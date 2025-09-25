Dogecoin Yatırımcısı Şirketten Dikkat Çeken Hamle! DOGE Fiyatı Ne Olur?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yüklü miktarda Dogecoin’e sahip olan Thumzup Media, 10 milyon dolarlık hisse geri alım programını duyurdu. Şirketin bu hamlesi Dogecoin fiyatını etkiler mi? Dogecoin fiyatı ne olur?

Şirket, bu hafta yaptığı duyuruyla 10 milyon dolar değerinde hisse geri alacağını açıkladı. Şirketler genellikle hisselerinin değeri düştüğünde bu tür adımlar atar.

Thumzup announces $10 million share repurchase program, reflecting confidence in our long-term strategy and our commitment to delivering value to shareholders.



We also highlight our digital asset treasury:



₿ 19.106 Bitcoins

~7.5M Dogecoins



Read the press release:… pic.twitter.com/Z8oEKrIZz5 — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) September 24, 2025

Bu arada Donald Trump Jr.’nin şirkette 350.000 hissesi bulunuyor.

Ayrıca şirket, Dogecoin madencilik şirketi DogeHash Technologies’i satın almak için hissedarların onayını beklediğini doğruladı. Thumzup şu anda 19.106 Bitcoin’e ve yaklaşık 7.5 milyon Dogecoin’e sahip.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Kilit Trend Desteğini Test Ediyor

Dogecoin bugün kilit trend desteğini yeniden test ediyor. Bu destek seviyesi, Dogecoin’in önümüzdeki günlerde nasıl performans göstereceğini belirleyecektir.

Bu talep bölgesi 200 günlük EMA ile kesişiyor. DOGE güçlü bir sıçrama kaydederse 0.29 dolara doğru yükselme ihtimali artacaktır.

Bu arada yükselen kama kırılımı Dogecoin fiyat tahminlerini doğruluyor. Dogecoin ivme yakalarsa ilk olarak 0.40 doları ve daha sonra 1 doları görebilir.

Thumzup gibi şirketlerin desteğinin yanı sıra REX-Osprey’in Dogecoin borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmesi de meme coin’i destekleyecek önemli gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

