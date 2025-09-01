Metaplanet’ten Yeni Bitcoin Alımı: Artık 20.000 BTC’ye Sahip

Metaplanet, pazartesi günü 1.009 Bitcoin satın aldığını ve artık 20.000 BTC’ye sahip olduğunu açıkladı.

Şirket, son alımının coin başına ortalama 111.000 dolara mal olduğunu ve toplam 112 milyon dolara mal olduğu açıkladı. Bitcoin’in 107.407 dolarlık güncel fiyatına göre bu alımın değeri yaklaşık 108.6 milyon dolar.

Metaplanet şu anda yaklaşık 2.14 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip. Şirketin ortalama satın alma fiyatı ise 102.800 dolar.

Metaplanet’in BTC Getirisi %30.7’ye Ulaştı

Metaplanet 2025 yılında yüklü miktarda Bitcoin satın aldı. Haziran ayının sonunda 13.000 BTC’ye sahip olan şirket, 1 Eylül itibariyle 20.000 BTC’ye sahip. Şirket, temmuz ve ağustos aylarında sermaye piyasaları faaliyetlerinden ve operasyonlarından elde ettiği gelirlerle birçok alım yaptı.

Son duyuruda şirketin performans metriklerine de yer verildi. Metaplanet, BTC Getirisi metriğinin 3. çeyrekte %30.7’ye ulaştığını bildirdi.

BTC Getirisi metriğinin daha önceki çeyreklerde %309.8’e kadar yükselmesi şirketin stratejisini yansıtıyor.

Metaplanet yönetimi BTC Getirisi ve BTC Kazancı metriklerinin geleneksel finansal indikatörler olmadığını, Bitcoin alımlarının hissedarlara değer sağlayıp sağlamadığını ölçmeye yönelik şirket içi metrikler olduğunu söyledi.

Eric Trump Tokyo’daki Hissedar Toplantısına Katılacak

Aralık 2024’te Bitcoin hazine operasyonlarına başlayan Metaplanet, o zamandan bu yana elde ettiği gelirlerle Bitcoin satın alıyor.

Şirketin Bitcoin stratejisi, MicroStrategy’nin stratejsine benzetiliyor. Her iki şirket de kripto parayı enflasyondan korunma aracı olarak görüyor.

Bu arada Metaplanet, mart ayında Stratejik Danışma Kurulu’nu kurduğunu ve ilk üye olarak Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ı atadığını duyurdu. Eric Trump, Metaplanet’in pazartesi günü Tokyo’da gerçekleştirilecek hissedar toplantısına katılacak.

Trump ailesi, stablecoin’lerden madenciliğe kadar kriptoyla ilgili birçok girişimde bulundu. Trump ailesinin Metaplanet ile bağlantısı, markayı global bir marka haline getirme çalışmalarını yansıtıyor.