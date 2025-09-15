Kripto Para Fiyat Tahmini: 15 Eylül – XRP, PUMP, Hyperliquid

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2 gerilerken, büyük token’ların fiyat tahminleri de bugün darbe aldı.

Hafta sonu yaşanan yükselişin ardından kısa vadeli yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmiş olması muhtemel. Yine de çoğu coin son yedi günde artıda kalmaya devam ediyor.

XRP, Pump.fun ve Hyperliquid, bugün bir miktar düzeltme yaşasa da güçlü ivmesini koruyor.

Öte yandan, Fed’in bu hafta faiz indirimine gitmesi durumunda bu token’ların güçlü bir toparlanma yaşayabileceği ve yatırımcılara yeniden kazanç sağlayabileceği öngörülüyor.

Kripto Fiyat Tahmini: 15 Eylül

XRP ($XRP): Ripple Genişlemesi Altcoin’i Boğa Piyasasının En Büyük Kazananı Yapabilir

Bugün %3,5 gerilemiş olsa da, XRP üst-100’deki en iyimser tokenlardan biri olmaya devam ediyor.

2,98 dolardan işlem gören XRP, haftalık bazda %1,5, iki haftalık bazda %6 yükseliş kaydetmiş durumda; ancak son bir ayda %5 düşüş yaşamış.

Bu aylık düşüş ise teknik açıdan iyimser bir işaret sayılabilir; çünkü XRP’nin yakın gelecekte yukarı yönlü bir düzeltme yapması olası görünüyor.

Grafiği de bunu destekliyor: XRP, bugün yaşadığı düşüş öncesinde aşırı alım seviyesine ulaşmamıştı. Yani bugünkü hareket, orta vadeli bir yükseliş trendi içinde muhtemelen küçük bir geri çekilme olarak değerlendirilebilir. Beklenen faiz indirimi gerçekleştiğinde bu yükseliş trendi hız kazanabilir.

Temel göstergelere bakıldığında da XRP, yıl sonu boğa rallisinden faydalanmaya hazır bir konumda. Ripple son haftalarda önemli büyüme adımları attı: büyük bankalarla ortaklıklar kurdu, önemli satın almalar gerçekleştirdi ve Dubai ile Afrika pazarlarına açıldı. Bu da şirketin geleceğini oldukça parlak kılıyor.

Bu gelişmeler ışığında, XRP fiyatının ay sonuna kadar 3,50 dolara, 2025 sonunda ise 5 doların üzerine çıkması mümkün görünüyor.

Pump.fun ($PUMP): Launchpad Büyümesi Token’ı Haftanın Sonuna Doğru Rekor Seviyelere Taşıyabilir

PUMP şu anda 0,007989 dolardan işlem görüyor ve bugün %1,5 değer kaybetmiş durumda. Son 24 saatte ise 0,008819 dolarlık yeni bir ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) kaydetmişti.

Altcoin, son bir ayda %129 gibi şaşırtıcı bir yükseliş göstererek bu dönemde piyasadaki en iyi performans gösteren tokenlardan biri oldu.

Temel açıdan da PUMP güçlü bir konumda. Pump.fun, son bir ayda 8 milyon benzersiz aktif cüzdan ve 1 milyar dolarlık işlem hacmiyle Solana üzerindeki en büyük token launchpad olarak öne çıkıyor.

Grafik göstergeleri, token’ın zirveye yakın olabileceğini işaret etse de, bu hafta yapılacak FOMC toplantısı PUMP’a ikinci bir ivme kazandırabilir.

RSI göstergesi (sarı), hafta sonu 80 seviyesinden düşmesinin ardından tekrar yükseldi ve hâlâ momentumunun olduğunu gösteriyor.

Bazı balinalar, token’ın yakında zirveye ulaşma ihtimaline rağmen PUMP’a daha fazla yatırım yapmayı sürdürüyor; bu da uzun vadeli beklentilere olan güveni gösteriyor.

PUMP son bir saat içinde toparlandı ve haftanın ilerleyen günlerinde yeni zirveleri test edebilir; hafta sonuna kadar 0,0950 doları aşması mümkün görünüyor.

Hyperliquid ($HYPE): Yerel DEX Platformu Büyümeye Devam Ederken Altcoin Yeni Zirveler Test Ediyor

HYPE bugün %1,5 değer kaybetmiş olsa da, 53,51 dolarlık mevcut fiyatı ile haftalık bazda %5 artış kaydetti ve altcoin hafta sonunda yeni bir ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) gördü.

Hyperliquid, güçlü bir platform altyapısına sahip olmanın avantajını taşıyan bir diğer token. Hyperliquid DEX’in toplam kilitli değeri (TVL) şu anda 2,6 milyar dolar seviyesinde.

Bu, platformu TVL açısından kripto piyasasının sekizinci en büyük platformu yapıyor ve zincir üzerindeki değeri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu nedenle, Hyperliquid fiyatının orta ve uzun vadede yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Göstergeler token’ın zirveye yaklaşabileceğini işaret etse de, genel piyasanın boğa fazına girmesiyle HYPE fiyatı 4. çeyreğe kadar yükselmeye devam edebilir.

Tahminler, HYPE fiyatının ay sonuna kadar 75 dolara, Ekim sonuna kadar 100 dolara ve 2026’ya kadar 150 dolara ulaşabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER): L2 Ağı, Lansmana Kısa Süre Kala 16 Milyon Dolar Topladı

Bu üç token için fiyat tahminleri şu anda oldukça olumlu olsa da, yaklaşan boğa piyasasında birçok başka coin’in de ortalamaların üzerinde performans göstermesi bekleniyor.

Bunlar arasında ön satış tokenları da yer alacak ve en heyecan verici ön satış coinlerinden biri, yeni bir Bitcoin L2 projesi olan Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper, devam eden ön satışında 16 milyon dolar topladı; yatırımcılar, Bitcoin için gerçek bir ikinci katman ağı kurma planlarından heyecan duyuyor.

Bitcoin, but faster. ⚡️ Introducing Bitcoin Hyper: the Layer-2 that brings speed & scalability back to BTC. 🔥 pic.twitter.com/tPe1eQmYWv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 14, 2025

Bir L2 ağı olarak, düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreleri sunacak; BTC sahiplerinin varlıklarını değerlendirebileceği bir ekosistem sağlayacak.

Bitcoin Hyper, Bitcoin için bir DeFi ve ticaret katmanı olmayı hedefliyor; ağın büyük değerinden faydalanarak Bitcoin sahiplerine ek kazanç fırsatları sunacak.

Solana’nın Virtual Machine’i ve sıfır bilgi (ZK) rolluplarını kullanarak, benzersiz bir ölçeklenebilirlik ve güvenlik seviyesi sağlayacak.

Ağdaki işlem ücretlerini ödemek için gerekli olacak yerel token HYPER, ağ lansmanıyla birlikte yüksek talep görebilir.

Yatırımcılar, Bitcoin Hyper web sitesine gidip MetaMask veya Best Wallet gibi uyumlu bir cüzdan bağlayarak ön satışa katılabiliyor.

HYPER şu anda 0,012925 dolardan işlem görüyor, ancak ön satış ilerledikçe fiyatın tekrar tekrar yükselmesi bekleniyor.