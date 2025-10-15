Dev Tasfiye Dalgası Bitcoin’i Yıkamadı – Analistlerden Şaşırtıcı Yorum

Kripto piyasasının tarihindeki en büyük tasfiye dalgası, Bitcoin’in Ekim ayında pozitif bölgede kalmasını engelleyemedi. Analist Scott Melker, bu durumu “küçük bir mucize” olarak nitelendirdi.

Toplam 21 milyar dolarlık deleveraging, ilk 100 varlıktaki kaldıraçlı pozisyonları silerken, Bitcoin cuma günkü çöküşte 102.000 dolara kadar gerilemesine rağmen yeniden 113.000 dolar seviyesine yükseldi. Çöküş, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin artmasıyla tetiklenmişti.

Melker Salı günü yaptığı açıklamada, tarihi tasfiye sonrası “Ekim ayının ciddi şekilde kırmızıda olmasını beklediğini” ancak piyasanın gösterdiği dirençle öngörüsünün değiştiğini söyledi.

“Bence bir ayı piyasasına girmiyoruz,” diyen Melker, ekledi: “Bu 2017 değil, 2021 de değil. Geçen hafta yaşananlar tamamen yapısal bir olaydı.”

Tasfiye süreci, Bitcoin’in %7, Ethereum’un ise %12 değer kaybıyla risklerin yeniden fiyatlanmasına yol açtı.

Altının 4.100 doların üzerine tırmanması, Melker’in “yatırımcılar panik yapmıyor, sadece portföylerini yeniden dağıtıyor” görüşünü destekliyor.

Ayrıca on-chain veriler, dolaşımdaki arzın %97’sinin kârda olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli yatırımcılar ise gerçekleşen piyasa değerinin %44’ünü oluşturuyor ve bu oran tarihi bir rekor niteliğinde.

Bitcoin Piyasası Spekülatif Aşamaya Girdi: Yeni Balinalar Söz Sahibi

CryptoQuant analistlerine göre, Bitcoin’in Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar (NUPL) göstergesi şu anda +0,52 seviyesinde.

Tarihsel olarak bu aralık, piyasanın iyimserlikten coşkuya geçtiğinin işareti olarak kabul ediliyor. 2017 ve 2021 döngülerinde NUPL 0,5’in üzerine çıktığında, yatırımcıların çoğu kârdaydı ve bu durum, düzeltmeler öncesi spekülatif hareketleri tetikliyordu.

Analist, kısa vadeli yatırımcıların artık Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değerinin %44’ünü kontrol ettiğini, uzun vadeli yatırımcıların kâr alımlarıyla dengenin “yeni balinalara” geçtiğini belirtiyor.

Bu değişim genellikle boğa piyasalarının son genişleme aşamasıyla örtüşüyor.

Buna karşın ETF girişleri, genişleyen stablecoin likiditesi ve kurumsal katılım, satış baskısını etkili şekilde emiyor.

CryptoQuant’un 14 Ekim raporuna göre, stablecoin piyasa değeri 60 gün içinde 14,9 milyar dolar artarak Ocak ayından bu yana en hızlı büyümeyi gösterdi ve toparlanmayı destekleyecek sermaye kapasitesini sağladı.

XwinFinance analistleri, “Bir sonraki kritik sinyal, kısa vadeli yatırımcı payının azalması olacak. Bu, uzun vadeli yatırımcılar öncülüğünde yeni bir birikim döneminin başladığını gösterecek,” uyarısında bulundu.

Bitcoin’in Bull Score Endeksi, tasfiye sonrası 80’den 20’ye gerilerken, Görünür Talep (Apparent Demand) 30 günlük ölçümde 111.000 BTC azalarak Nisan ayından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Temel göstergeler zayıflamış olsa da, balina birikimi güçlü kalmaya devam ediyor. 1 yıllık tutulan miktardaki değişim, 8 Ekim’de hareketli ortalamanın üzerine çıkarak dikkat çekti.

Altyapı Genişlemesi, Yapısal Zayıflıklara Rağmen Boğa Senaryosunu Destekliyor

Analist Scott Melker, piyasa oynaklığına rağmen altyapı gelişiminin devam ettiğini vurguladı.

