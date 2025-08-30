Elon Musk’ın Avukatı Dogecoin Şirketinin Başına Geçiyor

Elon Musk’ın uzun süredir avukatlığını yapan Alex Spiro, Dogecoin için 200 milyon dolarlık hazine oluşturmayı hedefleyen yeni bir halka açık şirketin başına geçmeye hazırlanıyor.

Fortune’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, girişim yatırımcılara özel bir Dogecoin yatırım aracı olarak sunuluyor.

Bu yeni yapı, 2025’in başlarında Dogecoin Vakfı tarafından kurulan House of Doge adlı kurumsal çatı şirket tarafından destekleniyor. Merkezi Miami’de bulunan House of Doge, Dogecoin’i kurumsal düzeyde benimsetme sürecinde merkezi güç haline gelmiş durumda.

Yeni Halka Açık Şirket Yatırımcılara Doğrudan Sahiplik Olmadan Dogecoin’e Maruz Kalma İmkanı Sunacak

Dogecoin için 200 milyon dolarlık hazine kurmayı hedefleyen yeni şirket, yatırımcılara borsa üzerinden Dogecoin’e maruz kalma imkânı tanıyacak. Bu yapı, yatırımcıların doğrudan DOGE satın almadan memecoin’e yatırım yapabilmelerini sağlayacak.

Şirket hâlen yatırımcılara tanıtım aşamasında olsa da, sunum materyallerinde Alex Spiro’nun (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ortağı ve Elon Musk’ın birçok davadaki avukatı) yönetim kurulu başkanı olarak göreve geleceği belirtiliyor.

Bu hamle, dijital varlıkları toplamak amacıyla sermaye artırarak “kripto hazine şirketi” modeline yönelen firmaların artışıyla aynı döneme denk geldi.

Dogecoin, 2013’te bir şaka olarak piyasaya sürülse de zamanla kurumsal ölçekte benimseyen küçük fakat giderek büyüyen bir destekçi grubuna ulaştı.

Neptune Digital Assets, Şubat 2025’te ortalama 0,37 dolardan 1 milyon DOGE aldığını duyurdu.

🚨$200 MILLION DOGECOIN TREASURY TO BE CHAIRED BY ELON MUSK'S PERSONAL LAWYER ALEX SPIRO



6 investors were confirmed by Fortune to have received pitches for an up to $200 million Dogecoin treasury with plans for it to be chaired by Alex Spiro, Elon Musk's lawyer of choice at… pic.twitter.com/DvRhPTwhPq — REDWRITER (@The_REDWRITER) August 29, 2025

Bit Origin, Temmuz 2025’te DOGE odaklı bilanço oluşturmak için 500 milyon dolarlık finansman planını açıklayarak ABD’de bu alanda halka açık ilk şirket oldu.

Tesla ise resmi olarak Dogecoin varlıklarını kabul etti ve seçili ürünlerde ödemelerde DOGE kullanımına izin veriyor.

Elon Musk’ın Dogecoin ile ilişkisi yıllardır hem destekleyici hem de tartışmalı oldu. Musk’ın 2019’da attığı “favori kripto param” tweet’i Dogecoin’i küresel ölçekte görünür hale getirirken, 2021’deki Saturday Night Live şovunda “sazanlık” demesi fiyatın sert düşüşüne yol açmıştı.

Musk’ın 2022’de Dogecoin fiyatını manipüle ettiği iddiasıyla açılan dava, Spiro’nun savunmasının ardından 2024’te düşmüştü.

Eliza Labs’tan Musk’ın X Corp’una Tekel Davası

Eliza Labs, Elon Musk’ın sahibi olduğu X Corp’a dava açarak şirketi rekabeti bastırmak ve kendi teknolojisini kopyalamakla suçladı.

Şikâyet dosyasında, X’in platform gücünü kullanarak Eliza Labs’tan hassas teknik veriler topladığı, ardından hiçbir uyarı yapmadan firmanın hesabını askıya aldığı öne sürülüyor.

Bu gelişme, Musk’ın şirketlerine yönelik son haftalarda açılan ikinci dava oldu. Geçtiğimiz günlerde Ex Populus, Ethereum tabanlı oyun platformu XAI’nin arkasındaki şirket olarak, Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’ye marka ihlali gerekçesiyle dava açmıştı.

Hukuki ihtilaf, “XAI” markasının tescilli hakları ile Musk’ın benzer isimli girişimi arasında tüketici nezdinde oluştuğu iddia edilen pazar karışıklığına odaklanıyor. Ex Populus, özellikle Musk’ın 2024 sonunda AI oyun stüdyosu kurma planını duyurmasının ardından kafa karışıklığının arttığını savunuyor.