Galaxy Yöneticisine Göre ABD Stratejik Bitcoin Rezervini Çok Yakında Başlatabilir

Galaxy Digital şirketinde firmalar arası araştırma başkanı Alex Thorn, ABD’nin uzun süredir konuşulan Stratejik Bitcoin Rezervi’ni (SBR) önümüzdeki yılın sonundan önce resmileştirebileceğini öngörüyor.

Thorn, bu hafta X’te paylaştığı mesajda, piyasanın bu olasılığı hafife aldığını belirterek, ABD hükümetinin yakında Bitcoin’i resmi olarak stratejik bir varlık olarak elinde tuttuğunu açıklayabileceğini ifade etti.

“Piyasa, böyle bir açıklamanın olasılığını tamamen düşük fiyatlıyor gibi görünüyor,” diyen Thorn, girişim etrafında artan momentumun altını çizdi.

Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi İçin Yönetmelik İmzaladı

Mart ayında Başkan Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stoku’nun oluşturulmasını yetkilendiren bir yönetmelik imzaladı.

Detaylı strateji henüz açıklanmasa da son gelişmeler sahne arkasında hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu hafta milletvekilleri, ABD Hazine’sinin rezervin teknik ve stratejik uygulanabilirliğini değerlendirmesini talep eden bir tasarı sundu.

Trump’ın Temmuz ayında yayımladığı kripto politika raporunda rezerv yalnızca kısaca bahsedilmişti, ancak içeriden kaynaklar bunun öncelikli bir konu olduğunu belirtiyor. Yönetimin kripto koordinatörü, SBR inşasına olan ilgilerini sürdürdüklerini doğruladı.

Ancak herkes 2025 lansmanına ikna olmuş değil. CoinRoutes eski başkanı Dave Weisburger, uygulamanın daha olası tarihinin 2026 olduğunu düşünüyor.

yes, i mean the U.S. government announcing, not bessent’s offhand comment on tv



that comment gave us hints of where they think the size of the reserve stands but is not a formal announcement of the SBR https://t.co/ADxguLJ8vH — Alex Thorn (@intangiblecoins) September 11, 2025

Weisburger, yönetimin kamuya açıklama yapmadan önce Bitcoin’i gizlice biriktirmek isteyebileceğini savunuyor.

Bazı uzmanlar gecikmelerin sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Jan3 CEO’su Samson Mow, ABD’nin hızlı hareket etmezse geride kalma riskini tekrar tekrar vurguladı.

Küresel ölçekte egemen Bitcoin rezervlerine ilgi artıyor. Kırgızistan bu hafta kendi kripto rezervini kurmak için yasa tasarısını ilerletti, Endonezya’daki Bitcoin savunucuları da benzer bir strateji için yetkililerle görüştü.

Rakip ülkeler ulusal Bitcoin stratejilerini araştırırken, Galaxy Digital araştırma başkanı Alex Thorn’un tahmini, ABD’nin de bu yarışa yakında dahil olabileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor.

Michael Saylor’ın Şirketi Strategy Kurumsal Bitcoin Portföyünde Zirvede

ABD’nin Stratejik Bitcoin Rezervi’ni başlatmayı değerlendirdiği bir dönemde, birçok kurumsal şirket de bilançosuna BTC eklemeye devam ediyor.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, sahip olduğu 636.505 BTC ile açık ara en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda.

Bitcoin madenciliği firması MARA Holdings, Ağustos ayında 705 BTC daha ekleyerek toplamda 52.477 BTC ile ikinci sırada yer alıyor.

Yeni katılımcılar da hızla yükseliyor. Strike CEO’su Jack Mallers tarafından kurulan XXI, 43.514 BTC’ye ulaşırken, Bitcoin Standard Treasury Company 30.021 BTC’ye sahip.

Diğer büyük oyuncular arasında kripto borsası Bullish (24.000 BTC), Metaplanet (20.000 BTC) ve halka açık şirketler Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ve Coinbase bulunuyor.

Bu yoğun alım dalgası, piyasada bir arz şoku spekülasyonunu tetikliyor. Bitcoin’in toplam 21 milyonluk sabit arzının yalnızca %5,2’si henüz çıkarılmayı beklerken, kurumsal talebin sürmesi fiyatları daha da yukarı çekebilir.

Bazı şirketler çok daha yüksek hedefler koyuyor. Japonya merkezli Metaplanet ve ABD’li Semler Scientific, 2027’ye kadar sırasıyla 210.000 BTC ve 105.000 BTC’ye ulaşmayı hedefliyor; bu, mevcut portföylerinin 10 ila 20 katı büyüklüğünde.

ABD dışında 120 halka açık şirket de Bitcoin tutuyor. Kanada, İngiltere, Hong Kong, Meksika, Güney Afrika ve Bahreyn, kurumsal BTC sahipliğinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor.