Genç Yatırımcılar Altın Yerine Bitcoin’i Tercih Ediyor

VanEck’in Dijital Varlıklar Araştırma Müdürü Matthew Sigel, Bitcoin‘in gelişmekte olan piyasalardaki genç yatırımcılar arasında giderek daha cazip bir varlık haline geldiğini ve bir değer deposu olarak altına tercih edildiğini söyledi.

Sigel, salı günü yaptığı bir X paylaşımında, anketlere göre genç tüketicilerin servetlerini korumak için Bitcoin’i giderek daha fazla tercih ettiğini belirtti. Ayrıca Sigel, altının piyasa değerinin yaklaşık yarısının değer saklama rolünden kaynaklandığını belirtti.

Sigel, Bitcoin’in bu pazarın yarısını ele geçirmesi halinde fiyatının 644.000 dolar olacağını öne sürdü.

We’ve been saying Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving. Roughly half of gold’s value reflects its use as a store of value rather than industrial or jewelry demand, and surveys show younger consumers in emerging markets increasingly prefer Bitcoin… — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 7, 2025

Geleneksel Varlıklara Duyulan Güven Azalıyor

Sigel’in yorumları, Bitcoin’in 126.000 doları aşarak rekor seviyeye ulaşmasından birkaç saat sonra geldi. Kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, borsalardaki arzın azalması ve siyasi ve ekonomik belirsizlik karşısında güvenli liman varlıklara yönelik talebin artması Bitcoin’de yükselişi tetikledi.

VanEck, bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, Bitcoin’in 2050 yılına kadar uluslararası ödeme aracı olarak konumunu güçlendireceğini ve dünyanın rezerv para birimlerinden biri haline geleceğini tahmin etti.

Şirketin analizi mevcut rezerv varlıklarına duyulan güvenin azalmaya devam edeceği yönündeki beklentilere dayanıyor. VanEck, Bitcoin’in yaygın olarak benimsenmesini engelleyen ölçeklenebilirlik sorunlarının katman 2 çözümleriyle giderilebileceğine inanıyor. Şirket, bu yükseltmelerle birlikte işlemlerin hızlanacağını ve ucuzlayacağını, aynı zamanda Bitcoin’in temel özelliklerinin korunacağını düşünüyor.

VanEck, Bitcoin’in 2050’ye Kadar Küresel Ticarette Önemli Bir Konum Elde Edebileceğini Düşünüyor

VanEck’e göre Bitcoin, 2050 yılına kadar küresel ticaretin %10’unu ve iç ticaretin %5’ini karşılamak için kullanılabilir. Bu senaryoya göre merkez bankalarının rezervlerinin yaklaşık %2.5’ini de kripto para oluşturabilir.

Şirket, Bitcoin’in bu düzeyde bir benimsemeye ulaşması halinde fiyatının 2.9 milyon dolar olabileceğini, piyasa değerinin ise 61 trilyon doları görebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca VanEck, ödemeler ve akıllı sözleşmeler için ölçeklendirme çözümleri içeren Bitcoin katman 2 ağlarının değerinin 7.6 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin ETF’lerine Milyarlarca Dolarlık Sermaye Girişi Gerçekleşti

Ons altın 4.000 dolara yükselirken Bitcoin’de rekor seviyelere ulaştı. Birçok yatırımcı hala bir değer deposu olarak altını tercih ediyor ancak dijital varlıklara alışkın olan genç nesil Bitcoin’i daha cazip buluyor.

Bu arada kurumsal yatırımcı ilgisi de giderek artıyor. ABD’de ve diğer pazarlarda listelenen spot Bitcoin ETF’leri milyarlarca dolar sermaye girişi gördü. Bu ürünler, kripto paralarda düzenlemeye tabi bir şekilde yatırım yapılmasına imkan tanıyor. Sonuç olarak değer saklama araçları olarak Bitcoin ile altın arasındaki uçurumun azaldığı söylenebilir.

Altın, yüzyıllardır güvenli liman varlığı olarak görülüyor. Ancak hızlı büyüyen ekonomilerdeki genç yatırımcıların artık Bitcoin’i desteklemek istedikleri görülüyor.