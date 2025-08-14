Google’ın Yapay Zekası Gemini 2025 Sonu XRP, Chainlink ve Solana Fiyat Tahminini Açıkladı

Google’ın yapay zekâ platformu Gemini, önümüzdeki aylarda XRP, Chainlink ve Solana’nın güçlü zirvelere ulaşabileceğini ve kripto yatırımcıları için “beyaz bir yılbaşı” yaşanabileceğini öngörüyor.

Çarşamba gecesi Bitcoin, 124.128 dolara çıkarak yeni rekor seviyesine ulaştı ve piyasa genelinde boğa havası güçlenmeye başladı.

Regülasyon cephesinde ise geçtiğimiz ay Başkan Trump, stablecoin’lerin tamamen rezervle desteklenmesini zorunlu kılan GENIUS Act’ı imzaladı.

Hemen ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlıklara netlik kazandırmayı hedefleyen kapsamlı Project Crypto reform paketini duyurdu.

Bu adımlar, Trump yönetiminin ABD’yi blockchain teknolojisinin küresel merkezi yapma vaadini hayata geçirmeye başladığını gösteriyor.

Artan iyimserlikle birlikte birçok analist, yaklaşan rallinin 2021 zirvelerini bile geride bırakabileceğine inanıyor. Gemini’ye göre bu yükselişte XRP, Chainlink ve Solana başı çekecek.

XRP (Ripple): Gemini AI’ye Göre Fiyat Yıl Sonuna Kadar 6 Kat Artarak 20 Dolara Çıkabilir

Gemini, XRP’nin ($XRP) 2025 bitmeden 20 dolara yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu, mevcut 3,26 dolarlık fiyatına göre neredeyse 6 katlık bir artış anlamına geliyor. XRP’nin son dönemdeki performansı dikkat çekici.

18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aştı, ardından yaklaşık %10 gerileyerek bugünkü seviyesine indi. Bu düşüşe rağmen, son bir ayda %11 değer kazandı. Aynı dönemde Bitcoin yalnızca %6 artış kaydetti.

2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu tarafından “küresel ödemeler için önde gelen bir çözüm” olarak tanınan XRP, geleneksel finans çevrelerinde de giderek daha güçlü bir itibar kazanıyor.

Ripple’ın SEC ile yıllardır süren hukuki mücadelesi ise bu yıl sona erdi. 2023’te verilen tarihi bir mahkeme kararı, XRP’nin bireysel yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmadığını teyit etmişti.

Bu gelişme hem Ripple hem de genel olarak kripto sektörü için büyük bir zafer olarak görülüyor. Gemini’ye göre XRP, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden aşarsa 6 dolar kolayca görülebilir; ancak fiyatın 20 dolara çıkması için tam anlamıyla güçlü bir boğa piyasasına ihtiyaç var.

Teknik göstergeler de iyimser tabloyu destekliyor. RSI, 58’den yukarı yönlü hareket ederek alım baskısının arttığını işaret ediyor. Son bir yılda XRP %472 yükseldi ve bu oran Bitcoin’in %104’lük, Ethereum’un ise %75’lik artışını geride bıraktı.

Chainlink ($LINK): Gemini AI’ye Göre Blockchain’ler Arası Köprü 100 Dolara Ulaşabilir

Chainlink (LINK), son bir yılda %126 yükselerek Bitcoin ve Ethereum’u geride bırakan güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Şu anda 23,57 dolardan işlem gören proje, merkeziyetsiz bir oracle ağı olarak gerçek dünya verilerini blockchain tabanlı akıllı sözleşmelere aktarıyor. Bu sayede geleneksel sistemlerle neredeyse tüm blockchain’ler arasında sorunsuz entegrasyon sağlıyor.

Kripto paraların kitlesel benimsenmesi için veri transferi ve blockchain’ler arası uyumun kritik bir unsur olduğu düşünülüyor. Chainlink, bu alandaki konumunu SWIFT ile yıllardır süren stratejik ortaklığıyla güçlendiriyor.

Ocak ile Mart ortası arasında oluşan ve genellikle güçlü yükselişlerin habercisi olan “düşen kama” formasyonu da teknik açıdan iyimser sinyaller veriyor. Gemini, LINK fiyatının ay sonuna kadar 30 dolara doğru yükselebileceğini, ancak öncesinde 25 dolar seviyesinde dirençle karşılaşabileceğini öngörüyor.

RSI göstergesinin 72 seviyelerinde olması, alım iştahının sürdüğünü ancak kısa vadede kâr realizasyonlarının görülebileceğini gösteriyor. Özellikle bu hafta açıklanan Chainlink geri alım programı (Chainlink Reserve) ve New York Borsası’nın ana şirketi Intercontinental Exchange ile yeni iş birliği talebi yüksek tutuyor.

Tüm bu gelişmeler, LINK’in önümüzdeki dönemde ortalamanın üzerinde kazançlar elde edebileceğine dair güçlü bir hikâye oluşturuyor.

Solana ($SOL): Gemini AI’ye Göre ETF Söylentileri ve Ağ İyileştirmeleri ile Noel’e Kadar 3 Kat Potansiyel

Solana ($SOL), akıllı sözleşme ekosistemindeki konumunu her geçen gün güçlendiriyor. 96,6 milyar doları aşan piyasa değeriyle hem kurumsal yatırımcıların hem de geliştiricilerin ilgisini çekiyor.

Son dönemdeki yükselişi besleyen en önemli faktörlerden biri, ABD’de onaylanabilecek bir Solana spot ETF söylentisi. Böyle bir adım, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen kurumsal sermaye girişlerini tekrarlayabilir ve Solana’nın kurumsal benimsenmesini ciddi şekilde artırabilir.

Ayrıca, Başkan Trump yılın başlarında kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD hükümetinin kurulacak ulusal Bitcoin rezervinde Solana’ya da yer verebileceğini söylemişti. Ancak mevcut taslakta SOL yalnızca “elde tutma” kategorisinde yer alıyor. Bu, token’ın sadece kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen varlıklardan sağlanabileceği, doğrudan satın alınamayacağı anlamına geliyor.

Teknik tarafta ise SOL, uzun süredir devam eden düşüş trendini kırdı. Ocak ayında 250 dolar seviyesini gördükten sonra Nisan’da 100 dolara kadar gerileyen fiyat, bugün 196 dolara kadar toparlandı.

Alçalan kama formasyonundan gelen bu çıkış, Gemini AI’ye göre fiyatı 2025 sonuna kadar 600 dolara taşıyabilir. Bu da Ocak ayında görülen 293,31 dolarlık önceki ATH’nin iki katından fazla bir seviye anlamına geliyor.

Ancak bu aşırı iyimser senaryonun gerçekleşmesi için, SEC’in Noel’e kadar kriptoya yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve açıklaması gerektiği vurgulanıyor.

