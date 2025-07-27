Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Kurucusu Gözaltına Alındı
On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçer’in “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından şüpheli olarak soruşturulduğunu açıkladı.
Soruşturma, 14 Temmuz 2025’te uyuşturucu madde kullandığı belirtilen ve halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren G.Ç. isimli bir kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından başlatıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, G.Ç.’ye uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen Gökalp İçer hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“14 Temmuz 2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve halen hayati tehlikesi süren G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında, uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır.”
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.