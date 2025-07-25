BitMine 16 Günde 2 Milyar Dolar Değerinde Ethereum Satın Aldı

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BitMine Immersion Technologies, sadece iki hafta içinde 2 milyar dolar değerinde ETH satın almasının ardından en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı oldu.

Şirket, 16 günlük süreçte güncel fiyatlarla 2.03 milyar dolara tekabül eden 566.776 Ethereum satın aldığını söyledi.

Şirket, bu hamlesiyle stratejik Ethereum rezervleri oluşturan rakiplerinin önüne geçti.

BitMine, Ethereum Arzının %5’ini Stake Etmeyi Hedefliyor

FundStrat’ın Yönetici Ortağı ve BitMine’ın Başkanı Tom Lee, Ethereum arzının %5’ini satın almak ve stake etmek gibi iddialı bir hedefi olduğunu söyledi.

Bu yaklaşık altı milyon ETH’ye (22 milyar dolar) tekabül ediyor. Ethereum’un token yakma mekanizması nedeniyle arzın değişken olması, şirketin hedefinin de değişebileceği anlamına geliyor.

BitMine hedefini gerçekleştirirse MicroStrategy’nin Bitcoin’lerine kıyasla daha fazla Ethereum’a sahip olacak. MicroStrategy şu anda 607.770 BTC’ye sahip. Bu, Bitcoin’in 21 milyonluk arzının %2.9’una tekabül ediyor.

BitMine, son zamanlarda gerçekleştirdiği alımlarla SharpLink Gaming’i geride bıraktı. SharpLink, kısa bir süre önce 79.949 ETH satın aldığını duyurdu. Böylece şirketin toplam varlıkları yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde olan 360.807 ETH’ye yükseldi.

Ethereum Vakfı sahip olduğu yaklaşık 237.500 ETH ile üçüncü sırada yer alıyor.

https://twitter.com/3orovik/status/1948463926691463209

Bu arada BitMine’ın temmuz ayının başlarında Ethereum satın almaya başlamasının ardından hisse (BMNR) fiyatı %3.000’den fazla artışla 135 dolara yükseldi.

ShapLink’in (SBET) hissesi de mayıs ayından bu yana %171 artışla 79.21 dolara yükseldi.

Strategic Ether Reserves verilerine göre şu anda 61 şirketin toplam 2.31 milyon ETH’si bulunuyor. Bu, toplam arzın %1.91’ine tekabül ediyor.

Buna karşılık şu anda 206 şirketin toplam 3.4 milyon BTC’si (408 milyar dolar) bulunuyor.

Kripto Hazineleri Gerçekte Kripto Satın Almıyor

Son zamanlarda kriptoya yatırım yapan şirketlerin sayısında kayda değer bir artış görüldü. Ancak kripto analisti Ran Neuner, bunların birçoğunun aslında açık piyasadan dijital varlık almadıklarını söyledi.

Neuner, bu şirketlerin doğrudan borsalardan alım yapmak yerine genellikle mevcut kripto sahiplerinden alım yaptıklarını ve daha sonra borsalarda büyük primlerle işlem gören hisseler satın aldıklarını söyledi.

Bu arada kripto hazinelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler giderek artıyor.

Glassnode analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisinin sürdürülebilirliğine dair endişeleri dile getirerek, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte sektöre yeni girenlerin kolay kazanç elde etmesinin zor olabileceğini söyledi.

Bu arada VanEck’in Dijital Varlıklar Araştırma Müdürü Matthew Sigel de bazı şirketlerin Bitcoin hazine stratejilerine ilişkin endişeleri dile getirerek BTC alımlarının hissedarlara fayda sağlamaktan ziyade zarar verebileceğini öne sürdü.