“Halka açık şirketler bilançolarına Bitcoin ekliyor. Lüksemburg, Euro Bölgesi tarihinde bir ilke imza attı. CME, 7/24 işlem sistemine hazırlanıyor. Eyaletler Bitcoin alımları için plan yapıyor,”

Melker, yatırımcı Howard Marks’ı da alıntılayarak, “Fiyatlar yüksek ama çılgın değil. Pahalı olması, yarın düşecek demek değildir,” ifadelerini paylaştı. Bu bakış açısı, yüksek fiyatları kabul ederken kaçınılmaz bir düzeltme varsayımını reddediyor.

Bitcoin, tasfiye öncesi 114.000 – 117.000 dolar aralığını aşarak 126.000 dolara kadar yükseldi. Bu hareket, 2,2 milyar doları aşan rekor ETF girişleriyle desteklendi.

Kırılma sonrası 190.000 BTC destek bölgesine dönüştü ve yapısal derinlik sağladı.

Önemli olarak, çöküşten önce kaldıraç artışı gözlemlenmişti. Glassnode’un bu ay yayımlanan raporuna göre, vadeli işlem açık pozisyonları yeni rekorlar kırarken, finansman oranları yıllık %8’i aşmıştı.

Opsiyon piyasalarında da yoğun pozisyonlanma vardı; 25-Delta Skew, 18 volatilite puanından 3’e daralarak bir haftadan kısa sürede 21 puanlık bir değişim gösterdi.

Melker, Ekim ayının hem sakin hem de fırtınalı geçtiğini belirtirken, Timothy Peterson’ın verileri, “Bitcoin’in en patlayıcı Ekim hareketlerinin genellikle ayın ikinci yarısında gerçekleştiğini” ortaya koyuyor. Tarihsel veriler de, Ekim ayında son 12 yılda 10 kez kazanç getirdiğini gösteriyor.

Teknik Görünüm: Düzeltme Öncesi Fitil Dolumu Bekleniyor

Bitcoin, 102.000 dolara kadar gerileyen flash crash’in ardından şu anda 112.040 dolardan işlem görüyor. Analistler, fiyatın 50% düzeltme seviyesi olan 109.513 dolara doğru bir fitil doldurma hareketi yapmasını bekliyor.

Benzer şekilde, Ali Martinez’in MVRV analizi, Bitcoin’in 96.526 dolar seviyesindeki ortalama değer bandının yaklaşık %19,4 üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, +0,5σ direnci olan 119.018 dolar seviyesi yeniden kazanılamazsa düzeltme riskini artırıyor.

Bitcoin $BTC must reclaim $119,000 to keep bullish momentum alive! Otherwise, the Pricing Bands signal a correction toward $96,530. pic.twitter.com/I7IGhKcXjX — Ali (@ali_charts) October 15, 2025

Mevcut fiyat konumu, ortalama değer ile +0,5σ direnci arasında hareket ederek yukarı potansiyelden çok aşağı yönlü riski işaret ediyor.

Bitcoin, 135 günlük hareketli ortalama üzerinde stabil kalırken, Young Supply MVRV 1,0 seviyesine resetlendi. Bu, piyasanın spekülatif aşırılıklardan soğurken yapısını koruduğuna işaret ediyor.

İleriye dönük olarak, Bitcoin’in önce 109.500 dolardaki fitil dolum hedefine, ardından satış baskısı artarsa 105.000–107.000 dolar aralığına gerileme olasılığı bulunuyor.

Kritik test, bu seviyelerin toparlanma desteği sağlayıp sağlamayacağı veya sadece 96.500 dolar MVRV ortalama değerine doğru daha derin bir düzeltmeyi erteleyip ertelemeyeceği olacak.

115.000 dolardaki Traders’ Realized Price seviyesi yeniden kazanılamazsa momentumun zayıfladığı teyit edilirken, 119.000 doların aşılması, “küçük mucize” senaryosunu doğrulayacak ve yıl sonuna doğru boğa yapısının devam ettiğini gösterecek.