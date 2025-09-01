Gemini’den XRP Kartı Tanıtımı: New York’ta Dev Reklam Panosu Dikkat Çekti!
ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından Gemini, bu hafta tanıtılan yeni XRP kredi kartı için reklam kampanyasını hızlandırdı.
Şirket, New York’un merkezine “Dolar Harcayın, XRP Kazanın” yazılı dev bir reklam panosunu astı.
Gemini, ayın başlarında da şehrin dikkat çeken noktalarında başka reklam panolarıyla ürünü tanıtmıştı. Ancak kart piyasaya sürüldüğünde XRP topluluğunda karışık tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, ürünün sektöre yeni bir şey getirmediğini savunarak eleştiride bulundu.
Olumsuz yorumlara rağmen birçok Ripple yöneticisi, kurumsal blockchain şirketiyle ortaklaşa piyasaya sürülen XRP kartlarını sosyal medyada sergileyerek destek verdi. Bu ilgi, Winklevoss kardeşlerin yönettiği Gemini’nin Apple App Store’da kısa süreliğine Coinbase’i geride bırakmasına da katkı sağladı.