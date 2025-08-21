SOL Strategies CEO’sundan Bitcoin Fiyat Tahmini: 175 Bin Doları Görebilir!

SOL Strategies CEO’su Leah Wald, Bitcoin’in bu yıl büyük bir yükseliş yaşayabileceğini söyledi.

CNBC-TV18’e konuşan Wald, dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin’in yıl sonuna kadar 175.000 dolara ulaşabileceğini belirtti. Wald, diğer yatırımcıların ve fon yöneticilerinin tahminlerine kıyasla kendi tahmininin daha ölçülü olduğunu düşünüyor.

Ayrıca kurumsal yatırımcı ilgisine dikkat çeken Wald, Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini de belirtti.

Bitcoin 124 Bin Doları Gördü

Bitcoin, bir zamanlar ulaşılması imkansız bir seviye olarak görülen 124 bin doları gördü.

Wald, Bitcoin tahminlerinin artık spekülasyonlarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Wald, Cathie Wood gibi dünyanın en akıllı yatırımcılarının son derece yüksek ancak sağlam modellere dayanan tahminlerde bulunduklarını söyledi.

SOL Strategies CEO’su, kripto borsası FTX’in çökmesinden bu yana piyasa duyarlılığında bariz bir değişiklik olduğunu söyledi.

Wald, “FTX’in çöküşünden sonra kripto sektöründe çalışanlar bankacılık hizmetlerinden uzak kalmıştı. Ancak şimdi herkes bize destek oluyor. Bu, sektörün işlemesini sağlarken aynı zamanda onu dünyanın en büyük varlık yöneticilerine de açıyor” ifadelerini kullandı.

Wald, BlackRock gibi dev isimlerin kriptoya yönelmesi ve hükümetlerin de dijital varlıkları keşfetmesiyle birlikte Bitcoin’in geleceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Ayrıca CEO, kriptonun artık spekülatif bir varlık olmadığını, küresel finansı dönüştürme potansiyeli olduğunu ve blockchain’in gelecekte piyasaların temeli olabileceğini söyledi.

Novogratz, Bitcoin’in 1 Milyon Dolar Olacağı Yönündeki Tahminlere Tepki Gösterdi

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in kısa vadede 1 milyon doları görebileceğine dair tahminlere tepki gösterdi. Novogratz, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının kriptonun başarısından ziyade ABD ekonomisinin çöküşü anlamına geleceğini söyledi.

Geçen hafta Coin Stories podcast’inde Natalie Brunell’e konuşan Novogratz, Bitcoin’in bir milyon dolara ulaşması için ABD ekonomisinin son derece kötü bir durumda olması gerektiğini söyledi.

Novogratz, Bitcoin fiyatının böylesine yüksek olmasındansa ABD ekonomisinin daha istikrarlı olmasını tercih edeceğini belirtti.

Galaxy Digital CEO’su, para biriminin değer kaybının alternatif varlıklara talebi artırdığını ve sık sık dijital altın olarak anılan Bitcoin’in ekonomik çalkantılara karşı bir korunma aracı haline geldiğini söyledi.

Ancak Novogratz, bu tür koşulların toplumun aleyhine olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.