Ekonomistten Boğa Tahmini: Bitcoin Bu Hafta Güçlü Yükseliş Görebilir

Dünkü sert satış dalgasının ardından Bitcoin’de keskin bir toparlanma yaşanabileceğini öngören ekonomist Timothy Peterson’a göre, dünyanın en büyük kripto parası tarihsel Ekim verileriyle paralel bir seyir izlerse önümüzdeki yedi gün içinde yüzde 21’e kadar yükselebilir.

Peterson, Cuma günü X platformunda yaptığı paylaşımda “Ekim ayında yüzde 5’ten fazla düşüşler son derece nadir görülür” diyerek, bunun son on yılda yalnızca dört kez — 2017, 2018, 2019 ve 2021’de — yaşandığını hatırlattı.

Ekonomiste göre bu yılların üçünde Bitcoin düşüşün hemen ardından sırasıyla yüzde 16, yüzde 4 ve yüzde 21 oranında yükseldi. Sadece 2021 yılında ise küçük bir gerileme, yani yüzde 3’lük bir düşüş görüldü.

Ekim “Uptober” Ünvanını Koruyor: Bitcoin Tarihinin En İyi İkinci Ayında

Bitcoin, “Uptober” olarak anılan Ekim ayındaki güçlü performans geleneğini bu yıl da sürdürüyor. 2013’ten bu yana veriler incelendiğinde, Ekim ayı ortalama %20,1’lik getiriyle Bitcoin’in tarihsel olarak en iyi ikinci ayı konumunda. Bu performansta yalnızca Kasım ayının %46’lık ortalaması öne geçebiliyor.

Ekonomist Timothy Peterson’ın yorumları, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan sert piyasa düzeltmesinin hemen ardından geldi. Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulayacağını doğrulaması sonrası kısa süreliğine 102.000 doların altına geriledi.

Piyasa o günden bu yana dengelenirken, Bitcoin 111.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, hafta başında görülen 125.100 dolarlık zirveden toparlanan BTC, 2019’daki gibi %21’lik bir Ekim rallisi tekrarlanırsa yeniden 124.000 dolar bandına yükselebilir.

Dalgalanmalara rağmen birçok analist yükseliş beklentisini koruyor. Jan3 kurucusu Samson Mow, yatırımcılara “Uptober’da hâlâ 21 gün var” sözleriyle moral verdi. MN Trading Capital’in kurucusu Michael van de Poppe ise son düşüşü “mevcut döngünün dibi” olarak nitelendirdi.

Diğer yandan, The Bitcoin Libertarian adlı analist, büyük likidasyonların Bitcoin’in evriminde doğal bir parça olduğunu vurguladı. Analiste göre, fiyat 1 milyon dolara yaklaşsa bile bu tür sert oynaklıklar piyasada varlığını sürdürecek.

In a few years #Bitcoin will crash from $1M to $0.8M in a few hours and we’ll all be talking about a new record high amount of liquidations



Analist Uyardı: Bitcoin İçin Kritik 100 Günlük Döneme Girildi

Bitcoin, yeni bir parabolik yükseliş mi yoksa mevcut boğa döngüsünün sonu mu sorusunun belirleneceği kritik 100 günlük bir döneme girmiş olabilir. Kripto para analisti Tony “The Bull” Severino, önümüzdeki üç aylık sürecin Bitcoin’in yönünü netleştireceğini öngörüyor.

Severino, Bitcoin’in haftalık grafiğinde Bollinger Bantları’nın şimdiye kadar görülmemiş ölçüde daraldığını belirtiyor. Bu durum genellikle büyük fiyat hareketlerinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Ancak analist, bu tür teknik görünümlerde “head fake” olarak bilinen yalancı kırılmaların sık yaşandığı uyarısında bulundu. Bitcoin’in geçtiğimiz günlerde 126.000 dolar seviyesini test ettikten sonra üst banda güçlü şekilde tutunamaması, kısa vadede yeni bir düşüş ihtimalini gündeme getirdi.

Şu anda BTC, 122.700 dolar civarında işlem görüyor ve rekor seviyelerin hemen altında dalgalanmayı sürdürüyor. Volatilitenin giderek sıkışması, büyük bir yön hareketinin yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor.

Bazı analistler olası bir kırılmanın aşağı yönlü olabileceğinden endişe ederken, diğerleri Bitcoin döngülerinin her seferinde daha uzun sürdüğünü ve hâlâ önemli bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu savunuyor.