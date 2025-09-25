BTC $111,515.64 -2.07%
ETH $3,993.06 -4.59%
SOL $200.85 -6.43%
PEPE $0.0000093 -3.75%
SHIB $0.000011 -3.32%
DOGE $0.23 -6.29%
XRP $2.82 -4.17%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Dogecoin Yatırımcısı Şirketten Dikkat Çeken Hamle! DOGE Fiyatı Ne Olur?

DOGE Dogecoin
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yüklü miktarda Dogecoin’e sahip olan Thumzup Media, 10 milyon dolarlık hisse geri alım programını duyurdu. Şirketin bu hamlesi Dogecoin fiyatını etkiler mi? Dogecoin fiyatı ne olur?

Şirket, bu hafta yaptığı duyuruyla 10 milyon dolar değerinde hisse geri alacağını açıkladı. Şirketler genellikle hisselerinin değeri düştüğünde bu tür adımlar atar.

Bu arada Donald Trump Jr.’nin şirkette 350.000 hissesi bulunuyor.

Ayrıca şirket, Dogecoin madencilik şirketi DogeHash Technologies’i satın almak için hissedarların onayını beklediğini doğruladı. Thumzup şu anda 19.106 Bitcoin’e ve yaklaşık 7.5 milyon Dogecoin’e sahip.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Kilit Trend Desteğini Test Ediyor

Dogecoin bugün kilit trend desteğini yeniden test ediyor. Bu destek seviyesi, Dogecoin’in önümüzdeki günlerde nasıl performans göstereceğini belirleyecektir.

dogecoin fiyat grafiği

Bu talep bölgesi 200 günlük EMA ile kesişiyor. DOGE güçlü bir sıçrama kaydederse 0.29 dolara doğru yükselme ihtimali artacaktır.

Bu arada yükselen kama kırılımı Dogecoin fiyat tahminlerini doğruluyor. Dogecoin ivme yakalarsa ilk olarak 0.40 doları ve daha sonra 1 doları görebilir.

Thumzup gibi şirketlerin desteğinin yanı sıra REX-Osprey’in Dogecoin borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmesi de meme coin’i destekleyecek önemli gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge ($MAXI) Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Maxi Doge ($MAXI), Ethereum tabanlı yeni bir meme coin projesidir.

maxi doge crypto presale

Projenin ön satışı sadece birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 2.4 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Bu arada Maxi Doge ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fon aracılığıyla gelecek vadeden tokenlere kaldıraçlı bir şekilde yatırım yapılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitcoin Madenciliği Çıkmazdayken PepeNode Sahneye Çıkıyor
2025-09-25 14:31:01
Coinbase CEO'sundan Bitcoin Fiyatı İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!
2025-09-25 14:29:46
Dogecoin Yatırımcısı Şirketten Dikkat Çeken Hamle! DOGE Fiyatı Ne Olur?
2025-09-25 13:54:55
XRP'de Yükseliş Sinyali! XRP Fiyatı Ne Kadar Yükselir?
2025-09-25 15:27:26
Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar - 25 Eylül: XRP, Pepe, Dogecoin
2025-09-25 12:21:48
SEC, Kripto ETF'lerinde XRP ve Altcoin’lere Kapıyı Açtı
2025-09-25 09:59:37
Peter Schiff Bitcoin'in Ayı Piyasasında Olduğunu Söyledi
2025-09-25 10:24:00
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Endüstri Sohbetleri
XRP’de Yükseliş Sinyali! XRP Fiyatı Ne Kadar Yükselir?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-25 15:27:26
Basın Bültenleri
Bitcoin Madenciliği Çıkmazdayken PepeNode Sahneye Çıkıyor
2025-09-25 14:31:01
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi