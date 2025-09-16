Tom Lee’den Fed Yorumu: Bitcoin Büyük Bir Yükseliş Yaşayabilir!

BitMine’dan Tom Lee, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesi durumunda Bitcoin ve Ethereum‘un kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğini düşünüyor.

CNBC’ye konuşan Lee, merkez bankaları politikalarını gevşettiğindde likiditeye karşı en hassas varlıkların dijital varlıklar olduğunu söyledi.

Lee, Bitcoin ve Ethereum’un önümüzdeki üç ay içinde büyük fiyat hareketleri kaydedebileceğini tahmin ediyor.

Fed’in Faiz Oranlarını Düşürmesi Bekleniyor

FED’in iki gün boyunca devam edecek olan politika toplantısı salı günü başlarken, faiz kararının ise 17 Eylül Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilmesini bekliyor.

Trump Daha Fazla Faiz İndirimi İstiyor

CME FedWatch verilerine göre 25 baz puanlık bir faiz indiriminin gerçekleşmesi bekleniyor ancak küçük de olsa 50 baz puanlık bir indirim ihtimali de var. ABD Başkanı Donald Trump, daha fazla faiz indirimi için çağrıda bulunarak FED’in üzerindeki baskıyı artırdı.

Şimdi piyasalarda tüm gözler FED’in faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalar politika değişikliğini fiyatlarken, teknoloji hisselerinde ve kripto paralarda artış görüldü.

En son 115.800 dolar civarında işlem gören Bitcoin bir haftada %3.4 değer kazandı. Ethereum ise aynı süreçte %5’lik bir artış yaşadı ve 4.528 dolar civarında seyrediyor. Faiz oranlarının düşürülmesi sonucunda riskli varlıklara yönelik talebin artacağı yönündeki beklentiler Bitcoin ve Ethereum’un yükselmesini sağladı.

Bu arada Lee, faiz indirimlerinin teknoloji hisseleri ve kriptonun yanı sıra finans hisselerine de fayda sağlayabileceğini söyledi. Ancak Lee, Bitcoin ve Ethereum’un performanslarıyla öne çıkabileceğini belirtti.

Kripto yatırımcıları, faiz indirimi gerçekleştirilmesi durumunda volatil geçen bir yazın ardından kripto paraların yeniden yükselişe geçebileceğini düşünüyor.

FED’in çarşamba günü açıklanacak faiz kararı, yılın geri kalanı için küresel piyasaların tonunu belirleyebilir.