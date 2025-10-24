Fidelity Solana İşlemlerini Başlattı

Fidelity, kripto ürünlerinin arasına Solana (SOL) işlemlerini ekleyerek hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların hızla büyüyen Solana ağına erişiminin önünü açtı.

Fidelity’nin bu hamlesi kripto paraların geleneksel finans dünyasında yaygınlaşmaya devam ettiğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Son zamanlarda geliştiricilerden ve kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gören Solana, dünya genelinde en çok işlem gören dijital varlıklardan biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Solana Vakfı’nın Kurumsal Büyüme Müdürü Nick Ducoff bu gelişmeyi X üzerinden duyurarak Solana’nın Fidelity’nin platformunda listelendiğinde dair ekran görüntüleri paylaştı.

Retail investors in U.S. can now purchase SOL in their @Fidelity brokerage account



Some screenshots from my account



NFA pic.twitter.com/gDqOdSpp6C — Nick Ducoff (@nickducoff) October 23, 2025

Fidelity, Solana’nın Maliyet Verimliliğine ve Ölçeklenebilirliğine Dikkat Çekiyor

Fidelity, perşembe günü Solana ile ilgili açıklamalarda bulunarak Solana’yı dakikada ortalama 60.000 işlem gerçekleştirdiğini, buna karşılık Bitcoin’in 250 ve Ethereum’un 800 işlem gerçekleştirdiğini söyledi.

Şirket, Solana’nın işlem ücretlerinin Bitcoin ve Ethereum’a kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti.

Tıpkı Ethereum gibi Solana da üçüncü taraf geliştiricilerin ağında merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşmeler geliştirmesine imkan tanıyor. Solana’nın hızı ve düşük maliyetli oluşu onu ödemeler, alım satım ve yeni blockchain projeleri için popüler hale getirdi.

Sık Sık Yaşanan Ağ Kesintileri Solana ile İlgili Soru İşaretlerini Gündeme Getiriyor

Solana ağı geçmişte güvenilirlik sorunları yaşadı. Bunun nedeni ağda sık sık yaşanan büyük kesintilerdi.

Son olarak Şubat 2024’te ağın beş saat boyunca kapalı olduğu bir kesinti yaşandı.

Söz konusu kesinti bir yıl içinde görülen ilk kesintiydi ve ağın performansının nispeten iyileştiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ancak yine de yoğun talep dönemlerinde Solana’nın çalışmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.

Mart 2025’te görülen meme coin çılgınlığı sırasında da Solana ağında sorunlar yaşandı. Ağdaki meme coin işlemlerinin artması Solana’nın birkaç saat boyunca kullanılamaz duruma gelmesine yol açtı.

Solana ETF’lerine İlgi Artıyor

Ağa yönelik soru işaretlerine rağmen Solana’ya ilgi artmaya devam ediyor. ABD kısa bir süre önce 21Shares’in spot Solana ETF’ine onay verdi. Bu Solana için büyük bir gelişme olarak değerlendirildi.

Söz konusu ürün yatırımcıların Solana’ya spot fiyatından yatırım yapmasına imkan tanıyor ve kurumsal yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor.

Öte yandan Hong Kong da ilk spot Solana (SOL) borsa yatırım fonunu (ETF) onaylayarak Asya’nın dijital varlık merkezi olma yolunda büyük bir adım attı.

Fidelity’nin Solana işlemlerini başlatması, hem Wall Street’ten hem de dünya genelinden ilgi görmeye devam eden blockchain için önemli bir gelişmedir.

Bu listeleme, yatırımcıların sektörün hızla büyüyen ekosistemlerinden birine yatırım yapmaları için yeni bir yol sunuyor.