Kasım 2025’te SOL, XRP, BNB Hangi Seviyeye Ulaşacak? İşte DeepSeek’in Tahmini

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 28, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Son dokuz günde 10.000 doları 22.500 dolara dönüştürerek çevrimiçi kripto işlemleri için en popüler sohbet robotu ilan edilen DeepSeek AI, bu çeyrek daha yeni başlamışken Solana (SOL), XRP ve BNB’nin önemli yeni zirvelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bu iyimserlik, eski Başkan Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik %100’lük kapsamlı tarifeleri açıklamasının ardından “Yükselen Ekim” (Uptober) rallisinin aniden sona ermesine rağmen geliyor. Bu açıklama, küresel piyasaları sarstı ve son yılların en keskin günlük kripto satış dalgalarından birini tetikledi.

Federal Rezerv’in bir sonraki FOMC toplantısı yaklaşırken, yatırımcılar ihtiyatlı davranarak olası parasal gevşeme sinyallerini bekliyor. Ancak, deneyimli kripto yatırımcıları bu geri çekilmeyi, aşırı kaldıracı temizleyen ve yenilenen momentum için zemin hazırlayan yapıcı bir sıfırlama olarak okuyor.

Solana (SOL): DeepSeek Yeni Bir Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Tahmin Ediyor

Solana ($SOL), yaklaşık 110 milyar dolarlık piyasa değeri ve DeFi ekosisteminde 11,7 milyar doların üzerinde Kilitli Toplam Değer (TVL) ile üst düzey bir akıllı sözleşme platformu olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Kaynak: DeepSeek AI

ABD spot Solana ETF’sinin yakında onaylanabileceği yönündeki spekülasyonlar artıyor, bu da Bitcoin ve Ethereum ETF lansmanlarından sonra görülenlere benzer kurumsal girişleri çekme potansiyeli taşıyor.

Olağanüstü işlem hızları, minimal ücretleri ve stablecoin ve gerçek dünya varlık tokenizasyonundaki artan önemi ile Solana, piyasadaki benimsenmeye en hazır blok zincirlerinden biri olmaya devam ediyor.

Ocak ayında 250 dolarlık zirvenin ve Nisan’da 100 dolara düşüşün ardından, SOL şimdi yaklaşık 202 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte %2 büyüyerek yeni bir büyük ralliye başlıyor gibi görünürken, RSI 52 seviyesinde ve yükselişte.

DeepSeek, boğa bayrağı formasyonundan kırılmanın ardından Solana’nın ay sonuna kadar 1.200 dolara kadar tırmanabileceğini tahmin ediyor, bu da önceki rekoru olan 293,31 doları potansiyel olarak dörde katlayabilir. Ayın bitmesine sadece dört gün kala bu, elbette zorlu bir hedef, ancak belki de Çin’in en zeki kripto ticaret sohbet robotu bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyordur.

XRP ($XRP): DeepSeek Potansiyel 10 Dolarlık Bir Koşu Görüyor

DeepSeek AI’nın tahmine dayalı modelleri, Ripple’ın XRP ($XRP)‘sinin güçlü bir ralli yaşayabileceğini ve yıl sonuna kadar 5 ila 12 dolar aralığına yükselebileceğini, bunun da mevcut değeri olan 2,65 doları potansiyel olarak dört kattan fazla artırabileceğini gösteriyor.

Kaynak: DeepSeek AI

Ripple’ın bu yılın başlarında SEC’e karşı kazandığı dönüm noktası niteliğindeki hukuki zafer, çok yıllık bir savaşı sona erdirdi, yatırımcı güvenini yeniden tesis etti ve XRP’yi Temmuz ayında yedi yılın en yüksek seviyesi olan 3,65 dolara taşıdı.

Geçen yıl boyunca XRP, %415 artış göstererek, aynı dönemdeki Bitcoin ve Ethereum performansını dörde katladı. 2025’te oluşan çok sayıda boğa bayrağı formasyonu, artan yukarı yönlü momentumun sinyalini veriyor.

ETF onayları, yeni kurumsal entegrasyonlar veya küresel düzenleyici netlik gibi yakında gerçekleşebilecek katalizörler, XRP’yi 5 doların ötesine taşıyabilir; agresif bir boğa senaryosunda 12 dolar ise zorlu bir hedef olarak hizmet edebilir.

Binance Coin (BNB): DeepSeek AI Pazar Hakimiyetinin Genişleyeceğini Öngörüyor

Başlangıçta Binance için bir hizmet tokenı olarak piyasaya sürülen Binance Coin ($BNB), NFT’leri, merkeziyetsiz uygulamaları ve ödeme platformlarını kapsayan geniş bir ekosistemin temel bileşenine dönüştü.

Kaynak: DeepSeek AI

BNB’nin deflasyonist token yakma programı, dolaşımdaki arzı kademeli olarak azaltarak uzun vadeli fiyat istikrarını güçlendirmeye devam ediyor. BNB’nin Binance ekosisteminin ötesinde perakende, seyahat ve oyun sektörlerinde artan kabulü, onu piyasa değerine göre dünyanın ilk beş kripto para birimi arasındaki konumunu sağlamlaştırdı.

Bu ayın başlarında BNB, boğa flaması (bullish pennant) formasyonundan kırıldı ve 1.369,99 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra %17 düzeltmeyle 1.134 dolara geriledi.

Boğa eğiliminin yeniden başlaması durumunda DeepSeek AI, fiyatın 1.800 dolara, hatta 2.500 dolara kadar ilerleyeceğini öngörüyor. Ani bir düşüş yaşanması halinde ise kilit destek seviyesinin 580 ila 1.000 dolar arasında olduğunu belirtiyor.

Maxi Doge (MAXI): Degen Çekiciliğine Sahip Yeni Nesil Meme Coin

Meme coin alanındaki en yeni sansasyon olan Maxi Doge ($MAXI), ön satışına başladı ve bir sonraki viral dalgaya binmeyi uman hevesli yatırımcılardan şimdiden 3,7 milyon doların üzerinde fon topladı.

Dogecoin’in abartılı degen kuzeni olarak markalanan Maxi Doge, kriptonun degen kültürünün mizahını, enerjisini ve kaosunu benimseyerek, memler, yarışmalar ve sosyal etkileşim yoluyla canlı bir topluluk oluşturuyor. Ethereum üzerine ERC-20 tokenı olarak inşa edilen MAXI, Dogecoin’in eski ağına göre daha hızlı, daha temiz ve daha verimli işlemler sunuyor.

Toplam 150,24 milyar arzının %25’i, pazarlama, ortaklıklar ve ekosistem geliştirme için “Maxi Fonu”na tahsis edilmiş durumda. Staking şu anda aktif ve daha fazla kullanıcı katıldıkça azalacak şekilde %80 APY’ye kadar ödüller sunuyor. Ön satışın mevcut fiyatı 0,000265 dolar olup, ön satış turları ilerledikçe sabit kademeli artışlar olacak.

Maxi Doge’u MetaMask veya Best Wallet kullanarak satın alabilirsiniz. Resmi X ve Telegram sayfaları aracılığıyla güncellemeleri takip edebilirsiniz.