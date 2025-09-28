Ethereum Fiyat Tahmini: ETF’lerden Rekor Çıkış Gerçekleşti – ETH 4.000 Doların Üzerinde Kalabilecek mi?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 28, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ethereum, ABD’deki spot ETH ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana en zorlu haftalardan birinin ardından kritik 4.000 dolarlık seviyenin hemen üzerinde, 4.002 dolardan işlem görüyor.

SoSoValue verilerine göre, Ethereum ETF’lerinden yalnızca beş günde 800 milyon dolar çıkış gerçekleşti ve bu, haftalık bazda tüm zamanların en büyük çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Yoğun satış baskısı özellikle Perşembe’den Cuma’ya yaşandı; ETH bu dönemde 4.000 doların altına geriledi.

Fidelity Ethereum Fonu: 360 milyon dolar çıkış

BlackRock ETHA Fonu: 200 milyon dolar çıkış

Günlük çıkışlar: Üst üste iki gün 250 milyon doları aştı

Buna rağmen Ethereum direnç gösterdi. Pazar günü itibarıyla ETH tekrar 4.000 doların üzerine çıktı. Analistler, bu toparlanmanın sadece perakende dip alımı olmadığını, uzun vadeli yatırımcıların Ethereum’un temellerine—merkeziyetsiz finans ve kurumsal benimseme—güvenini sürdürdüğünü vurguluyor.

Korku Endeksi Dikkatli Olunması Gerektiğini Gösteriyor

Ethereum, ETF kaynaklı kayıplardan toparlanmaya çalışırken piyasa genelinde hâlâ kırılgan bir tablo hakim. Crypto Fear and Greed Endeksi şu an 34 seviyesinde, yani derin “korku” bölgesinde.

Tarihsel olarak bu tür bir kötümserlik, kısa vadeli alımları caydırsa da, tersine yatırım yapan yatırımcılar için cazip giriş noktalarını işaret edebiliyor.

Makroekonomik rüzgarlar da belirsizliği artırıyor. Güçlü bir ABD doları, Fed’den gelen şahin sinyaller ve küresel hisse senetlerindeki artan volatilite dijital varlıkları baskılıyor.

Buna rağmen Ethereum’un stres altında 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalabilmesi, bu hattın psikolojik önemini ortaya koyuyor.

📉 BTC & ETH Spot ETFs saw heavy outflows yesterday.



▪️ BTC ETFs: ~$418.3M net outflows

▪️ ETH ETFs: ~$248.4M net outflows



Institutional money stepping back—markets feeling the heat. pic.twitter.com/72X6abrSUB — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 27, 2025

ETH fiyat hareketi şu iki kuvvet arasında sıkışmış durumda:

Kurumsal çıkışlar ve küresel riskten kaçışın yarattığı negatif baskı

Perakende talebi ve korku piyasalarında tersine yatırım yapanların desteği

Bu çekişme, 4.000 dolar seviyesinin yakın vadede Ethereum için adeta bir “savaş alanı” olduğunu gösteriyor.

Ethereum Teknik Görünümü: Dirençler ve Destekler Öne Çıkıyor

Ethereum (ETH/USD) teknik açıdan temkinli bir seyir izliyor. Eylül ortasında görülen simetrik üçgen kırılımı zayıflığı doğruladı ve destek seviyeleri defalarca test edildi. 50 ve 100 periyotluk hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğimi, düşüş eğilimini pekiştiriyor.

Mum grafikleri de tabloyu netleştiriyor. “Üç kara kuzgun” paterni şeklinde uzun kırmızı mumlar, sürekli satış baskısını teyit etti. $3.975 civarında görülen Doji ve küçük gövdeli mumlar ise kararsızlığı gösterirken, uzun alt gölgeler fiyatın stabilize olmaya çalıştığını işaret ediyor.

Ethereum Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI 41 seviyesine çıkarak kısa süreli toparlanmalar için alan sağlasa da henüz kesin bir trend dönüşü sinyali vermiyor.

Öne çıkan seviyeler:

Direnç: $4.167 ve $4.290

Destek: $3.853, $3.733 ve $3.590

Yatırımcı senaryoları:

Agresif alıcılar $3.850–$3.900 bölgesinde pozisyon alarak $4.167 ve $4.290 seviyelerine yükselişi hedefleyebilir; stop-loss $3.730 altında.

Daha güvenli bir yaklaşım ise günlük kapanışın $4.290 üzerinde teyit edilmesini beklemek.

Öte yandan $3.850 altında keskin bir kırılım, kayıpları $3.590 seviyesine kadar hızlandırabilir.

Şu aşamada Ethereum’un yoğun satış baskısı altında $4.000 seviyesini koruyabilmesi, dayanıklılığını gösteriyor. Piyasa duyarlılığı iyileşir ve kurumsal alımlar artarsa, kısa vadeli toparlanma senaryoları güç kazanabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı: BTC Güvencesi ile Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile çalışan, Bitcoin tabanlı ilk Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Proje, BTC ekosistemini hızlandırılmış ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin üretimi ile genişletmeyi hedefliyor.

BTC’nin güçlü güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısı ile birleştiren Bitcoin Hyper, sorunsuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının yolunu açıyor.

Proje ekibi, yatırımcı güvenini artırmak için güven ve ölçeklenebilirliğe özel önem verirken, platform Consult tarafından denetlendi.

Ön satışta momentum hızla artıyor. Şu ana kadar $18,4 milyonluk bir satış gerçekleşti ve sınırlı sayıda token hâlâ yatırımcıları bekliyor. Bugünkü fiyat $0,012985 seviyesinde; ön satış ilerledikçe bu rakamın yükselmesi bekleniyor.

HYPER token’ları, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto veya banka kartı ile satın alınabiliyor.