Gemini'den XRP Kartı Tanıtımı: New York'ta Dev Reklam Panosu Dikkat Çekti!

gemini XRP
On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gemini’den XRP Kartı Tanıtımı: New York’ta Dev Reklam Panosu Dikkat Çekti!

ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından Gemini, bu hafta tanıtılan yeni XRP kredi kartı için reklam kampanyasını hızlandırdı.

Şirket, New York’un merkezine “Dolar Harcayın, XRP Kazanın” yazılı dev bir reklam panosunu astı.

Gemini, ayın başlarında da şehrin dikkat çeken noktalarında başka reklam panolarıyla ürünü tanıtmıştı. Ancak kart piyasaya sürüldüğünde XRP topluluğunda karışık tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, ürünün sektöre yeni bir şey getirmediğini savunarak eleştiride bulundu.

Olumsuz yorumlara rağmen birçok Ripple yöneticisi, kurumsal blockchain şirketiyle ortaklaşa piyasaya sürülen XRP kartlarını sosyal medyada sergileyerek destek verdi. Bu ilgi, Winklevoss kardeşlerin yönettiği Gemini’nin Apple App Store’da kısa süreliğine Coinbase’i geride bırakmasına da katkı sağladı.

