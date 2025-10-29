Bitcoin İçin Kritik Hafta! Gözler Fed’in Faiz Kararına Çevrildi

ABD Merkez Bankası’nın (FED) 29 Ekim Çarşamba günü faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bitcoin yatırımcıları da FED’in faiz kararının kripto piyasasını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

Analistler, FED Başkanı Jerome Powell’ın 0.25 baz puanlık bir faiz indirimi duyurmasını bekliyor.

Ayrıca FED daha önce 2025 yılında iki faiz indirimi daha gerçekleştirilebileceğinin sinyallerini verdiği için aralık ayında da bir indirimin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor.

Düşük faiz oranları genellikle Bitcoin için olumlu bir durum olarak değerlendirilir. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi birikim hesapları ve tahvillere baskı uygulayarak yatırımcıları alternatifleri değerlendirmeye iter. Dolayısıyla özellikle ABD dolarının zayıflaması halinde riskli varlıklara talep artabilir.

Ancak Powell’ın açıklamalarının hemen ardından Bitcoin’in yükselmesini beklemek hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Faiz indiriminin zaten beklendiği ve “fiyatlandığı” göz önüne alındığında indirim kararının ardından kripto piyasasında durağan fiyat hareketleri görülebilir.

Federal Açık Piyasalar Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ısrarlarına rağmen borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda oldukça isteksiz davrandı ve bu yılın ilk faiz indirimi eylül ayında gerçekleştirildi. Söz konusu faiz indiriminin ardından BTC %8.56 değer kaybetti.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

FXTM’nin piyasa analisti Lukman Otunuga, Cryptonews’a yaptığı açıklamalarda FED’in faiz kararının yanı sıra başka faktörlerin de Bitcoin’in bu hafta sergileyeceği fiyat performansını etkileyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in perşembe günü bir araya gelecek. İkilinin görüşmesi sonucunda ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin çözüme kavuşturulması bekleniyor. Bu ayın başlarında Trump’ın Çin ithalatına yüksek gümrük vergileri uygunalacağını duyuruması kripto piyasasına büyük bir darbe indirmişti. İki ülke arasındaki gerilimin azalmasının piyasaları rahatlatacağı düşünülüyor.

Öte yandan bu hafta Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Apple gibi teknoloji devlerinin kazanç raporlarını açıklaması bekleniyor. Bu dev şirketlerin toplam piyasa değerinin 15 trilyon dolar olduğu göz önüne alındığında, performanslarının hisse senedi piyasasını önemli ölçüde etkileyebileceği söylenebilir.

Otunuga, ABD ile Çin arasındaki sorunların çözüleceğine dair beklentiler sayesinde risk iştahının arttığını ancak merkez bankasının faiz kararı ve teknoloji devlerinin kazanç raporlarının piyasaları önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi. Otunuga, yatırımcıların yüksek volatiliteye hazır olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da piyasaların yönünü belirleyeceği düşünülüyor.

Faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılsa da bunun mantıklı bir hamle olduğunu düşünmeyenler de var. Bloomberg’in kısa bir süre önce yayınladığı makalede, ekonomik gidişata dair belirsizliklerin yaşandığı dönemde faiz oranlarının sabit tutulmasının daha akıllıca olduğu söylendi.

Söz konusu makalede, enflasyonun FED’in %2’lik hedefinin üzerinde kaldığı ve ABD’nin gümrük tarifelerinin etkilerinin henüz tüketicilere yansımadığı belirtildi. Ayrıca analistler, ABD’deki hükümet kapanması ikinci ayına girerken ABD ekonomisinin durumuna ilişkin önemli verilerin ertelenmesiyle birlikte daha fazla tehdit görülebileceğini belirtti.

Ayrıca analistler, ekonomiye ilişkin söz konusu veriler açıklanmadan ekonominin durumunu anlamanın son derece zor olduğunu söyledi. CNBC’nin anketine göre ocak ayında da bir faiz indiriminin gerçekleştirilme olasılığı %54 olarak öngörülüyor. Ayrıca faiz oranlarının önümüzdeki yılın sonuna kadar %3.2’ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum kademeli de olsa borçluları rahatlatabilir.

Makalede, Bitcoin‘in teknoloji hisselerine karşı hassas olduğu ve bu nedenle yapay zekanın büyük bir tehdit olabileceği belirtildi. Araştırma katılımcılarının %80’i henüz yeni olan bu sektördeki hisse senetlerinin “aşırı değerli” olduğunu düşünüyor. Ekonomist John Lonski, “Yapay zeka balonu patladığında sadece yapay zeka alanındaki güçlü isimler hayatta kalacaktır” dedi.

Bu alanda yaşanacak herhangi bir çöküş Bitcoin’i aşırı derecede savunmasız bırakabilir çünkü böyle bir durumda yatırımcılardan riskten kaçınabilir ve teknoloji hisselerine talep azalabilir. S&P 500’ün bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte şu anda piyasada aşırı iyimserlik hakim olsa da bu durumun devam edip etmeyeceğinin garantisi yok.