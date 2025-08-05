Gemini AI’den 2025 Sonu Tahmini: XRP ve Bu 3 Coin Patlama Yapabilir!

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Google tarafından geliştirilen yapay zekâ aracı Gemini AI, Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürmesi ve olası bir boğa piyasasının güç kazanmasıyla birlikte, bazı önemli altcoin’ler için 2025 sonuna kadar yükseliş öngörüsünde bulundu.

Yaklaşık üç hafta önce Bitcoin, 122.838 dolarla rekor seviyeye ulaştı ve önceki dirençleri kırdı. Sektör uzmanları bu hareketi, küresel kripto benimsemesinde yeni bir aşamanın habercisi olarak yorumluyor.

Bu gelişmeler, dijital varlık piyasasında yeni bir iyimserlik dalgası yarattı. Analistler, sıradaki boğa döngüsünün 2021’deki tarihi zirveleri bile geride bırakabileceğine inanıyor. Bu da altcoin’lerin daha önce görülmemiş seviyelere ulaşabileceği beklentisini artırıyor.

Öte yandan geçen perşembe günü, ABD hükümetinin kripto düzenlemeleri konusunda ciddi adımlar atacağına dair güçlü sinyaller alındı. SEC, “Project Crypto” adlı yeni bir girişimi duyurarak, ABD menkul kıymet yasalarını kripto sektörü için daha net hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Google’ın Gemini AI’si ise, 2025 tatil sezonuna doğru en iyi performans gösterebilecek kripto varlıkları sıraladı.

XRP (XRP): Gemini AI 2025 Sonuna Kadar %600’lük Bir Artış Öngörüyor

Google’ın geliştirdiği Gemini AI, Ripple’ın yerel token’ı olan XRP’nin 2025 yılı sonuna kadar 20 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu da XRP’nin şu anda 3 dolar civarındaki fiyatına göre yaklaşık %567 oranında bir yükseliş anlamına geliyor.

Bu iyimser tahmin, XRP’nin güçlü bir dönem geçirmesinin ardından geliyor. Varlık, 18 Temmuz’da 3,65 dolarla yeni bir zirveye ulaştı ve 2018’deki 3,40 dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı. Ardından %17,7 oranında bir düzeltme yaşansa da XRP, son bir ayda %43’ten fazla yükselerek Bitcoin ve diğer büyük kripto paraların çoğunu geride bıraktı.

Yatırımcı güveni ise birkaç temel gelişmeyle destekleniyor: Düzenleyici belirsizliklerin azalması, XRP’nin uluslararası para transferlerindeki etkin kullanımı ve XRP için bir spot ETF söylentileri gibi.

XRP’nin meşruiyeti, 2024 yılında BM Sermaye Geliştirme Fonu’nun token’ı sınır ötesi ödemeler için geçerli bir araç olarak tanımasıyla daha da pekişti. Bu gelişme, 2023 yılında ABD federal mahkemesinin XRP’nin bireysel yatırımcılara satılmasının menkul kıymet sayılmadığına hükmetmesinin ardından geldi. Mart 2025’te ise SEC, XRP davasını tamamen düşürdü ve böylece uzun süredir devam eden düzenleyici baskı da sona erdi.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle XRP’nin eski rekoruna geri dönmesi, Gemini AI’nın 20 dolarlık iyimser tahminine giden yolda güçlü bir zemin oluşturabilir. Makroekonomik şartlar ve kripto piyasasına özgü bazı katalizörler aynı anda devreye girerse bu hedef daha da gerçekçi hale gelebilir.

XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) 53’ten yukarı yönlü hareket ediyor ve bu da alım baskısının arttığına işaret ediyor. Token, son 24 saatte %5 değer kazanarak Ethereum ile birlikte yükseldi ve her ikisi de Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Son 12 ayda XRP %449 artış gösterdi. Aynı dönemde Bitcoin’in artışı %88’de kaldı.

Dogecoin (DOGE): Gemini AI En Eski Meme Coin’in Doları Geride Bırakabileceğini Öngörüyor

2013 yılında bir parodi kripto para olarak piyasaya sürülen Dogecoin ($DOGE), bugün hem mizahi köklerine hem de artan gerçek dünya kullanımına dayanan 30,9 milyar doları aşan piyasa değeriyle dijital varlık piyasasında ciddi bir oyuncuya dönüştü.

Dogecoin’in fiyat hareketleri genellikle Bitcoin ile paralellik gösterse de, topluluk gücü ve yüksek likiditesi sayesinde birçok boğa ve ayı döngüsünde ayakta kalmayı başardı.

DOGE şu sıralar yaklaşık 0,2059 dolardan işlem görüyor ve geçtiğimiz ay %26’lık bir yükseliş yaşadı. Son rallinin ardından fiyat dengelenme sinyalleri veriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), temmuz ortasında aşırı alım bölgesi olan 80 seviyesinden 46’ya gerileyerek kâr satışlarının ardından bir soğuma sürecine işaret ediyor. DOGE, son 24 saatte %2,8 oranında yükseldi ve bu performans, aynı dönemde %5,6 artan genel meme coin sektörünün gerisinde kaldı.

