Kripto Para Piyasası Bugün Neden Düşüyor?

Kripto para piyasası bugün düşüşte; CoinMarketCap verilerine göre, toplam kripto para piyasa değeri %3,3 düşerek 3,73 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bu arada, 24 saatlik işlem hacmi 192 milyar dolar seviyesinde seyrederken, büyük kripto paraların kırmızıya dönmesi piyasadaki aktivitenin azaldığını gösteriyor.

TLDR: Küresel kripto para piyasa değeri son 24 saatte yüzde 3 düşüşle 3,78 trilyon dolara geriledi.

İlk 10 kripto paranın 8’i ve çoğu büyük altcoin kırmızı bölgede işlem gördü.

Bitcoin (BTC) yüzde 3,5 düşerek 109.373 dolara, Ethereum (ETH) ise yüzde 3,6 gerileyerek 3.868 dolara indi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi ve Aralık ayında niceliksel sıkılaştırmayı (QT) sonlandırma sinyali, piyasaya yeniden likidite girişi olabileceğine işaret etti.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 34’e düşerek “korku” bölgesine geriledi.

ETF tarafında ise çıkışlar dikkat çekti: Bitcoin ETF’lerinden toplam 470,7 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 81,44 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Öte yandan, Avustralya merkezli CryptoLink şirketi, kara para aklama (AML) uyum ihlalleri nedeniyle AUSTRAC tarafından 56.340 Avustralya doları (yaklaşık 37.000 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Kriptonun Kazananları ve Kaybedenleri

Bu haberin yazıldığı an itibarıyla, piyasa değerine göre ilk 10 kripto paranın sekizi son 24 saatte değer kaybetti.

Bitcoin (BTC) %2,7 düşüşle 108.112 dolardan işlem görüyor ve 2,18 trilyon doların üzerindeki piyasa değerini koruyor.

Ethereum (ETH) %4,5 düşüşle 3.794 dolara gerilerken, BNB (BNB) ise %1,8 düşüşle 1.081 dolara indi.

XRP (XRP) %6,4’lük kayıpla 2,46 dolar seviyesine geriledi ve Solana (SOL) %5,1 değer kaybederek 185 doları gördü.

Dogecoin (DOGE) %5,6 düşüş ile 0,1815 dolar seviyesine indi.

Genel piyasa düşüşüne rağmen, birkaç altcoin etkileyici kazançlar kaydetti:

Aurora (AURORA) %65,1 sıçrayarak 0,08555 dolara yükseldi.

Jelly-My-Jelly (JMJ) ve Anvil (ANVL) ise sırasıyla %50,6 ve %44,0 oranında artış gösterdi.

Buna karşın, PepeNode (PNODE) ve BlockchainFX (BFX), sırasıyla %32 ve %12,8 oranlarında düşüş yaşamalarına rağmen, piyasa oynaklığının ortasında güçlü perakende ilgisi göstererek trend olan token’lar listesinin zirvesinde yer aldı.

Bu arada, İsviçre merkezli varlık yöneticisi 21Shares, altcoin bağlantılı yatırım ürünlerine yönelik artan kurumsal iştahın ortasında, bir Hyperliquid (HYPE) Borsa Yatırım Fonu (ETF) piyasaya sürmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

✅ @21Shares seeks SEC approval for a fund tracking the HYPE token, signaling growing institutional demand for altcoin exposure.#21Shares #ETFhttps://t.co/zJpVL1YOgZ — Cryptonews.com (@cryptonews) October 30, 2025

Bu hamle, Bitwise’ın benzer bir Hyperliquid ETF’i için başvuruda bulunmasından sadece haftalar sonra geldi ve merkeziyetsiz ticaret ekosistemlerine maruz kalma talebini yakalamak isteyen varlık yöneticileri arasındaki yoğun rekabetin altını çiziyor.

HYPE token’ı, Hyperliquid’in merkeziyetsiz borsasına güç sağlıyor; kullanıcılara işlem ücreti indirimleri sunuyor ve blok zincirinin gas (işlem) token’ı olarak hizmet veriyor.

Fed Kararına Rağmen Altcoinler Zirveden Uzak

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen 25 baz puanlık son faiz indirimi gerçekleşti ve Bitcoin’i kısa süreliğine 108 bin dolar seviyesine düşürdü.

Ancak, asıl piyasa hareketini sağlayan gelişme, Fed’in nicel sıkılaştırmanın (QT) Aralık ayında sona ereceğini onaylaması oldu. Bu durum, risk varlıklarını besleyebilecek likiditenin geri döneceğine işaret ediyor.

Analistler, bu durumun bir “altcoin sezonunun” zeminini hazırlayabileceğini belirtiyor, ancak geçmişteki modeller bu iyimserliğin sıklıkla hızla kaybolduğunu gösteriyor.

JUST IN: 🇺🇸 Fed Chair Jerome Powell says President Trump's tariffs are causing "higher overall inflation." pic.twitter.com/m36a42g0WC — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

2024’teki ilk faiz indirimi güçlü bir ralli tetiklemiş, ancak bu ralli Eylül ayında sönümlenmiş, yıl sonunda ise Trump’ın seçim zaferiyle yeniden canlanmıştı.

Bu momentum patlamalarına rağmen, çoğu altcoin 2021 zirvelerini geri almayı başaramazken, Bitcoin sürekli yukarı yönlü trend gösteren tek varlık olmaya devam ediyor.

ETH, SOL ve XRP gibi majör token’lar zirve fiyatlarının hala %40’tan fazla altında kalıyor ve bu da piyasanın hala bir konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor.

Analistler mevcut piyasayı bir çöküşten ziyade bir sıfırlama olarak görüyor; burada likidite genişlemek yerine yer değiştiriyor.

Solana ve XRP her ikisi de istikrar kazanıyor gibi görünüyor; CME’de her biri yaklaşık 3 milyar dolarlık rekor vadeli işlem açık pozisyonu (Open Interest) kaydetmiş durumda.

9.9K XRP futures contracts traded on October 27, a new record.💥



Explore regulated XRP futures and options ➡️https://t.co/r0fqJzPJ8O — CME Group (@CMEGroup) October 29, 2025

İzlenmesi Gereken Seviyeler ve Güncel Piyasada Yaşananlar

Haberin yazıldığı an itibarıyla Bitcoin 108.062 dolardan işlem görüyor ve gün içinde yüzde 2,8 düşüşte. BTC’nin gün içi aralığı 107.451 dolar ve 111.897 dolar arasında.

BTC Direnç: 111.800 dolar üzerinde bir kırılma, 114.500 dolar ve potansiyel olarak 118.000 dolara doğru hareketi başlatabilir.

BTC Destek: Mevcut desteğin tutulamaması durumunda, 107.500 dolar ve ardından 105.000 dolar bölgesine doğru bir düşüş beklenebilir.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 4,8 düşüşle 3.779 dolardan işlem görüyor. Coin, haftalık zirvesi olan 4.100 dolar yakınından geri çekildikten sonra 3.763–3.900 dolar bandında tutunmaya çalışıyor.

ETH Direnç: 3.950 doların üzerine çıkış, fiyatı 4.200 doları ve ardından satış baskısının olduğu 4.400 doları yeniden test etmeye itebilir.

ETH Destek: 3.800 doların altına düşüş ise kısa vadede $3.650–$3.700 bölgesine doğru daha derin bir geri çekilmeye neden olabilir.

Piyasa duyarlılığı düşüşe geçti; Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 34’e gerileyerek “Korku” seviyesine indi. Endeksin dünden 39’dan ve bir ay öncesinden 43’ten düşmesi, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini gösteriyor.

ABD Bitcoin spot ETF’leri, Çarşamba günü keskin bir geri dönüşle 470,7 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Çıkışlara Fidelity’nin FBTC’si ($164,36 milyon), Ark & 21Shares’ın ARKB’si ($143,8 milyon) ve BlackRock’ın IBIT’i ($88,08 milyon) öncülük etti.

Toplam kümülatif net giriş $61,87 milyar seviyesinde.

ABD Ethereum spot ETF’leri de Çarşamba günü 81,44 milyon dolar net çıkış kaydetti.

BlackRock’ın ETHA’sı, $21,36 milyon giriş kaydeden tek büyük fon oldu.

Fidelity’nin FETH’i ($69,49 milyon) ve Grayscale’in ETHE’si ($12,83 milyon) en büyük çıkışları yaşadı.

Ancak, ABD Solana spot ETF’leri Çarşamba günü 47,94 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitwise’ın BSOL fonu $46,54 milyonluk girişle liderliği üstlendi.

Avustralya mali istihbarat kurumu AUSTRAC, Perşembe günü kripto ATM operatörü CryptoLink’e 56.340 Avustralya Doları (yaklaşık 37.085 ABD Doları) para cezası uyguladı. Ceza, büyük nakit işlemlerinin geç bildirilmesi ve şirketin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarındaki eksiklikler nedeniyle kesildi.