatsız. Son altı aydır ilişkilerimiz gayet iyiydi ama bu adım her şeyi tersine çevirdi. Her zaman pusuda beklediklerini hissettim ve yine haklı çıktım!”

Trump, ABD’nin stratejik alanlarda Çin’den çok daha güçlü olduğunu belirterek, “Bizim pozisyonumuz çok daha güçlü ve kapsamlı,” dedi. Ayrıca iki hafta sonra Güney Kore’de yapılacak APEC zirvesinde planlanan görüşmenin “artık gereksiz göründüğünü” ifade etti.

Bitcoin ve borsalarda satış dalgası

Trump’ın açıklamaları, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı ihtimaline dair endişeleri alevlendirdi. Dow Jones endeksi 500 puandan fazla değer kaybederken, Bitcoin %3,8’in üzerinde düşüşle 116.242 dolara kadar geriledi. Yazı kaleme alınırken BTC 116.500 dolar eşiğinin hemen altında işlem görüyordu.

Artan volatiliteyle birlikte Bitcoin’in günlük işlem hacmi de %13 yükselerek 79 milyar doları aştı.

Piyasalar şimdi gözünü, Trump’ın açıklamaları sonrasında Washington ve Pekin’den gelecek yeni diplomatik adımlara çevirmiş durumda.