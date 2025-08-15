BTC $118,952.79 -3.71%
SEC, Solana ETF Başvurularını Erteledi

Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
SEC, Solana ETF Başvurularını Erteledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitwise ve 21Shares tarafından yapılan iki Solana borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun inceleme süresini 16 Ekim 2025’e kadar uzattı.

Kurum, ertelemenin “Solana ETF önerilerini yeterli süreyle değerlendirmek” amacı taşıdığını belirtti. Başvuruların orijinal son tarihi 17 Ağustos’tu.

Perşembe günü yayımlanan dosyada SEC, “Önerilen kural değişikliğini onaylama veya reddetme kararını vermek için daha uzun bir süre belirlemenin uygun olduğuna” vurgu yaptı. Uzatma yetkisi, maksimum 60 gün ile nihai onay veya reddetme süresini oluşturacak.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart’a göre, Canary Funds ve Marinade Finance’in başvuruları da benzer şekilde ertelendi. Seyffart, X paylaşımında, “Bunlardan çok fazla görmeyeceğimizi düşünüyorum. Standart spot Solana ETF’lerinin en geç Ekim ortasına kadar onaylanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Solana ETF’lerinde Onay Ekim’de mi Geliyor?

SEC’in altcoin ETF kararlarını ertelemesine rağmen, The ETF Store Başkanı Nate Geraci, yakın zamanda birçok kripto ETF’nin piyasaya çıkacağı konusunda iyimser.

CNBC’ye konuşan Geraci, Bitcoin ve Ether fonlarına rekor düzeyde girişlerin yanı sıra regülasyon desteklerinin altcoin momentumunu artırdığını belirtti. Yeni kuralların önümüzdeki aylarda bir dizi ürün lansmanını tetikleyeceğini vurguladı.

YouHodler Risk Müdürü Andrejs Balans ise Cryptonews’a yaptığı açıklamada, Bitcoin ve Ethereum dışında Solana ve Polkadot gibi projelerin kurumsal ilgiyi çektiğini, ancak hâlâ deneysel olarak değerlendirildiklerini söyledi.

Balans, “Bunların yalnızca birkaçı, büyük sermaye tahsisçilerinin ciddi dikkatini çekecek kadar uzun süre hayatta kalabilir” ifadelerini kullandı.

Solana Fiyatı $200’ü Aştı, Güçlü Yükseliş Sinyali Veriyor

Solana fiyatı, ABD’deki potansiyel Solana ETF lansmanı tartışmalarının etkisiyle Perşembe günü $209’a kadar yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte en düşük ve en yüksek seviyeler sırasıyla $195,26 ve $209,67 olarak kaydedildi.

CoinGlass verileri, türev piyasasında yoğun alım olduğunu ortaya koydu. Açık pozisyon (OI) seviyesi, son rekor olan 12’ye yaklaşarak yatırımcıların yükselişin devamı için pozisyon aldığını gösteriyor.

Ayrıca, son 24 saatte kripto likidasyonları $800 milyon seviyesine çıktı; bu miktarın $50 milyonu SOL long pozisyonlarından oluşuyor.

