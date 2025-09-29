Japon Tekstil Üreticisi Marusho Hotta İsmini “Bitcoin Japan” Olarak Değiştirecek

Bakkt, Haziran ayında 164 yıllık Japon tekstil devinde kontrol hissesi satın aldı; daha geleneksel şirketlerin Bitcoin’e yönelmesi dikkat çekiyor.

Japonya merkezli geleneksel kimono ve tekstil üreticisi Marusho Hotta, önümüzdeki ay yapılacak genel kurul toplantısında şirket adını “Bitcoin Japan” olarak değiştireceğini açıkladı.

Şirketin resmi duyurusuna göre, isim değişikliği 11 Kasım’daki hissedarlar toplantısında resmileşecek. Ayrıca, uluslararası faaliyetler kapsamında firmanın İngilizce adı da “Bitcoin Japan Corporation” olacak.

Marusho Hotta, bu hamleyle birlikte Bitcoin (BTC) biriktirmeye başlayacağını da duyurdu. Şirket, Haziran ayında ABD merkezli kripto saklama şirketi Bakkt Holdings’in kontrol hisselerini satın almasının ardından Bitcoin odaklı yeni bir hazine yönetim modeline geçtiğini açıklamıştı.

Bakkt Holdings has finalized the acquisition of the domain https://t.co/AVELNw1uzx, strengthening our presence in Japan with a premier web address.



👉 Read the full press release : https://t.co/XxHU3hm1Rf pic.twitter.com/Jon5t2iYnw — Bakkt (@Bakkt) September 22, 2025

Marusho Hotta, Bakkt Desteğiyle Bitcoin’e Yöneliyor

Japonya’nın en köklü kimono üreticilerinden ve tanınmış tekstil firmalarından biri olan Marusho Hotta, yıllardır süregelen satış düşüşleri ve Tokyo Borsası’ndaki durgunluk sonrası yeni bir yol haritasına geçti.

Şirket, 2017’de Tokyo merkezli RIZAP Group tarafından devralınmıştı. Ancak asıl dönüşüm Haziran ayında başladı: ABD’li kripto saklama şirketi Bakkt, Marusho Hotta’nın en büyük hissedarı olma hedefiyle devreye girdi ve firmayı “Japonya’nın önde gelen Bitcoin hazine şirketlerinden biri”ne dönüştürmeyi amaçladığını açıkladı.

Marusho Hotta, 26 Eylül’de yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir iş alanı olarak Bitcoin hazine yönetimini başlatmaya karar verdik. Bu sayede faaliyet alanımızı genişleterek gelecekte yeni sektörlere de açılmayı hedefliyoruz. Ayrıca finans odaklı yeni iş girişimlerini de değerlendiriyoruz.”

Bu açıklamalar, şirketin öncelikli olarak Bitcoin hazine operasyonlarına ağırlık vereceğini gösteriyor.

Marusho Hotta (8105) hisse senedinin Tokyo Borsası’ndaki son 12 aylık fiyatları. (Görsel: Google Finance)

Yeni Yönetim Açıklandı

Japonya’nın köklü kimono ve tekstil üreticisi Marusho Hotta, kripto odaklı dönüşümünü hızlandırıyor. Şirket, gelecek ay yapılacak genel kurulda adını resmen “Bitcoin Japan Corporation” olarak değiştireceğini duyurdu.

Dönüşümün arkasında, Haziran ayında şirkette kontrol hissesi elde eden Bakkt Holdings bulunuyor. ABD merkezli kripto saklama şirketi, Marusho Hotta’yı Japonya’nın önde gelen Bitcoin hazine şirketi haline getirmeyi hedefliyor.

Yeni yapılanma kapsamında yönetim kademesi de yeniden şekillendi. Bakkt International Başkanı Phillip Lord, Bitcoin Japan’ın yeni CEO’su olarak göreve başlayacak. Bakkt Holdings Eş CEO’su Akshay Naheta ise Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

Şirket, yeni yönetim yapısının “yönetim kurulu ve hissedarların çıkarlarını daha güçlü şekilde hizalayacağını” belirtti. Açıklamada, bu adımların orta ve uzun vadede kurumsal değer artışı hedeflediği vurgulandı.

Japon Tekstil Devleri Bitcoin’e Yöneliyor

1861’de kurulan ve 1894’te Japonya’nın ilk toptan kimono mağazalarından birini açan Marusho Hotta, köklü tarihine rağmen yıllardır düşen gelirlerle mücadele ediyor. 1974’te Tokyo Borsası’na kote olan şirket, geçtiğimiz günlerde adını “Bitcoin Japan” olarak değiştirme kararı aldı ve Bitcoin hazine işine resmen adım attı.

Marusho Hotta’nın dönüşümü yalnız değil. Bu yılın başlarında, Tokyo Borsası’nda işlem gören Kitabo, yaklaşık 5,4 milyon dolarlık Bitcoin alımı planını açıklayarak kripto ve gerçek dünya varlıkları (RWA) sektörüne giriş yapacağını duyurdu.

Tarihsel olarak geleneksel giyim ve tekstil üretiminde öne çıkan bu firmalar, artık yeni gelir kaynakları arayışında. AB-Japonya Sanayi İşbirliği Merkezi, 2021’de yayımladığı raporda “geleneksel Japon perakendecilerin giderek daha az kârlı hale geldiğini” vurgulamıştı.

Bu durum şirket bilançolarına da yansıyor. Kitabo, 2024 mali yılında 785 bin dolar net zarar açıklarken, Marusho Hotta’nın net zararı aynı dönemde yaklaşık 2,7 milyon doları buldu.

Şimdi gözler, bu iki şirketin attığı adımların Japon tekstil sektöründe yeni bir Bitcoin hazine trendi başlatıp başlatmayacağına çevrildi.

Japon tekstil ve giyim firması Marusho Hotta’nın Youtowa markasının çağdaş ve geleneksel tasarımları. (Kaynak: @youtowa_official/Instagram)

Japon Şirketlerinde Bitcoin Hazine Yarışı – Metaplanet Öncü, Tekstilciler ve Oyun Firmaları Takipte

Japonya’da şirketlerin Bitcoin hamlesi giderek hız kazanıyor. Kitabo, kripto yatırımlarıyla birlikte sınır ötesi iş birlikleri geliştirmeyi ve ilerleyen dönemde BTC borç verme hizmetleri sunmayı hedeflediğini açıkladı. Bu hamle, tekstil firmalarının radikal bir yeniden markalaşma sürecine girdiğinin de göstergesi.

2025 yılı boyunca, farklı sektörlerden çok sayıda Japon şirketi Bitcoin hazine işine adım attı. Metaplanet, agresif alımlarıyla öne çıkarak dünyanın en büyük ilk beş BTC hazine şirketi arasına girmeyi başardı.

Metaplanet’in yanında, sadakat puanı sağlayıcısı Remixpoint, oyun şirketi Gumi ve moda perakendecisi ANAP da son aylarda Bitcoin yatırımlarını açıklayan firmalar arasında yer aldı.

Japonya’nın geleneksel tekstilcilerinden finansal hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir yelpazede görülen bu hamleler, ülkenin kurumsal dünyasında Bitcoin’in artık alternatif bir hazine stratejisi olarak benimsendiğini gösteriyor.