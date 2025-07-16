İngiliz Şirketten Yeni Bitcoin Alımı: 325 BTC Satın Aldı

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Londra’da listelenen teknoloji şirketi Smarter Web Company PLC, coin başına ortalama 112.157 dolar fiyatla 325 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Şirket bu alım için yaklaşık 36.5 milyon dolar harcadı. Çarşamba günü yapılan duyuruya göre şirketin şu anda 1.600 Bitcoin’i bulunuyor.

Smarter Web Company “10 Yıl Planını” Sürdürüyor

Smarter Web Company web tasarım, geliştirme ve dijital pazarlama hizmetleri sunuyor. Şirket 2023 yılından beri Bitcoin’e yatırım yapıyor.

Şirket, “10 Yıl Planı” kapsamında Bitcoin rezervlerini artırmaya devam ederken ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek alımlar için yaklaşık 4 milyon sterlin fonu bulunuyor.

Smarter Web Company, Bitcoin getirisinin yıl başından bu yana %39.258’e, 30 günde ise %419’a ulaştığını bildirdi.

Bu arada şirket, “Price to Bitcoin Yield Ratio (P/BYD)” adlı yeni bir analitik aracını tanıttı. Bu metrik, yatırımcıların hazinelerinde Bitcoin bulunan şirketlerin performansını ve değerlemesini değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Şirket, Bitcoin’in küresel finans sisteminin geleceğinde önemli bir role sahip olacağını düşünüyor ve operasyonlarına Bitcoin ödemelerini entegre etti.

Smarter Web Company’nin hisseleri Londra’daki Aquis Borsası’nda, ABD’deki OTCQB’de ve Frankfurt Borsası’nda işlem görüyor.

Şirket, geçen hafta yaklaşık 24 milyon dolar değerinde 226.42 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

The Smarter Web Company (#SWC $TSWCF $3M8.F) RNS Announcement: Bitcoin Purchase and SWC Research Brief.



Purchase of additional Bitcoin as part of "The 10 Year Plan" which includes an ongoing treasury policy of acquiring Bitcoin.



The Smarter Web Company has also today published… pic.twitter.com/mk0WqE0Zwv — The Smarter Web Company (@smarterwebuk) July 16, 2025

Bu arada Londra’da listelenen bir şirket olan Vinanz, kısa bir süre önce 37.72 BTC satın alarak toplam varlıklarını 59 BTC’ye çıkardı.

Yatırım şirketi Abraxas Capital ise nisan ayında yaklaşık 250 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Spot Bitcoin ETF’leri 403 Milyon Dolar Giriş Gördü

ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler) dokuz gündür giriş görüyor. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri salı günü 403 milyon dolar net giriş gördü.

BlackRock’ın IBIT fonu 416.35 milyon dolar giriş görürken, VanEck’in HODL fonu ise 19 milyon dolar giriş gördü. Grayscale’in Mini Bitcoin Trust fonu ve Bitwise’ın BITB fonu da pozitif giriş gördü.

Öte yandan Grayscale’in GBTC fonu 41.22 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonu 23 milyon dolar ve Ark ve 21Shares’in ARKB fonu 6.21 milyon dolar çıkış kaydetti.

Spot Bitcoin ETF’leri bugüne kadar toplam 53.07 milyar dolar net giriş görürken, sadece son dokuz günde 4.4 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Bununla birlikte spot Ethereum ETF’leri de art arda sekiz gün boyunca giriş gördü ve salı günü 192.33 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Bitcoin bu haftanın başlarında 123.000 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerileme yaşadı ve şu anda 118.596 dolardan işlem görüyor.