BTC $116,832.56 -3.81%
ETH $4,004.78 -8.06%
SOL $206.57 -5.95%
PEPE $0.0000086 -6.50%
SHIB $0.000011 -4.69%
DOGE $0.23 -6.01%
XRP $2.69 -3.88%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Trump’ın Çin Eleştirisi Kripto Para Piyasasını Sarstı: Bitcoin ve Altcoinler Düşüşe Geçti!

ABD Bitcoin Çin Donald Trump Piyasa
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Trump’ın Çin Eleştirisi Kripto Piyasasını Sarstı: Bitcoin Düşüşe Geçti!

ABD borsalarının yükselişle açılmasıyla birlikte 122.000 dolara kadar tırmanan Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert açıklamaları sonrası yaşanan piyasa çöküşüyle hızla geri çekildi.

Trump’tan Pekin’e “düşmanca tutum” suçlaması

Trump, Cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin’in “giderek daha düşmanca” davrandığını öne sürdü.

Pekin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını artırarak diğer ülkelere tehdit mesajı gönderdiğini iddia eden Trump, bu gelişmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi.

“Birçok ülke bizimle temasa geçti; hepsi bu ticari düşmanlıktan son derece rahatsız. Son altı aydır ilişkilerimiz gayet iyiydi ama bu adım her şeyi tersine çevirdi. Her zaman pusuda beklediklerini hissettim ve yine haklı çıktım!”

Trump, ABD’nin stratejik alanlarda Çin’den çok daha güçlü olduğunu belirterek, “Bizim pozisyonumuz çok daha güçlü ve kapsamlı,” dedi. Ayrıca iki hafta sonra Güney Kore’de yapılacak APEC zirvesinde planlanan görüşmenin “artık gereksiz göründüğünü” ifade etti.

Bitcoin ve borsalarda satış dalgası

Trump’ın açıklamaları, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı ihtimaline dair endişeleri alevlendirdi. Dow Jones endeksi 500 puandan fazla değer kaybederken, Bitcoin %3,8’in üzerinde düşüşle 116.242 dolara kadar geriledi. Yazı kaleme alınırken BTC 116.500 dolar eşiğinin hemen altında işlem görüyordu.

Artan volatiliteyle birlikte Bitcoin’in günlük işlem hacmi de %13 yükselerek 79 milyar doları aştı.
Piyasalar şimdi gözünü, Trump’ın açıklamaları sonrasında Washington ve Pekin’den gelecek yeni diplomatik adımlara çevirmiş durumda.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitcoin Hyper, BitcoinFi Çağını Başlatıyor: 100x Potansiyelle Yeni Dönem
2025-10-10 19:37:53
Trump’ın Çin Eleştirisi Kripto Para Piyasasını Sarstı: Bitcoin ve Altcoinler Düşüşe Geçti!
2025-10-10 18:46:43
XRP, Shiba Inu ve Dogecoin Fiyatı Yükselir mi? İşte Yapay Zeka DeepSeek'in 2025 Sonu Tahminleri
2025-10-10 18:10:31
Bu Veriler Shiba Inu'da Yükselişe İşaret Ediyor! SHIB Fiyatı Ne Olur?
2025-10-10 14:42:32
BitMine Hazineye 104 Milyon Dolarlık ETH Ekledi, Fundstrat 5.500 Dolar Hedefi Verdi – Ethereum Patlama Eşiğinde mi?
2025-10-10 14:43:36
Meme Coinler Düşüyor: Pepe Fiyatı da Düşer mi?
2025-10-10 13:21:59
BTC Zirveye Ulaştı Ama Bu Gösterge “Henüz Bitmedi” Diyor – Yeni Bir Ralli mi Geliyor?
2025-10-10 12:12:49
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Basın Bültenleri
Bitcoin Hyper, BitcoinFi Çağını Başlatıyor: 100x Potansiyelle Yeni Dönem
2025-10-10 19:37:53
Fiyat Tahminleri
XRP, Shiba Inu ve Dogecoin Fiyatı Yükselir mi? İşte Yapay Zeka DeepSeek’in 2025 Sonu Tahminleri
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-10-10 18:10:31
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi