Kripto Para Fiyat Tahmini: 7 Ekim – XRP, Solana, Shiba Inu

Bitcoin bu hafta da yeni rekor seviyelere tırmanarak kripto para piyasasındaki genel yükselişi hızlandırdı. Bu ivmeyle birlikte birçok altcoin son yedi günde çift haneli oranlarda değer kazandı.

Piyasanın toplam değeri 4,36 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin hızla yükseldiğini gösteriyor.

Yıl sonuna kadar çok sayıda altcoin ETF’inin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, kripto piyasasında yeni ve güçlü ralli dalgalarını tetikleyebilir.

Bu ortamda, XRP, Solana ve Shiba Inu için teknik ve temel göstergelere dayanarak hazırlanan fiyat tahminleri, ocak ayına kadar bu üç büyük altcoin’in ne kadar yükselebileceğine ışık tutuyor.

XRP Fiyat Tahmini – Yeni ETF’ler Büyük Bir Yükselişe İşaret Ediyor

XRP bugün hafif bir düşüşle 2,97 dolar seviyesine gerilese de, bu fiyat haftalık bazda %4, aylık bazda ise %5 artış anlamına geliyor.

Analistlere göre XRP’nin teknik görünümü oldukça umut verici. Uzun süredir aşırı satım bölgesinde kalan token, güçlü temelleriyle birlikte artık yeniden yukarı yönlü bir kırılma için zemin hazırlıyor.

Grafik verileri, XRP’nin göreceli güç endeksinin (RSI) temmuz sonundan bu yana 50 seviyesinde dalgalandığını gösteriyor. Fiyatın bir süredir daralan bir flama formasyonu içinde hareket etmesi, büyük bir fiyat hamlesinin yaklaştığına işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

Uzmanlara göre, önümüzdeki haftalarda onun üzerinde XRP ETF’inin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu gelişme, olası yükselişin ana katalizörü olabilir.

Bu senaryoda XRP’nin ekim sonuna kadar 3,50 dolara, yıl sonuna kadar ise 5 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Solana (SOL) Fiyat Tahmini – ETF Onayları Yaklaşırken Altcoin Yeni Zirvelere Hazırlanıyor

Solana son 24 saatte %1 düşüş kaydetti ancak mevcut fiyatı olan 230 dolar, haftalık bazda %10, aylık bazda ise %13 artış anlamına geliyor.

Uzmanlara göre SOL, bu kazanımların üzerine daha fazlasını eklemeye oldukça uygun bir konumda. Özellikle de birkaç Solana ETF’inin lansmanına sayılı günler kala beklentiler giderek artıyor.

Bloomberg analistleri, bu ETF’lerin onay alma olasılığını “%100” olarak değerlendiriyor. Bunun nedeni, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto ETF başvurularını değerlendirme politikasını güncellemesi.

Teknik veriler de güçlü sinyaller veriyor. RSI ve MACD göstergeleri, aşırı satım bölgesinden toparlanarak yukarı yönlü bir momentumun başladığını işaret ediyor.

Kaynak: TradingView

Solana’nın güçlü katman-1 ağı konumu da bu görünümü destekliyor.

Analistlerin fiyat tahminine göre SOL, Kasım ayında 300 dolara ulaşabilir ve 2025 sonunda 500 dolar seviyelerine yaklaşabilir.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Tahmini – Meme Token Bu Kış Piyasayı Geride Bırakmaya Hazırlanıyor

Shiba Inu (SHIB) şu anda 0,00001267 dolar seviyesinde işlem görüyor. Token, haftalık bazda %8, aylık bazda ise %2 değer kazandı; ancak son bir yılda %31 düşüş kaydetti.

Bu oran hayal kırıklığı yaratsa da, analistlere göre yıl sonu genel rallisi başladığında SHIB’in hızla değer kazanması mümkün görünüyor.

Özellikle SHIB, 2021’deki ATH’si olan 0,00008616 dolara göre %85 geride kalarak ciddi bir toparlanma potansiyeline sahip.

Teknik göstergeler de umut verici sinyaller veriyor. RSI ve MACD, uzun süre negatif bölgede kaldıktan sonra yeniden yükselmeye başladı.

Kaynak: TradingView

Bu durum, düşük fiyatın yeniden alıcıları cezbetmeye başladığını gösteriyor. Bugünkü işlem hacmi ise hâlâ 220 milyon dolar civarında, yani piyasa ilgisi henüz tam olarak toparlanmış değil.

Analistlere göre SHIB’in fiyatı, piyasa genelindeki yükselişle paralel olarak yükselebilir. Kasım ayında 0,000030 dolar, Ocak ayında ise 0,000050 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Ön Satışta 1,7 Milyon Dolar Toplandı: PEPENODE 2026’nın Yeni Büyük Meme Coin’i Olabilir mi?

Kripto piyasasında kısa ve uzun vadede umut vaat eden tokenlar bulunurken, uzmanlar yatırımcıların portföylerini küçük piyasa değerli tokenlarla çeşitlendirmelerinin de faydalı olacağını belirtiyor.

Küçük piyasa değerli tokenlar, düşük seviyelerden başladıkları için listelemeler kazandıkça hızla yükselme potansiyeline sahip ve bu sayede katlanarak kazanç sağlayabiliyorlar.

Bunlardan biri de PEPENODE ($PEPENODE). Yeni bir ERC-20 token olan PEPENODE, kısa süre önce ön satışa çıktı ve şimdiden 1,7 milyon dolar topladı. Her geçen hafta daha fazla yatırımcı ilgisini çekiyor.

PEPENODE, piyasadaki ilk “mine-to-earn” token olma iddiasıyla dikkat çekiyor. Bu model, kullanıcıların kendi sanal madencilik riglerini oluşturarak ödül kazanmalarını sağlıyor.

Kullanıcılar, PEPENODE satın alarak riglerine sanal düğümler ekleyebiliyor, bu da yeni tokena olan talebi artırıyor. Düğüm sayısı arttıkça, kullanıcıların kazandığı ödüller de artıyor ve PEPENODE, ödülleri Fartcoin ve Pepe gibi üçüncü taraf tokenlar üzerinden dağıtıyor.

Ayrıca sahipler, PEPENODE’u staking yaparak değerlendirebilecek, bu da tokenı potansiyel olarak oldukça kazançlı kılıyor.

Ön satış yıl sonuna doğru sona erecek, ancak yatırımcılar şu anda resmi PEPENODE web sitesinden katılabiliyor. Token, şu anda 0,0010918 dolar fiyatla satılıyor ve satış kapanana kadar fiyatın kademeli olarak artması bekleniyor.