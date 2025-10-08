Altın Fiyatında Rekor Üstüne Rekor! Bitcoin Fiyatı da Yükselir mi?

ABD’deki siyasi ve ekonomik çalkantılar nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklarına yönelirken, ons altın fiyatı çarşamba günü 4.035 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Altın 1970’lerden bu yana en güçlü yükselişini yaşıyor. ABD’deki hükümet kapanması ve finansal istikrara duyulan güvenin sarsılması yatırımcıları güvenli liman varlıklarına itti.

Altın Fiyatı Nisan Ayından Bu Yana %30 Arttı

Altın fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerini duyurarak piyasalarda çalkantıya neden olduğu nisan ayından bu yana yaklaşık %30 arttı.

Analistler, ABD’deki hükümet kapanmasının uzun süre devam etmesi, ABD dolarının zayıflaması ve bireysel yatırımcı talebinin artmasıyla birlikte yatırımcıların altına akın ettiğini söylüyor.

Singapur merkezli OCBC Bank’tan Christopher Wong, yatırımcıların çalkantılı dönemlerde güvenli limanlara yöneldiğini ve böyle zamanlarda altının yükseldiğini söyledi.

Dünya Altın Konseyi’ne göre, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) girişler 2025 yılında 64 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Altın tüccarları, özel müşteriler arasındaki talebin de arttığını söylüyor. Silver Bullion’un kurucusu Gregor Gregersen, şirketinin müşteri tabanının geçen yıl iki katına çıktığını, birçok müşterinin dört yıldan uzun pozisyonlara sahip olduğunu söyledi.

BREAKING: Gold price hits new record high of $4035 — The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2025

Gregersen, “Altın bir noktada düşecek, ancak mevcut ekonomik ortam en az beş yıl daha yükseliş yaşanacağını gösteriyor” dedi.

Bazı analistler, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesi ya da ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi halinde mevcut rallinin ivme kaybedeceğini söylüyor.

Geçmiş verilere bakıldığında yüksek getirilerin altın gibi varlıkları daha az cazip hale getirdiği görülüyor. 2022 yılında, FED’in agresif faiz artırımlarının ardından altın fiyatı 2.000 dolardan 1.600 dolara düşmüştü.

Şimdi FED’in faiz indirimine gitmesi ve altına talebin artması bekleniyor.

Bitcoin 125 Bin Doları Aştı

Küresel belirsizlikler devam ederken altının yanı sıra Bitcoin’de de yükseliş görüldü. Genellikle “dijital altın” olarak anılan Bitcoin (BTC), hafta sonu 125.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Öte yandan Bitcoin ETF’lerine de milyarlarca dolar giriş gerçekleşti. JPMorgan analistleri, BTC’nin ivmesini koruması durumunda yıl sonuna kadar 165.000 doları görebileceğini düşünüyor.

Bitcoin odaklı finansal hizmetler şirketi Unchained’ın Pazar Araştırmaları Müdürü Timot Lamarre, para birimindeki değer kaybının sürmesi halinde Bitcoin’in yeniden değerleme aşamasına gireceğini söyledi.

Öte yandan dünyanın önde gelen ekonomilerindeki ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar Bitcoin, altın ve gümüşe yöneliyor.

Yatırımcılar, para birimindeki değer kaybı nedeniyle itibari paradan uzaklaşıyor.