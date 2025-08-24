Ethereum Tabanlı Oyun Ağı XAI, Elon Musk’ın xAI Şirketine Marka İhlali Davası Açtı

Ethereum tabanlı oyun ağı Xai, Elon Musk’ın xAI şirketine karşı ticari marka ihlali gerekçesiyle dava açtı; ihlal iddiası, Haziran 2023’ten beri süren federal kayıt ve pazaryeri karışıklığına dayanıyor.

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ethereum’un blockchain tabanlı oyun ağı XAI’nin arkasındaki isim, Delaware merkezli Ex Populus şirketi, Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’ye karşı federal marka ihlali davası açtı.

Dava, Haziran 2023’ten bu yana federal olarak tescilli Ex Populus XAI markası ile Temmuz 2023’te duyurulan Musk’ın xAI şirketi arasında piyasa karışıklığı yaratıldığı iddiasına odaklanıyor.

Oyun Ağı, Musk’ın AI Girişimi Pazara Girdiği İçin Öncelikli Haklarını Savunuyor

Ex Populus, dünya çapında en yüksek işlem hacmine sahip blockchain tabanlı oyun ağlarından birini işletiyor ve birden çok platformda yapay zekâ destekli oyun çözümleri ile otonom yazılım sistemleri sunuyor.

Elon Musk’ın Kasım 2024’te xAI’nin “oyun stüdyosu kurarak oyunları tekrar harika hâle getireceği” duyurusu, doğrudan Ex Populus’un yerleşik oyun alanına girmiş oldu.

Duyuru, 36 milyondan fazla kişiye ulaştı ve bu da benzer pazarlarda faaliyet gösteren iki marka arasındaki tüketici karışıklığını artırdı.

Dava dilekçesinde, yaygın piyasa karışıklığına örnekler veriliyor; xAI’nin AI asistanı Grok, kullanıcıları yanlış yönlendirerek “XAI_GAMES, xAI’nin oyun girişimlerini ifade ediyor” diye bilgi verdi.

Ex Populus took legal action today to protect the Xai brand. With increased confusion around Elon Musk’s AI company (@xai), it’s a big responsibility to safeguard the brand that the community trusts. You can read more details at https://t.co/ce8Aw9hNCZ — XAI 🎮⛓️ (@XAI_GAMES) August 22, 2025

Haber algoritmaları ve sosyal medya paylaşımları iki şirketi sık sık karıştırıyor ve Ex Populus, marka itibarını kontrol etmede zorluk yaşıyor.

Ex Populus, Musk’ın kutuplaştırıcı kamu imajıyla ilişkilendirmenin ek itibar kaybına yol açtığını da belirtiyor. Şirket, xAI’nin Grok chatbot’unun şiddeti teşvik eden ve ırkçı yorumlar yaptığı gerekçesiyle çevrimdışı alınması gibi olayların, kendi oyun ekosistemi için olumsuz marka çağrışımları oluşturduğunu vurguladı.

ABD Patent ve Marka Ofisi, Ex Populus’un öncelikli hakları nedeniyle Musk’ın “xAI” ve “XAI GROK” için yaptığı bazı marka başvurularını şimdiden askıya aldı.

Sanıklar, terk edilmiş “X.AI” kaydını satın alarak kıdemli marka statüsü elde etmeye çalıştı. Ancak Ex Populus, önceki sahibin Bizzabo Ltd.’nin markayı Ekim 2021’de zaten terk ettiğini savunuyor.

Musk’ın xAI’i, Marka Davasıyla Mücadele Ederken Apple’a Karşı Dava Hazırlığında

Ex Populus davasıyla ilgili olarak, Musk’ın hukuk ekibi şirketi marka haklarından vazgeçmeye zorlamak için iptal işlemleriyle tehditte bulundu.

7 Ağustos 2025’te xAI avukatları, oyun şirketi küresel xAI marka tescillerine onay vermezse Ex Populus’un federal tescilinin iptali için başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Güncellenen davada, xAI’nin tartışmalı markaları kullanmasının kalıcı olarak engellenmesi, sanığın mevcut marka tescilinin iptali ve beş bekleyen başvurunun geçersiz kılınması talep ediliyor.

Ex Populus ayrıca kârın iadesi, fiili zararlar, federal yasaya göre üç katlı tazminat ve eyalet yasasına göre cezai tazminat gibi parasal taleplerde bulunuyor.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Ex Populus davasının yanı sıra xAI, Apple’a karşı da rekabet ihlalleri iddiasıyla dava açmayı planladığını duyurdu. Şirket, teknoloji devinin App Store sıralamalarında OpenAI’nin ChatGPT’sini haksız şekilde desteklediğini ve xAI’nin Grok chatbot’unu geri plana ittiğini iddia ediyor.

Bu dava, piyasanın zirve yaptığı bir dönemde gündeme gelmiş olsa da, birçok kripto ve blockchain şirketinin marka hakları üzerinden karşı karşıya geldiği daha geniş bir fikri mülkiyet çatışmaları zincirine katılmış oldu.

XAI Token, Fikri Mülkiyet Çatışmaları Ortasında %96 Düştü

Son aylarda NFT platformları ve meme coin yaratıcılarının marka haklarını korumak için açtığı yüksek profilli davalar dikkat çekti.

Temmuz ayında Bored Ape Yacht Club’ın yaratıcısı Yuga Labs, 9 milyon dolarlık marka zaferini, esas olarak Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi tarafından bozulan bir kararla kaybetti. Mahkeme, sanatçı Ryder Ripps’e karşı açılan davada tüketici karışıklığına ilişkin kritik soruların özet karar yerine jüri tarafından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Benzer şekilde, yılın başlarında Solana tabanlı Pump.fun platformu, Burwick Law ve Wolf Popper hukuk firmalarından yetkisiz token oluşturma nedeniyle ihtar mektupları aldı. Firmalar, Pump.fun’un 200’den fazla markayı ihlal eden token oluşumuna aracılık ettiği gerekçesiyle toplu dava açtı.

Özellikle Ex Populus’un XAI tokenı için davanın gelmesi zor bir döneme denk geldi. Token, 11 Mart 2024’te ulaştığı 1,60 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %96,7 değer kaybetti.

Oyun ağı tokenı, genel kripto piyasasındaki zayıflık ve blockchain tabanlı oyun platformlarına ilginin azalmasıyla birlikte mücadele ediyor.

Başarılı bir hukuki sonuç, XAI tokenını piyasada yeniden ön plana çıkarabilir; özellikle dava, marka ihtilafına dair ciddi medya ilgisi yaratırsa bu etkisi artar.

Topluluk şimdiden, Musk’ın çatışmayı çözmek için oyun şirketini tamamen satın almayı düşünebileceğini tartışıyor; bu senaryo, token için pozitif bir tetikleyici olabilir.