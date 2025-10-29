FED’in Faiz İndirimi Kripto Piyasasından Milyonlar Sildi: Bitcoin Hangi Yöne Gidecek?

Amerika Merkez Bankası (FED), Çarşamba günü gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3.75-%4 aralığına çekti. Bu, yılın ikinci faiz indirimi olurken, politika yapıcılar süregelen ekonomik belirsizlik ortamında yumuşayan iş gücü piyasasını desteklemeyi amaçlıyor. Kararın hemen ardından kripto piyasasından 300 milyon dolar tasfiye oldu.

10’a karşı 2 oyla alınan bu karar, FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) içinde ciddi bir görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu. Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran daha büyük, 50 baz puanlık bir indirim lehine muhalif kalırken, Kansas City FED Başkanı Jeff Schmid ise hiçbir indirime karşı çıkarak oy kullandı.

Bu faiz indirimi kararı, hükümet kapanması nedeniyle kritik ekonomik verilere erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde geldi. Karardan sadece saatler önce, Kanada Merkez Bankası da faiz oranını 25 baz puan indirerek %2.25’e çekmişti.

Piyasalar anlık volatiliteyle tepki verdi. FED Başkanı Jerome Powell’ın FOMC konuşmasından sonraki ilk 15 dakika içinde kripto piyasasından 300 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi.

JUST IN: $300,000,000 liquidated from the crypto market in that past 15 minutes as Fed Chair Jerome Powell delivers FOMC speech. pic.twitter.com/85VDQ3VgNO — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

Ancak Bitcoin, yatırımcılar faiz indirimi ve FED’in 1 Aralık’ta Parasal Sıkılaştırmayı (Quantitative Tightening – QT) sonlandırma duyurusunun etkilerini sindirirken toparlanarak 110.000 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Faiz İndirimi Piyasada Kuşkuyla Karşılandı

FED’in açıklamasında, “istihdam kazanımlarının yavaşladığı” yönündeki değerlendirmesi yinelendi. Merkez bankası, “son aylarda istihdam risklerinin arttığını” kabul ederken, enflasyonu ise “yılın başından bu yana yükseldi ve bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor” şeklinde nitelendirdi.

FED’in 2022’den bu yana 2 trilyon doların üzerinde varlık azalttıktan sonra bilançoyu küçültmeyi durdurma kararı, para piyasalarındaki likidite koşullarına dair artan endişeyi gösteriyor. Bilanço, ilk kez 2020’den bu yana 6.6 trilyon doların altına düşmüş durumda.

Başkan Powell’ın Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin “çok uzak” olduğunu söylemesi, ek gevşeme beklentilerini daha da azalttı. Buna rağmen CME FedWatch verileri, yatırımcıların yılın son toplantısında hala çeyrek puanlık bir indirimden yana olduğunu gösteriyor.

Powell: December interest rate cut is “far” from certain pic.twitter.com/DfkKfmbieh — Exec Sum (@exec_sum) October 29, 2025

Devam eden hükümet kapanması, FED’in politika görüşmelerini ciddi şekilde engelledi. Powell, kapanmanın devam etmesi halinde “ekonomiyi etkileyeceğini” söyledi.

Bloomberg’e göre, kapanma çoğu ekonomik veri yayınını dondurarak yetkilileri sadece “Ağustos ayına kadar” olan işsizlik rakamlarına atıfta bulunmaya ve çekirdek enflasyonun yıllık %3 yükseldiğini gösteren Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi gibi gecikmeli raporlara dayanmaya zorluyor.

Saylor: Bitcoin Yıl Sonunda 150.000 Doları Görecek

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 150.000 dolara ulaşacağını öngördü. Bu rakamın, “şirketimizi ve Bitcoin endüstrisini takip eden hisse senedi analistlerinin şu anki fikir birliği” olduğunu söyledi.

Ayrıca Saylor, Bitcoin’in 4 ila 8 yıl içinde 1 milyon dolara, 20 yıllık bir ufukta ise yıllık %30 büyüme varsayımıyla nihayetinde 20 milyon dolara tırmanabileceğini tahmin ediyor.

