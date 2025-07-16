Bitcoin ETF’lerine Girişler Sürüyor: 403 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler) dokuz gündür giriş görüyor. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri salı günü 403 milyon dolar net giriş gördü.

BlackRock’ın IBIT fonu 416.35 milyon dolar giriş görürken, VanEck’in HODL fonu ise 19 milyon dolar giriş gördü.

Grayscale’in Mini Bitcoin Trust fonu ve Bitwise’ın BITB fonu da pozitif giriş gördü.

Grayscale, Fidelity ve Ark Bitcoin Fonları Çıkış Gördü

Grayscale’in GBTC fonu 41.22 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonu 23 milyon dolar ve Ark ve 21Shares’in ARKB fonu 6.21 milyon dolar çıkış gördü.

Spot Bitcoin ETF’leri bugüne kadar toplam 53.07 milyar dolar net giriş görürken, sadece son dokuz günde 4.4 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Spot Ethereum ETF’leri art arda sekiz gün boyunca giriş gördü ve salı günü 192.33 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Bitcoin bu haftanın başlarında 123.000 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerileme yaşadı ve şu anda 117.373 dolardan işlem görüyor.

LVRG Research’ten Nick Ruck, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından Bitcoin’in 118 bin dolar civarındaki pozisyonunu koruduğunu söyledi. Ruck, enflasyon verilerinin Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri artırdığını, bu durumda Bitcoin’e talebin artabileceğini belirtti.

#BTC we’re back at $116K as planned. CPI drops in an hour. IMO we’ll either see a quick liquidity grab below or hold this level and push higher. pic.twitter.com/lSkgGcB2au — Mind Over Market | by Llamito🎩 (@LlamitoCharts) July 15, 2025

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta art arda iki gün boyunca toplam 1 milyar dolardan fazla giriş kaydetti.

11 spot Bitcoin ETF’i cuma günü 1.03 milyar dolar giriş görürken, perşembe günü 1.17 milyar dolar giriş gördü.

Analistler Solana ve XRP ETF’lerinin Onaylanma Olasılığının %95 Olduğunu Düşünüyor

Bloomberg’in ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, ABD’nin spot Solana, Litecoin ve XRP tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanma olasılığının %95 olduğunu söyledi.

Analistler, SEC’in ekim ayında Solana, XRP ve Litecoin ETF’lerine ilişkin nihai kararını vermesi beklenirken, bir kripto endeksi ETF’inin onay alabileceğini söyledi.

Bu arada kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisi giderek artıyor.

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet kısa bir süre önce 93 milyon dolar değerinde BTC satın aldı ve şu anda sahip olduğu 16.300 BTC ile dokuzuncu en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Fransa merkezli The Blockchain Group 12.5 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alırken, İngiltere merkezli Smarter Web Company ise 24.3 milyon dolar değerinde alım gerçekleştirdi.