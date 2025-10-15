Dogecoin Fiyat Tahmini: Dogecoin Nasdaq’a Giriyor – DOGE 1 Dolara Gider mi?

Last updated: Ekim 15, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Dogecoin, sert bir tasfiye dalgasının ardından tüm kritik destekleri kaybederek Ocak 2021 seviyelerine geri döndü.

Şu anda 0,20 dolar bandında tutunmaya çalışan DOGE için analistler kısa vadeli bir düzeltme olasılığına rağmen genel görünümün hâlâ pozitif olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Wall Street’in kriptoya olan ilgisi son dönemde dikkat çekici biçimde artmış durumda. Piyasadaki volatiliteye rağmen Dogecoin Vakfı’nın ticari kolu olan House of Doge, halka arz edilerek DOGE’un geleneksel finans ve ticaret dünyasında daha geniş yer edinmesi için önemli bir adım attı.

Dogecoin Nasdaq’a Giriyor: House of Doge Hamlesi Kripto Dünyasında Yeni Dönem Başlatabilir

Dogecoin, Wall Street’e adım atıyor. Dogecoin Vakfı’nın ticari kolu House of Doge, üniversite odaklı oyun ve yayın platformu Brag House Holdings (TBH) tarafından gerçekleştirilen ters birleşme yoluyla Nasdaq’ta işlem görmeye hazırlanıyor. Duyurudan önceki iki haftada TBH hisseleri zaten %40’tan fazla yükselmişti.

Bu hamle Dogecoin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Halka açık bir yapıya kavuşacak House of Doge, bu sayede daha fazla sermayeye erişerek Dogecoin’i küresel bir ödeme ağına dönüştürme planlarını hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, Elon Musk’ın kişisel avukatı tarafından da destekleniyor ve bu adımı Dogecoin’i evrensel bir ödeme aracı haline getirme vizyonunun parçası olarak görüyor.

Brag House is making history! 🚀 We’ve signed a definitive merger agreement with House of Doge — the commercial arm of the Dogecoin Foundation — For the House of Doge to list on NASDAQ and bring payments, tokenization, gaming, and yield to crypto's most loyal community. pic.twitter.com/nLzcX6vkRW — Brag House (@BragHouse) October 13, 2025

Brag House’un hedef kitlesi olan Z kuşağı oyuncular, üniversite e-spor toplulukları ve etkileşimli yayıncılar, kripto kültürüyle doğal bir uyum içinde. Turnuvalarda, ödüllerde ve içerik üretici ödemelerinde Dogecoin’in kullanılması, bu topluluklar arasında DOGE’u gündelik bir dijital para birimine dönüştürebilir.

Bu birleşme aynı zamanda Dogecoin’e gerçek bir kullanım alanı da kazandırıyor. DOGE, dijital ürün alışverişlerinde, içerik üreticilerine bahşiş ödemelerinde veya turnuva giriş ücretlerinde tercih edilen bir ödeme aracı haline gelebilir.

Nasdaq’ta listelenme ise Dogecoin’in görünürlüğünü üst seviyeye taşıyacak. Brag House’un hâlihazırda halka açık olması sayesinde bu birleşme, DOGE’a Wall Street bağlantısı kazandırıyor ve doğrudan kripto tutmadan Dogecoin’e yatırım yapmak isteyen kurumsal yatırımcılara kapı aralıyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: 1 Dolarlık DOGE Sonunda Mümkün mü?

Kaynak: DOGEUSD / Tradingview

DOGE fiyat grafiğinde durum şöyle: haftalardır zayıflık sinyalleri veren yükselen kama formasyonu temiz bir şekilde kırıldı. Ancak House of Doge’un halka açılması ve ETF spekülasyonları ile birlikte, piyasa ilginç bir hareketin eşiğinde olabilir.

0,20 doların altındaki düşüş, düşüş yönlü kırılmayı teyit etti. Fiyat 0,18 dolar bandına kadar geriledikten sonra toparlanma gösterdi.

RSI göstergesi yaklaşık 38 seviyesinde bulunuyor; hâlâ düşüş eğilimi hakim, fakat aşırı satım bölgesine ulaşılmadığı için yön belirsizliği devam ediyor. Eğer DOGE 0,22 doları geri alıp üzerinde tutunabilirse, 0,30 dolara doğru yavaş bir yükseliş görülebilir. Piyasa momentumu güçlenirse ilerleyen dönemde 0,50 dolar da mümkün.

Öte yandan fiyat tekrar 0,18 doların altına düşerse, bir sonraki kritik seviye 0,15 dolar olacak. Bu bölge, düşüşün hız kazanabileceği “make-or-break” alanı olarak öne çıkıyor. Şu an DOGE toparlanma modunda, ancak boğalar güçlü bir hacimle gelmediği sürece risk devam ediyor.

