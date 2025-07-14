Metaplanet, Bitcoin Rekor Kırarken 797 BTC Daha Satın Aldı

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Japonya merkezli Metaplanet, en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında 5. sırada yer alıyor ve Pazartesi günü 797 Bitcoin satın aldı.

CEO Simon Gerovich, şirketin yaklaşık 117.451 dolarlık ortalama fiyattan toplam 93,6 milyon dolar değerinde 797 Bitcoin daha aldığı bilgisini paylaştı.

14 Temmuz itibarıyla ellerinde toplam 16.352 BTC bulunduğunu ve bunların toplamda 1,64 milyar dolara, Bitcoin başına ortalama 100.191 dolardan edinildiğini belirtti.

Metaplanet has acquired 797 BTC for ~$93.6 million at ~$117,451 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 435.9% YTD 2025. As of 7/14/2025, we hold 16,352 $BTC acquired for ~$1.64 billion at ~$100,191 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/zFSH0WIima — Simon Gerovich (@gerovich) July 14, 2025

Metaplanet, yılbaşından bu yana %435,9 BTC getirisi elde ettiğini ve bu performansı Bitcoin alım stratejisinin hissedarlara katkı sağlaması amacıyla değerlendirdiğini açıkladı.

Aralık 2024’ten itibaren Bitcoin hazine operasyonlarının şirketin resmi iş kolu haline geldiği belirtilirken, Metaplanet toplam Bitcoin varlıklarını sermaye piyasası faaliyetleri ve işletme gelirleriyle finanse edilen alımlarla stratejik olarak artırdı.

Metaplanet Bitcoin Birikimine Odaklanıyor – 2027’ye Kadar 210.000 BTC Mümkün mü?

Bitcoin hazine alanı büyüyüp olgunlaştıkça, Michael Saylor’ın Strategy’si (eski adıyla MicroStrategy) ile onun takipçileri arasındaki olası farklılıklara dikkat etmek gerekiyor.

Metaplanet’in Bitcoin varlıkları nakit akışı üretmiyor, bu nedenle üzerine kredi çekmesi gerekiyor. BTC teminatlı kredi faiz oranlarının zamanla düşmesi, Metaplanet için olumlu bir gelişme.

Şirket, 2027 sonuna kadar 210.000 BTC’ye ulaşmayı hedefliyor; yani mevcut holdingsini 13 katın üzerinde artırmak istiyor.

Bu hedef zor görünse de, Strategy’nin şu anki 597.325 BTC’lik varlığının yarısından az.

Xapo Bank CEO’su Seamus Rocca, kurumsal şirketlerin Bitcoin tahsis stratejilerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Cryptonews’a konuşan Rocca, Bitcoin’in kurumsal hazinelerdeki yeriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sadece trend peşinde koşmak ya da büyük pozisyonlar almak için yapılmamalı,” dedi.

Rocca, MicroStrategy ve Metaplanet gibi şirketleri istisna olarak değerlendirerek, “Bu firmalar, iş modelleriyle uyumlu, yüksek inançla hareket eden cesur stratejilere sahip. Ancak her şirket için bu yaklaşım uygun değil,” ifadelerini kullandı.

Xapo CEO’suna göre, kurumsal yatırımcılar için en sağlıklı yol, daha ölçülü ve uzun vadeli bir strateji benimsemek. Rocca, kısa vadeli volatilitenin bu stratejilere yön vermemesi gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta Metaplanet, 2.205 Bitcoin daha satın aldı ve agresif Bitcoin alım hamlesini sürdürdü. Mart ayında 4.000’in altında olan varlıklarını Temmuz ayında 15.500 BTC’nin üzerine çıkararak sadece dört ayda pozisyonunu dörde katladı.