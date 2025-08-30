DeepSeek AI, XRP, Avalanche ve Dogecoin İçin 2025 Sonu Tahminlerini Açıkladı

Piyasadaki düşüş ve çeşitli olumsuz söylentilere rağmen, Çin’in yapay zekâ modeli DeepSeek, Ripple (XRP), Avalanche (AVAX) ve Dogecoin (DOGE) için yükseliş tahminlerini sürdürüyor ve 2025’in geri kalanında güçlü fiyat hareketleri öngörüyor.

Bitcoin, Ağustos ayında 124.457 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini geçti. Bu yükseliş, tarihsel olarak Ağustos ayının boğa koşularında Bitcoin’i destekleme eğiliminde olmasıyla sürpriz yaratmadı. Ethereum ise 4.958 dolara ulaşarak lider altcoin konumunu güçlendirdi ve kritik bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Bu hızlı yükselişlerin ardından bir düzeltme kaçınılmazdı ve şu an tam da bu süreci yaşıyoruz. Bitcoin, uzun bir aradan sonra 110 bin doların altına gerilerken, Ethereum da değer kaybetti; ancak hâlâ 4.300 dolardaki kritik desteğin üzerinde tutunuyor.

Öte yandan, kripto dostu bir ABD yönetimi ve sektör genelindeki istikrarlı büyüme beklentisi, piyasaların genel görünümünü olumlu kılıyor. Analistler, mevcut düzeltmenin ardından yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını öngörüyor ve DeepSeek de bu görüşü destekliyor.

XRP (Ripple): DeepSeek ve Analistler 5 Dolar Üstü Patlayıcı Bir Yükseliş Bekliyor

2025, XRP için hareketli bir yıl oldu. SEC ile uzun süren mücadelesini kazanıp 1 doları aşan XRP, geçen yıl %400 değer kazandı. DeepSeek’in öngörüsü doğru çıkarsa, bu ivme yakın zamanda yavaşlamayacak.

XRP ağını kullanan kişi sayısındaki artış, benimsenmenin de yükseldiğini gösteriyor. Küresel kurumsal ilginin bir işareti olarak Japon oyun şirketi Gumi, 2,5 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) değerinde XRP alacağını doğruladı.

XRP’nin bir diğer hamlesi ise kredi kartı piyasasına giriş yapması. Üstelik, Ekim ayında olası bir ETF lansmanı, yükseliş görünümünü daha da güçlendiriyor. Grafikler de bu tabloyla uyumlu.

XRP, bu ay 2,80 dolara kadar gerilemeden önce yeni bir rekor kırmaya yaklaşmıştı ve şu anda konsolidasyon sürecinde.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Analistler, genel piyasa gücünün devam etmesi halinde XRP’nin yıl sonuna doğru 10 dolara kadar ilerleyebileceğini öngörüyor.

İşlem hacmi artışını sürdürürken, XRP 2,80 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş potansiyeli oldukça belirgin. Uzun vadede 10 dolarlık bir hareket gerçekçi görülüyor, ancak önce 3,66 dolardaki kritik direncin aşılması gerekiyor.

Teknik göstergeler de piyasayı destekliyor. RSI 46 seviyesinde seyrediyor, yani fiyat hem yukarı hem de aşağı yönlü hareket için alan bırakıyor. MACD histogramı hâlâ kırmızı, ancak daralma trendinde; çizgiler yakında yükselişe geçerse, momentum boğaların lehine dönebilir.

Avalanche (AVAX): DeepSeek, AVAX İçin Muhafazakar Hedef Olarak 50 Dolar Öngörüyor

Avalanche, geçen yıl en düşük performans gösteren altcoinlerden biri olarak öne çıktı; yatırımcı ilgisi sınırlı kaldı ve kritik bir dönüm noktasına ulaşamadı.

