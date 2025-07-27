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Cryptonews Blockchain Haberleri

Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Kurucusu Gözaltına Alındı

kripto para Türkiye
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
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Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Kurucusu Gözaltına Alındı

Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçer’in “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından şüpheli olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Soruşturma, 14 Temmuz 2025’te uyuşturucu madde kullandığı belirtilen ve halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren G.Ç. isimli bir kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, G.Ç.’ye uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen Gökalp İçer hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Temmuz 2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve halen hayati tehlikesi süren G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında, uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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