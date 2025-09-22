Metaplanet’ten Dev Bitcoin Alımı: 5.419 BTC Satın Aldı

Bitcoin odaklı hazine yaklaşımını sürdüren Metaplanet, yeni haftaya 632.53 milyon dolar değerinde 5.419 Bitcoin satın alarak başladı. Şirket bu satın alma işlemini Bitcoin başına ortalama 116.724 dolar fiyatla gerçekleştirdi.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin 22 Eylül 2025 itibariyle Bitcoin başına 106.065 dolar fiyatla 2.71 milyar dolara satın alınmış 25.555 BTC’si bulunduğunu söyledi.

Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025

Metaplanet bu son alımıyla birlikte en büyük 5 kurumsal Bitcoin yatırımcısından biri oldu ve 24.300 Bitcoin’e sahip olan Bullish’i geçti. Michael Saylor liderliğindeki Strategy ise sahip olduğu 638.985 BTC ile listenin başında yer alıyor.

Verilere göre Metaplanet’in bu son alımı bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük BTC alımı oldu. Ayrıca Metaplanet’in 2025 yılı BTC getirisi ise %395.1’e ulaştı.

Metaplanet, Bitcoin Satın Alma Stratejisini Sürdürüyor

Metaplanet agresif ve şeffaf bir Bitcoin stratejisi izliyor. Şirket, nisan ayının ortaları itibariyle sadece 4.525 BTC’ye sahipti ve en büyük on kurumsal Bitcoin yatırımcısı arasına girmişti.

Başlangıçta 2025 yılının sonuna kadar 10.000 BTC’ye ulaşmayı hedeflediğini duyuran Metaplanet, 16 Haziran’da bu hedefine ulaştı. Japonya merkezli şirket, 2026 yılında 21.000 BTC’ye ulaşacağını söylemişti ancak daha sonra hazine stratejisini güncelledi.

Metaplanet, 2027 yılına kadar 210.000 BTC satın almak için 5.4 milyar dolar toplamak üzere “555 Milyon Planını” başlattı.

Şirket bu ayın başlarında 385 milyon yeni hisse ihraç ederek 1.4 milyar dolarlık hisse satışını tamamladı.

Metaplanet Hissesi %1.64 Düştü, BTC 115 Bin Doların Altına Geriledi

Google Finance verilerine göre Metaplanet hissesi pazartesi günü %1.64’lük bir düşüş yaşadı. Metaplanet hisseleri son bir ayda %28 değer kaybetti ancak yıl başından bu yana %66.71 oranında değerlenmiş durumda.

Bu arada Bitcoin ise son 24 saatte %0.94’lük bir düşüş kaydederek 114.491 dolara geriledi. Piyasa değeri açısından en büyük kripto para olan Bitcoin şu anda 114.503 dolardan işlem görüyor.