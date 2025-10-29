FED Faiz İndirdi, Bitcoin Düştü: Ayı Sezonu Geri mi Dönüyor?

Fed’in faiz indirimi sonrası Bitcoin yönünü belirlemeye çalışıyor. Uzmanlar, düşüş riskini ve piyasayı şekillendirebilecek olası senaryoları değerlendiriyor.

Amerika Merkez Bankası (FED) bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitmesine rağmen, kripto piyasasında beklenen coşku yaşanmadı.

Güvenilir ekonomik veri eksikliği nedeniyle FED Başkanı Jerome Powell‘ın Aralık ayı indiriminin kesin olmadığı uyarısı, Bitcoin ve Ethereum’da anlık düşüşlere neden oldu.

Yazım sırasında Bitcoin (BTC), son 24 saatte yaklaşık %4 değer kaybederek güçlükle 110.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Ethereum (ETH) ise %5’lik düşüşle 3.900 doların altına gerilemişti.

Copper araştırma başkanı Fadi Aboualfa, kripto yatırımcılarının FED toplantısına önceden hazırlıklı olduğunu belirterek, piyasadaki “asıl sinyalin” artık Bitcoin ETF’lerine (Borsa Yatırım Fonları) giren kurumsal fon akışlarında yattığını söyledi:

“Bitcoin, bireysel yatırımcı duyarlılık döngüsünün ötesine geçti. Oynaklık (volatility) azaldı, çünkü tutucu tabanı (holder base) daha sabırlı ve artık ciddi sermayeyi yönlendirenler Wall Street danışmanlarıdır. Bitcoin olgun bir varlık gibi davrandıkça, uzun vadeli bileşik büyüme hikayesi o kadar güçleniyor.”

Aboualfa, Bitcoin’in kısa vadede daha da düşme potansiyeli olduğu uyarısında bulunsa da, 108.000 dolara hızlı bir hareketin bile, “çok aylık pozisyonlar oluşturan hesaplar tarafından sürekli absorbe edildiğini” kaydetti.

Analiste göre, 111.000 dolar üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, daha önceki büyük boğa koşularından önce görülen yapısal formasyonu koruyacaktır:

“Ayıların (satıcıların), zayıf elleri silkelemekten daha fazlasını yapabileceğini kanıtlaması gerekiyor.”

Hükümet kapanması nedeniyle önemli ekonomik veri yayınlarının ertelenme riski göz önüne alındığında, faiz indirimlerinin devamının ne kadar doğru olduğu sorgulanıyor.

Copper, FED kararı öncesinde BTC’nin, “para politikası beklentilerinin son değiştiği zamanki Bitcoin davranışını tanımlayan bir ‘katalizör bekleme zihniyeti'” ile Ekim 2024’e oldukça benzer bir kurulumla girdiğini savundu.

Kripto şirketi, FOMC toplantısı öncesinde 114.600 doların gerçek bir kırılmanın (breakout) gerçekleşeceği fiyat noktası olduğunu belirtmişti. Bu seviyenin aşılamaması, “ayılar tarafından yeni bir test için kapının açık kaldığı” anlamına geliyor.

Aboualfa, kripto piyasaları için en destekleyici senaryoyu GSYİH verilerinin beklendiği bu dönemde şu şekilde özetledi:

“Bitcoin için en destekleyici kombinasyon, istikrarlı büyüme ile para politikasını daha fazla sıkılaştırma ihtiyacı yerine gecikmeli etkiler ve gelecekteki belirsizlikler çerçevesinde çizen bir FED olacaktır. Piyasa, politika istikrarı istiyor.”

Copper’ın analizine göre, BTC ayı tehditlerini savuşturmada başarısız olsa da, 103.000 dolarlık net bir pivot düşük seviyesinden geri tırmanıyordu.

“Fiyat orta aralığı geri kazandı, daha yüksek dipler (higher lows) oluşturdu ve arzı test etti. Şimdi ise fiyatı iki kez reddeden bir direncin altında oturuyor… Ayıların hareketi geri çevirmek için birçok şansı oldu ve bunu başaramadılar.”

FED’in faiz indirimi kararı 10’a karşı 2 oyla alınırken, iki muhalif üyeden biri, daha agresif indirim çağrılarını yineleyen Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’dı. Diğer muhalif Jeffrey Schmid ise enflasyonun ısrarla yüksek kalması nedeniyle faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini savundu.

Wall Street’te, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri Jerome Powell’ın basın toplantısı sırasında düşüş yaşadı. Ancak, Microsoft, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin kapanış sonrası kazançlarını duyuracak olması, bu geri çekilmelerin kısa süreli olabileceğini gösteriyor. Bu üç devin toplam piyasa değeri 10 trilyon doları aştığı için, olumlu sonuçlar hisse senedi piyasasında güçlü bir zemin hazırlayabilir ve bu durum BTC’ye de pozitif yansıyabilir.

Coin Bureau analisti Nic Puckrin ise Bitcoin için uzun vadeli yatırım tezinin sağlam kaldığını, ancak kaldıraç kullanımına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu: