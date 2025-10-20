Dogecoin Fiyat Tahmini: Elon Musk’ın XHandles Duyurusu DOGE Fiyatını Uçurabilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Last updated: Ekim 20, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, “XHandles” adını verdiği yeni kullanıcı adı pazar yerini resmen duyurdu.

Artık kullanıcılar, beğendikleri özel kullanıcı adlarını platform üzerinden resmî olarak satın alabilecek. Bu fikir aslında X’e özgü değil; benzer bir model ilk olarak Telegram tarafından hayata geçirilmişti. Telegram, kullanıcı adı alım-satımlarında resmî ödeme aracı olarak TON token’ı kullanıyor.

Bu gelişme, Dogecoin topluluğunu da heyecanlandırdı. Çünkü Elon Musk’ın geçmişte yer aldığı neredeyse tüm projelerde Dogecoin entegrasyonu gördük. Bu nedenle yatırımcılar, XHandles’ın da DOGE ile entegre edilmesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

crazy how $DOGE went from "haha funny dog money" to payment infrastructure with institutional backing and people STILL call it a meme like that's supposed to be an insult pic.twitter.com/Bh1kpDMIiR — swole dogg (@doggo2swole) October 19, 2025

Öte yandan Dogecoin fiyatı yeniden 0,20 doların üzerine çıkmış durumda. Son haftalarda piyasada yaşanan sert düşüşlere rağmen DOGE’un yalnızca 0,17 dolara kadar gerilemiş olması, yatırımcıların güvenini koruduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini – Hedef Yeniden 1 Dolar mı?

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

Bir önceki analizimizde, Dogecoin’in (DOGE) 0,20 dolar direncini kırması gerektiğine dikkat çekmiştik. Şu anda fiyat yeniden bu seviyenin üzerine çıktı, ancak henüz kesin bir kırılım teyidi gelmiş değil.

Yine de görünüm umut verici. Momentum yukarı yönde güç kazanıyor ve fiyatın 0,17 dolardan toparlanarak bu seviyelere gelmesi yatırımcı güvenini artırdı.

Özellikle Dogecoin ETF onay kararının yaklaşması, piyasada yeniden güçlü bir yükseliş beklentisi yaratıyor. Uzmanlara göre olası bir onay, DOGE’un fiyatını 0,30 dolar bandına taşıyabilecek önemli bir katalizör olabilir.

Elbette bu senaryo, genel piyasa koşullarına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerini erteleme kararına da bağlı.

Teknik göstergelere bakıldığında, RSI şu anda 61 seviyesinde ve güçlü bir boğa momentumu işaret ediyor. DOGE’un 0,20 dolar seviyesini destek haline getirip üzerinde tutunması, yükseliş trendinin net şekilde teyit edilmesi anlamına gelecek.

Analistler, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Dogecoin’in yeniden “1 dolar hedefi” etrafında güçlü bir topluluk hareketi başlatabileceğini belirtiyor.

Bu Döngünün Yeni Dogecoin’i mi? Maxi Doge Sahneye Çıktı

Dogecoin yeniden hareketlenmeye başlamışken, yatırımcıların ilgisini hızla üzerine çeken yeni bir meme coin öne çıkıyor: Maxi Doge. Kripto topluluğu şimdiden onu “bu döngünün Dogecoin’i” olarak adlandırmaya başladı ve veriler, bu iddianın boş olmadığını gösteriyor.

Maxi Doge, orijinal meme coin enerjisini geri getirirken, bunu daha akıllı token ekonomisi ve gerçek bir kullanım alanı ile destekliyor. Proje, yatırımcılara %82’ye varan staking getirisi sunuyor, “adil lansman” modeli sayesinde balinaların kontrolü ele geçirmesini önlüyor ve hızla büyüyen bir topluluğa sahip. Görünen o ki bu yalnızca kısa vadeli bir hype projesi değil; hem heyecan hem de sürdürülebilirlik temelleri üzerine inşa edilen yeni bir ekosistem oluşuyor.

Maxi Doge’un ön satışı şimdiden 3,69 milyon doların üzerinde fon topladı; bu da hem bireysel yatırımcıların hem de büyük cüzdan sahiplerinin projeye ciddi ilgi gösterdiğini kanıtlıyor. Erken yatırımcılar, projeyi “Dogecoin 2.0” olarak nitelendiriyor — DOGE’un bir kopyası olduğu için değil, Dogecoin’i efsaneleştiren o saf topluluk enerjisini daha güçlü bir ekonomi ve kazanç potansiyeliyle yeniden sunduğu için.

Ön satışın bitmesine az kala ve momentum giderek artarken, Maxi Doge’un yeni dönemin en dikkat çekici meme coin’i haline gelmesi olası görünüyor. Eğer Dogecoin yeniden ralliye başlarsa, bu kez öncü rolü Maxi Doge’un üstlenmesi kimseyi şaşırtmayabilir.