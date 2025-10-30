Altcoin ETF Yarışı Kızıştı: 21Shares, Hyperliquid (HYPE) İçin SEC’e Başvurdu

İsviçre merkezli varlık yönetim şirketi 21Shares, altcoin bağlantılı yatırım ürünlerine yönelik artan kurumsal talebin ortasında, Hyperliquid (HYPE) tokenini takip edecek bir Borsa Yatırım Fonu (ETF) başlatmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

Çarşamba günü sunulan başvuruya göre, önerilen 21Shares Hyperliquid ETF, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler protokolü ve blok zinciri olan Hyperliquid’in yerel tokenini takip edecek.

Belgede bir borsa kodu veya yönetim ücreti belirtilmezken, fonun saklama (custodian) hizmetlerini Coinbase Custody ve BitGo Trust şirketlerinin sağlayacağı bilgisi yer aldı.

Varlık Yöneticileri Hyperliquid ETF’leri İçin Yarışıyor

Bu hamle, Bitwise’ın benzer bir Hyperliquid ETF’i için başvurmasından sadece haftalar sonra geldi. Bu durum, varlık yöneticileri arasındaki merkeziyetsiz ticaret ekosistemlerine yönelik yatırımcı talebini yakalama yarışının yoğunlaştığını gösteriyor.

HYPE tokeni, Hyperliquid’in merkeziyetsiz borsasına güç veriyor; kullanıcılara ücret indirimleri sunuyor ve blok zincirinin gaz tokeni olarak işlev görüyor. Tokenin fiyatı, protokolün artan işlem hacmi ve kullanıcı tabanına paralel olarak bu yıl istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Wall Street’in altcoin tabanlı ETF’lere olan ilgisinin artmaya devam ettiği bir dönemde gelen bu başvuru dikkat çekiyor.

Son günlerde, Bitwise’ın Solana Staking ETF’i (BSOL) güçlü bir ilgi görerek, ikinci işlem gününde 72 milyon dolar hacim kaydetti.

Bloomberg’den Eric Balchunas, bu rakamı “çok büyük bir sayı” olarak nitelendirdi ve ilk çıkış coşkusunun ötesinde yatırımcı katılımının sürdüğüne dair bir işaret olduğunu belirtti.

$BSOL did more volume on Day Two.. $72m is a huge number. Good sign. pic.twitter.com/KpTbiQxZnv — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 29, 2025

BSOL, Salı günü Canary Capital’in Litecoin (LTC) ve Hedera (HBAR) ETF’leri ile birlikte piyasaya sürüldü. İlk günkü işlem hacmi 55.4 milyon dolar olan BSOL, bu yılın en büyük kripto ETF çıkışı oldu.

Bu arada, Grayscale de yarışa katılarak Çarşamba günü 4 milyon dolar hacimle işlem görmeye başlayan Grayscale Solana Trust ETF’i (GSOL) ile piyasaya girdi.

Balchunas, Grayscale’in lansman hacminin Bitwise’ınkinden daha küçük olmasına rağmen, zamanlaması göz önüne alındığında performansının hala “sağlıklı” ve rekabetçi olduğunu söyledi.

SEC’in 21Shares’in Hyperliquid ETF’i üzerindeki incelemesi, altcoin odaklı bir ürünün daha 2025 yılında ABD’de listelenen ve hızla büyüyen kripto ETF listesine katılıp katılmayacağını belirleyecek.

FED İndirimi Sonrası BTC 110.000 Doların Altına İndi, ETF’lerden 470 Milyon Dolar Çıkış Oldu

Farside Investors verilerine göre, ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri, Çarşamba günü 470 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu rakam, Bitcoin’in 108.000 dolara kadar gerileyip toparlanmasının ardından haftanın en kötü günü oldu.

Çekilmelere Fidelity’nin FBTC fonu 164 milyon dolar ile liderlik ederken, onu ARK Invest’in ARKB fonu 143 milyon dolar ve BlackRock’ın IBIT fonu 88 milyon dolar ile takip etti. Bu gerileme, ürünlerin haftanın başında toplu olarak 350 milyon doların üzerinde giriş çektiği iki güçlü işlem gününün ardından yaşandı.

SoSoValue verilerine göre, toplam kümülatif net girişler 61 milyar dolara gerilerken, yönetim altındaki varlıklar (AUM) 149 milyar dolara düştü. Bu, Bitcoin’in piyasa değerinin yaklaşık %6.75’ini temsil ediyor.

Bitcoin’in fiyat hareketi, ETF çıkışlarını yansıttı ve son 24 saatte 108.201 dolar ile 113.567 dolar arasında işlem gördü. Düşüş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 25 baz puanlık faiz indirimine rağmen gerçekleşti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki bir görüşmenin ticaret gerilimlerine dair yatırımcı endişelerini azaltmasıyla piyasa duyarlılığının bir miktar iyileştiği gözlendi.