Bu sektörün toplam piyasa değeri şu anda 70,8 milyar dolara ulaştı. Kasım’dan Nisan’a kadar gelişen “düşen kama” formasyonu ise teknik olarak yukarı yönlü bir kırılma potansiyeline işaret ediyor.

Gemini AI’ın üst bant tahminine göre DOGE, 2025 sonlarına doğru 1,10 dolara ulaşabilir ve bu da mevcut seviyelerden yaklaşık 5 katlık bir yükseliş anlamına geliyor.

DOGE’un benimsenmesi artmaya devam ediyor: Tesla hâlâ bazı ürünlerde Dogecoin’i ödeme yöntemi olarak kabul ederken, PayPal ve Revolut gibi platformlar da DOGE transferlerini entegre etmiş durumda. Bu gelişmeler, Dogecoin’in pratik bir dijital para birimi olarak kabul görmesini destekliyor.

Solana (SOL): Gemini AI, ETF Spekülasyonlarıyla %3.500’e Varan Bir Artış Öngörüyor

Solana (SOL), akıllı sözleşme blokzinciri alanında kendini üst düzey bir oyuncu olarak kanıtladı ve geliştirme faaliyetleri ile merkeziyetsiz uygulama benimsenmesi açısından Ethereum’la rekabet ediyor.

Şu anda 89,7 milyar doları aşan piyasa değeriyle Solana, kurumsal yatırımcıların ilgisini ve geliştirici desteğini çekmeye devam ediyor.

Özellikle ABD’de potansiyel bir Solana spot ETF’sine dair artan söylentiler, yatırımcı iyimserliğini artırdı. Bu söylentiler, daha önce Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından piyasaya giren büyük sermaye akışlarını akla getiriyor.

Ayrıca, Solana’nın ABD’nin ulusal kripto rezervine eklenebileceği yönünde spekülasyonlar var. Bu da daha geniş çaplı kurumsal kabul anlamına gelebilir.

Teknik açıdan bakıldığında, SOL birkaç aydır süren düşüş trendini tersine çevirdi. Ocak ayında 250 doları gören ve Nisan’da yaklaşık 100 dolara kadar düşen SOL, o zamandan beri toparlanarak 167 dolar seviyelerine geldi. Oluşan alçalan takoz formasyonu, sonbahar aylarında piyasadaki hareketlilikle birlikte olası bir kırılma sinyali veriyor.

Claude AI, Solana’nın yıl sonuna kadar 6.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, SOL’un önceki 293,31 dolarlık rekorunun 10 katından fazla bir seviye anlamına geliyor ve mevcut fiyata kıyasla yaklaşık %3.493’lük bir getiri potansiyeli taşıyor (36 kat artış).

Eğer yükseliş momentumu 3. çeyrek boyunca devam ederse, 320 dolar seviyesinin test edilmesi mümkün olabilir. İdeal piyasa koşullarında ise 600–1.000 dolar aralığında fiyat hedefleri de ihtimal dışı değil.

Solana’nın gelecekteki yönünü ve bir sonraki kripto döngüsündeki olası hakimiyetini belirlemede, ABD’de alınacak düzenleyici kararlar kilit rol oynayacak.

TOKEN6900: Viral Meme Coin Ön Satıştan %100.000 Getiri Sağlayabilir

Gemini’nin büyük hacimli altcoin’lere yönelik olumlu tahminleri öne çıkarken, düşük hacimli meme token’lar da hâlâ asimetrik kazanç potansiyelleriyle dikkat çekiyor.

Ethereum tabanlı bir ERC-20 coin olan TOKEN6900 (T6900), ön satışını yalnızca iki hafta önce başlattı ve şimdiden 1,6 milyon doların üzerinde katkı topladı. Bu da projenin güçlü bir başlangıç ivmesi yakaladığını gösteriyor.

Geleneksel bir projeden çok alaycı bir deney olarak konumlanan TOKEN6900, kendini “hezeyan, ironi ve internetin en çevrimiçi yatırımcılarının kolektif hayaliyle beslenen” bir meme coin olarak tanımlıyor.

Token, daha önceki spekülatif döngüler sırasında şişirilmiş hisse senedi değerlemeleriyle dalga geçen viral bir meme token olan SPX6900’dan ilham alıyor.

TOKEN6900, toplamda 930.993.091 adet sabit arza sahip ve bu sayı, SPX6900’dan bilerek bir adet fazla belirlenmiş; böylece parodi anlayışı daha da vurgulanmış oluyor.

Her ne kadar geleneksel bir kullanım alanı sunmasa da, TOKEN6900 staking (kilitleme) özelliği sayesinde katılımcılara topluluk odaklı yükselişten yararlanırken pasif ödüller kazanma imkânı sunuyor.

Ön satış token’ları şu anda resmî web sitesinde 0,006825 dolar fiyatla satılıyor ve bir sonraki fiyat artışı 24 saatten kısa sürede gerçekleşecek. Bu da erken yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi yaratıyor.

Proje gelişmelerinden haberdar olmak için TOKEN6900’un resmî X (eski adıyla Twitter) ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.