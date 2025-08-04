Kripto Para Fiyat Tahmini – 4 Ağustos: XRP, Shiba Inu ve Pepe

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Kripto paraların lideri Bitcoin, üç hafta önce 122.838 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak piyasada boğa havasını yeniden canlandırdı.

Her ne kadar o tarihten bu yana %6,9’luk bir düzeltme yaşamış olsa da, piyasa hissiyatı güçlü şekilde pozitif kalmaya devam ediyor. Analistler, Bitcoin’in zirve seviyelere yakın seyretmesinin yeni bir sıçramayı tetikleyebileceğini belirtiyor.

Bu etkileyici yükseliş, birçok büyük altcoin ve popüler meme coin‘i de harekete geçirdi. Son bir yılda XRP, TRON, Solana, Sui Network, Pepe, Trump, SPX6900 ve FartCoin gibi kripto paralar yeni zirveler görerek yatırımcı güveninin arttığını ortaya koydu.

Öte yandan, ABD hükümetinden gelen düzenleme sinyalleri piyasaya netlik kazandırabilir. Geçtiğimiz hafta sonunda SEC, “Project Crypto” adlı bir dizi girişimi duyurarak, Amerikan menkul kıymet yasalarını güncellemeye yönelik adımlar atacağını açıkladı. Bu hamle, sektörün uzun süredir beklediği yasal belirsizliğin giderilmesi yönünde önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Uzun soluklu bir boğa sezonu beklentisiyle birlikte, yatırımcıların ilgisi artık eski rekorlarını aşma potansiyeli taşıyan dijital varlıklara yönelmiş durumda.

Ripple (XRP): 2025’te Güçlü Atak Yaptı, Kurumsal İlgi ve Yasal Netlik Yükselişi Destekliyor

Ripple’ın yerel kripto varlığı XRP, 18 Temmuz’da 3,65 dolarla yeni bir zirveye ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu geride bıraktı. Her ne kadar şu anda 2,99 dolar seviyesine geri çekilmiş olsa da, bu fiyat hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinden yalnızca %17,7’lik bir düşüş anlamına geliyor. Son 24 saatteki %5’lik toparlanma ise XRP’nin güçlü bir iyileşme sürecine girdiğine işaret ediyor.

Düşük işlem ücretleri, yüksek işlem hızı ve aracısız küresel para transferi imkânı sayesinde XRP, özellikle kurumsal kullanıcılar arasında tercih edilen bir varlık hâline geldi. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlardan destek alması ise XRP’nin meşruiyetini daha da artırdı.

XRP’nin kaderini değiştiren dönüm noktası ise 2023 yılında geldi. ABD mahkemesi, XRP’nin bireysel satışlarının menkul kıymet kapsamına girmediğine hükmederek düzenleyici belirsizliği ortadan kaldırdı. Bu karar, 2025’e gelinirken yatırımcı güvenini önemli ölçüde artırdı.

Son 1 yılda %449 oranında değer kazanan XRP, bu dönemde %88 artış gösteren Bitcoin’i açık farkla geride bıraktı.

Teknik göstergeler de yükseliş sinyalleri veriyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 56 seviyesine yükselmiş durumda, bu da alım baskısının satış baskısını geçtiğini ve boğaların yeni bir yükseliş hamlesi hazırlığında olabileceğini gösteriyor. XRP, son 30 günde %35’lik bir artış sergilerken, BTC’nin aynı dönemdeki getirisi sadece %6’da kaldı.

Temmuz ayı boyunca, XRP fiyatı 30 günlük hareketli ortalamasının oldukça üzerine çıktı. Bu iki çizgi şu anda tekrar birbirine yaklaşmış durumda ve önceki 3 dolarlık direnç seviyesi yakınında güçlü bir destek oluşmuş görünüyor. Bu tablo, olası bir düşüş riskini sınırlıyor.

2024 sonu ile 2025 Nisan ayı arasında oluşan yükselen flama formasyonu, önümüzdeki aylarda fiyatın 4 dolara doğru yeni bir atak gerçekleştirebileceğine işaret ediyor.

Shiba Inu (SHIB): Gerçek Kullanım Alanıyla Desteklenen Meme Coin, 3 ila 9 Kat Arası Yükseliş Hedefliyor

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), 7,2 milyar doları aşan piyasa değeriyle Dogecoin’in ardından en büyük ikinci meme coin konumuna yerleşti.