JUST IN: Michael Saylor predicts Bitcoin will reach $150,000 by end of this year. pic.twitter.com/ovPz5fMFLW — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 29, 2025

Ancak analist Wilberforce Theophilus, piyasaların ya hiç indirim ya da 25 baz puanlık bir indirimi zaten fiyatladığı uyarısında bulundu. Theophilus, büyük rallilerin ancak 50-75 baz puanlık beklenmedik bir hamle ya da nicel sıkılaştırmadan nicel gevşemeye geçiş (QE) ile gerçekleşeceğini savunuyor ve QE’yi “faiz indiriminden daha önemli” olarak nitelendiriyor.

VALR CEO’su Farzam Ehsani, Cryptonews’e yaptığı açıklamada, Bitcoin’in 115.000 doların üzerine yaptığı toparlanmayı “sıradan bir rahatlama rallisinden daha fazlası” olarak nitelendirdi.

Zincir üstü veriler, 10.000-100.000 BTC tutan balina cüzdanlarının , Ekim çöküşünden bu yana 45.000 BTC’den fazla birikim yaptığını gösteriyor. Ehsani, rallinin yüksek kaldıraçlı momentum işlemleri yerine, “ölçülü spot absorpsiyon ve hafif kısa pozisyon kapatma (short covering)” ile yönlendirildiğini belirtti.

Ehsani, sürdürülebilirliğin hem makro politikaya hem de piyasa talebine bağlı olduğunu vurgularken, 116.000 dolar – 117.000 dolar aralığını teknik direnç olarak gösterdi ve yıl sonu için potansiyel yukarı yönlü hedeflerin 126.000 dolar – 130.000 dolar olduğunu kaydetti. Ancak rallinin, daha geniş bireysel katılım ve ETF girişleri olmadan “yapısal olarak balinalara ve kurumsal masalara bağımlı kaldığı” uyarısında bulundu.

Teknik Analiz: Kısa Vadede Düzeltme İhtimali Yüksek

Bitcoin’in FOMC toplantıları etrafındaki geçmiş hareketleri, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarındaki son üç duyuruyu takiben yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmadan önce tutarlı bir şekilde %6-8’lik düşüşler yaşandığını gösteriyor. Bu durum, güvercin politika duruşuna rağmen “haberi sat” dinamiğinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Mevcut fiyat hareketi olan 112.000 dolar – 113.000 dolar aralığı, 111.000 dolar ile 113.000 dolar arasındaki doldurulmamış bir CME vadeliler boşluğundan (futures gap) anında baskı görüyor.

Analistler, fiyatın spot işlemler devam ederken vadeli piyasaların kapalı olduğu seviyeleri tekrar ziyaret ederek gerçekleşen teknik boşluk dolgusunu tamamlamak için Bitcoin’in yaklaşık 1.000 dolar düşmesi gerektiğini belirtiyor.

$BTC CME GAP IS GETTING FILLED NOW.



BITCOIN NEEDS TO GO DOWN $1,000 MORE TO FILL THIS COMPLETELY.



DO NOT PANIC. pic.twitter.com/U9PMscrI1P — Max Crypto (@MaxCryptoxx) October 29, 2025

Elliott Dalga analizi, son yapının daha büyük bir düzeltici formasyonun temsil ettiğini öne sürüyor. Boşluk tamamlandıktan sonra 110.000 dolar bölgesine doğru bir düşüş, satış baskısı yoğunlaşırsa ise 104.000 dolar – 108.000 dolar civarında daha derin destek bölgeleri bekleniyor.

Kısa vadede 110.000 dolar – 111.000 dolara doğru bir düşüş, anında yükselişin devam etmesinden daha olası görünüyor.

Bitcoin’in en olası kısa vadeli gidişatı, önce 111.000 dolardaki CME boşluğunu tamamlamak için bir düşüşü, ardından dalga yapısı tamamlandıkça 108.000 dolar – 110.000 dolara doğru potansiyel bir uzantıyı içeriyor. Bu senaryo gerçekleştikten sonra, makro koşulların istikrar kazanması ve kurumsal birikimin devam etmesi şartıyla destek oluşturması ve Saylor’ın 150.000 dolarlık yıl sonu hedefine doğru yukarı yönlü momentumu sürdürmesi bekleniyor.