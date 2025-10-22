Hong Kong’dan Solana İçin Bir İlk! Spot SOL ETF’si Onaylandı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hong Kong, ilk spot Solana (SOL) borsa yatırım fonunu (ETF) onaylayarak Asya’nın dijital varlık merkezi olma yolunda büyük bir adım attı.

Hong Kong Economic Times’ın haberine göre China Asset Management (Hong Kong) tarafından yönetilen söz konusu ETF, 27 Ekim’de işlem görmeye başlayacak.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayı, Solana’nın Bitcoin ve Ethereum’dan sonra Hong Kong’da onay alan üçüncü kripto para olmasını sağladı.

Yatırımcılar 100 Dolar Maliyetle Solana ETF’ine Yatırım Yapabilir

Resmi belgelere göre her bir birim 100 hisse içerecek ve asgari yatırım tutarı yaklaşık 100 dolar olacak. Solana ETF’i OSL Exchenge’de işlem görecek, saklama hizmetlero ise OSL Digital Securities tarafından gerçekleştirilecek.

Breaking: Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) has officially approved the first Solana (SOL) spot ETF, issued by ChinaAMC (Hong Kong). This marks the third approved cryptocurrency spot ETF after Bitcoin and Ethereum, and the first of its kind in Asia.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 22, 2025

Fonun işlem ücreti %0.99 olup, saklama ve yönetim maliyeti ise fonun net varlık değerinin %1’i ile sınırlı. Yıllık tahmini devir masrafı ise %1.99 ve fonun yatırımcılara temettü dağıtması beklenmiyor.

Hong Kong’un en büyük fon yöneticilerinden biri olan China Asset Management (Hong Kong), spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri işletiyor. Yeni Solana ürünü, Asya ve ABD’deki ilk Solana tabanlı fon olmasıyla öne çıkıyor.

CoinGecko verilerine göre Solana’nın piyasa değeri 100.8 milyar dolar civarında olup, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin ve Ripple’ın gerisinde.

Solana ETF’lerine İlgi Artıyor

Son zamanlarda dünya genelinde Solana ETF’lerine ilgi artıyor. ABD bu ayın başlarında 21Shares’in spot Solana ETF’ine onay verdi.

Söz konusu yatırım ürünü spot Solana fiyatı üzerinden yatırım yapma imkanı tanıyor ve ilerleyen zamanlarda staking işlemleri de sunması bekleniyor. Bu durumda kurumsal yatırımcı talebi önemli ölçüde artarak SOL fiyatının 300 dolara doğru yükselmesini sağlayabilir.

VanEck, Bitwise, Grayscale, Canary Capital, Franklin Templeton, Fidelity ve CoinShares gibi çeşitli şirketler de spot Solana ETF’lerine onay verdi.