SHIB, son 24 saatte %0,4 değer kazanarak genel kripto piyasasındaki %0,9’luk artışı yansıttı. Toplam piyasa değeri 3,8 trilyon dolara ulaşan kripto piyasasında SHIB, şu sıralar 0,00001225 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Teknik analiz sinyalleri, SHIB’in daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Kasım 2023 ile Mart 2024 arasında oluşan düşen kama formasyonu ve Mayıs ortasından bu yana gelişen yükselen flama, güçlü boğa işaretleri olarak öne çıkıyor.

SHIB, ana direnç seviyesi olan 0,000022 doları kırmayı başarırsa, piyasa iyimserliğiyle birlikte 0,00003 dolara doğru bir atak yapabileceği düşünülüyor. Daha güçlü bir boğa piyasası ortamında ise yıl sonuna kadar 0,00006 ila 0,00009 dolar aralığına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

SHIB, çoğu meme token’dan farklı olarak gerçek kullanım sunuyor. Ethereum tabanlı Katman-2 çözümü Shibarium ile ölçeklenebilirliği artırıyor, işlem ücretlerini düşürüyor ve transfer hızını iyileştiriyor. Bu altyapı, SHIB’in uzun vadeli büyümesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.

Pepe (PEPE): İnternet Fenomeni Kurbağa Yeni Bir Fiyat Sıçramasına Hazırlanıyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe (PEPE), Matt Furie’nin meşhur kurbağa karakterinin kültürel etkisi sayesinde hızla popülerleşti ve piyasa değeri bakımından en büyük üç meme coin arasında yerini aldı.

4,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çeken PEPE, Elon Musk’ın X (eski Twitter) profil fotoğrafında kısa süreliğine yer alarak ününü daha da artırdı. Pek çok taklit projenin ortaya çıkmasına ilham verse de, hiçbiri Pepe’nin ivmesini yakalayamadı.

Şu anda yaklaşık 0,00001045 dolardan işlem gören PEPE, son 30 günde %7 değer kazandı. Ancak bu seviye, 2024 sonundaki 0,00002803 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %63 altında kalıyor.

Grafiklerdeki düşen kama formasyonu, yükseliş yönünde bir dönüş sinyali veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 38’e kadar gerileyerek, satış baskısının azalmaya başladığını ve “aşırı satım” bölgesine yaklaşıldığını gösteriyor. Bu da hafta sonuna doğru ani bir toparlanma olasılığını güçlendiriyor ve yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı sunabilir.

Meme coin sektörünün toplam piyasa değeri ise son 24 saatte %5,6 artarak 70,8 milyar dolara ulaştı. PEPE’nin fiyatı bu süre zarfında büyük bir değişiklik göstermese de, genel sektördeki toparlanma PEPE’ye yönelik ilgiyi artırabilir.

Makroekonomik koşulların iyileşmesi ve piyasada yeniden canlanma ihtimali, PEPE yatırımcılarını yaz sonuna kadar olası bir fiyat sıçraması beklentisine sokuyor.

Snorter ($SNORT): Yeni Meme Coin Ön Satışına İlgi Büyük

Erken dönemde güçlü meme coin fırsatları arayanlar için Snorter ($SNORT), mizah ve işlevselliği bir araya getiriyor. Solana blokzinciri üzerinde geliştirilen proje, meme kültürünü yerleşik bir bot aracılığıyla pratik kripto ticaret araçlarıyla buluşturuyor.

Telegram üzerinden erişilebilen bot, gerçek zamanlı piyasa analizlerini sohbet içinde sunuyor. %0,85 gibi düşük işlem ücretleriyle Snorter, Maestro ve BonkBot gibi büyük platformlarla yarışıyor. Ayrıca MEV korumalı swaplar, dolandırıcılık tespiti, kopya ticaret ve sipariş kesme gibi ileri düzey özellikler sunuyor.

Ön satış aşamasında şimdiden 2,7 milyon doların üzerinde fon toplandı. Erken katılımcılar staking yoluyla %157’ye varan yıllık getiri (APY) kazanabiliyor. Token fiyatı şu an 0,1003 doların altında ve her ön satış turunda kademeli olarak artacak.

Deneyimli traderlar ya da meme coin ekosistemini merak edenler için Snorter, kripto ticaret dünyasına kullanışlı ve erişilebilir bir giriş imkanı sunuyor.

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