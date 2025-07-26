El Salvador’un Bitcoin Stratejisi IMF Engeline Takıldı

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El Salvador’un dünyada bir ilk olarak başlattığı Bitcoin deneyi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan kredi anlaşması sonrasında duraksamaya girmiş görünüyor.

Kar amacı gütmeyen “My First Bitcoin” adlı kuruluşun genel müdürü Quentin Ehrenmann, hükümetin Bitcoin’e dair eğitim ve benimseme çabalarının neredeyse tamamen durduğunu belirtti.

Reuters’a konuşan Ehrenmann, “Hükümet IMF ile bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Bitcoin artık yasal para değil ve halkı eğitmeye yönelik yeni bir girişim görmedik,” ifadelerini kullandı.

Bukele Bitcoin Hakkında Konuştu, Ancak IMF Anlaşması Yeni Alımlara Engel Oluyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin hükümeti Bitcoin (BTC) varlıklarını sergilemeye devam ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkenin anlaşma kapsamında yeni Bitcoin alımı yapmama taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Bu açıklama, ülkenin Bitcoin Ofisi’nin her gün alım yapıldığı yönündeki iddialarıyla çelişiyor.

Ehrenmann, “Görünüşe göre hükümet Bitcoin biriktirmeye devam ediyor, bu da hükümet için faydalı olabilir ama doğrudan halkın yararına değil,” dedi.

For more than two years in a small district in the eastern part of El Salvador, Bitcoin enthusiasts have created a learning center and provided technical support to owners of about 200 businesses and entrepreneurs on using the cryptocurrency pic.twitter.com/S2bJ4YOYCf — Reuters (@Reuters) July 25, 2025

Ocak ayında El Salvador Meclisi, IMF kredisi şartlarına uyum sağlamak amacıyla kamunun Bitcoin üzerindeki rolünü geri çekmeye yönelik bir adım atmıştı.

Bu değişim, El Salvador’un kripto para politikasının uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığına ve baştaki vizyonun sessizce rafa kaldırılıp kaldırılmadığına dair soru işaretleri yarattı.

Ülkenin Bitcoin benimseme sürecinde öne çıkan unsurlardan biri olan Chivo cüzdanı, artık kamusal kontrol altında olmayacak. IMF’nin açıklamasına göre, Chivo cüzdanı çalışmaya devam edecek ancak tamamen özelleştirilecek ve kamu kaynaklarıyla desteklenmeyecek.

El Salvador Bitcoin Ofisi’ne göre, ülkenin şu anda yaklaşık 6.244 BTC’si bulunuyor. Bu miktarın değeri yaklaşık 742 milyon dolar.

Blockchain analiz şirketi Arkham gibi bazı uzmanlar, Binance ve Bitfinex gibi borsalardan El Salvador hükümetiyle ilişkili olduğu öne sürülen adreslere her gün 1 BTC’lik düzenli transferler yapıldığını belirtiyor.

Ancak bu alımların resmi hükümet işlemleri mi yoksa özel girişimler mi olduğu hâlâ net değil.

Hükümetler ve Kurumlar Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

Devletler ve şirketler Bitcoin rezervlerini genişletmeye devam ediyor. Japonya merkezli Metaplanet, kısa süre önce 93,6 milyon dolarlık yatırımla 797 Bitcoin satın aldı.

Fransa’daki The Blockchain Group ve İngiltere merkezli Smarter Web Company ise toplamda 340’tan fazla BTC ekledi.

İlk Bitcoin hazinesi şirketi olan Strategy, 2025’in ikinci çeyreğinde 14 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr bildirdi.

Öte yandan, kripto analisti Ran Neuner’a göre bu tür hazine şirketleri artık doğrudan alıcı gibi davranmıyor; daha çok içeriden kripto sahiplerinin çıkış kapısı haline geliyor.

Neuner, bu firmaların Bitcoin’i borsalardan almak yerine, mevcut yatırımcılardan kripto varlıkları hisse karşılığında devraldığını, bu hisselerin ise daha sonra halka açık piyasalarda büyük primlerle işlem gördüğünü belirtiyor.

Kripto hazine modelinin sürdürülebilirliğine dair şüpheler de giderek artıyor.

Geçtiğimiz ay, Glassnode baş analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazine stratejisinin uzun vadede zayıflayabileceğine dikkat çekti. Check’e göre, piyasaların olgunlaşmasıyla birlikte yeni giren şirketler için kolay kazanç dönemi büyük ölçüde sona ermiş olabilir.