Ancak son dönemde piyasada hareketlenme başladı. Grayscale, Nasdaq üzerinden AVAX ETF’si için resmi başvuruda bulundu ve Ekim ayına kadar onay alma olasılığı yüksek görünüyor. Bu tarih, 92’den fazla kripto ETF’sinin karara bağlanması için belirlenen son gün olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Avalanche, ABD Ticaret Bakanlığı ile anlaşarak GSYİH verilerini zincire taşımaya başladı ve AVAX kullanarak ilk zincir üstü işlemini gerçekleştirdi. Temmuz sonundan bu yana AVAX, daha yüksek dip seviyeler oluşturarak her düşüşte alıcıların daha güçlü pozisyon aldığını gösteriyor.

Önemli direnç seviyesinin aşılması halinde AVAX, Aralık ayında 52 dolar civarındaki salınım zirvelerine doğru yükseliş gösterebilir ve kısa vadede yaklaşık %120’lik bir potansiyel sunabilir. Şu anda trend çizgisi desteğini test eden AVAX’ta işlem hacmi ise piyasa ile paralel olarak geriliyor.

DeepSeek’in 300 dolarlık uzun vadeli tahmini iddialı görünse de, yaklaşan Grayscale ETF lansmanı AVAX’ı bu hedefe taşıyabilecek güçlü bir katalizör olarak öne çıkıyor.

Dogecoin (DOGE): DeepSeek Memecoin’lerde Özellikle DOGE ve Maxi Doge’u Öne Çıkardı

Meme ve memecoin’ler her zaman ilgi çekiyor, peki ya yatırım potansiyeli? DeepSeek, Dogecoin (DOGE) için 2025 sonuna kadar en az %120’lik bir yükseliş öngörüyor.

Bu tahmin, muhtemelen Grayscale’in sürpriz hamlesiyle bağlantılı: İlk Dogecoin ETF’si için başvuruda bulunmak, memecoin dünyasında bir ilk olma özelliğini taşıyor. DOGE’un seçilmesi şaşırtıcı değil; çünkü bu alanın öncülerinden biri.

Ekim ayı, Dogecoin ETF kararının açıklanmasıyla altcoin’ler için kritik bir döneme işaret ediyor. Bloomberg’e göre ETF başvurularının %85’inden fazlası onay alma şansına sahip; bu da memecoin ETF’sinin piyasayı ciddi şekilde hareketlendirebileceğini gösteriyor.

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

DOGE grafiği uzun süredir konsolidasyon sürecinde kalarak 0,20 dolarlık desteğin üzerinde tutunuyor. Düşüş kanalından çıkış yapan DOGE, şu anda 0,21 dolar civarında işlem görüyor. Yükselişin önündeki kilit direnç 0,48 dolar seviyesinde bulunuyor; bu seviye kırıldığında patlayıcı bir yükselişin önü açılabilir.

DOGE bu seviyeyi desteğe çevirebilirse, 1 dolara giden yol açılabilir. RSI 46 seviyesinde nötr bir bölgede seyrediyor, MACD ise hafif negatifte olsa endişe yaratmıyor. Analistler, memecoin’de daha geniş bir yükselişin sinyalini verebilecek bir çıkış bekliyor.

Güçlü topluluk desteği ve yeni lansmanlar ise bu yükselişlerde genellikle en çok dikkat çeken faktörler. Maxi Doge, DOGE’un başarı stratejisini yansıtarak yeni yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor ve hâlâ erken aşamada görülüyor.

Maxi Doge: DeepSeek’in 1 Numaralı Memecoin’i – 100 Kat Kazanç Potansiyeli Var mı?

Maxi Doge, şu sıralar yatırımcıların odağında. Ön satıştan çıkan ve Dogecoin’den ilham alan bu memecoin, şimdiden 1,65 milyon doları aşan hasılat elde etti.

Proje, meme kültürünü ve eğlenceyi ön plana çıkarıyor; yüksek kaldıraçlı ticaret ve “spor salonu arkadaşı” Doge esprileri etrafında şekillenen topluluk odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Ancak Maxi Doge sadece eğlence amaçlı değil. Token, bahisler ve yarışmalar gibi topluluk etkinlikleriyle uzun vadede etkileşimi ve heyecanı canlı tutmayı hedefliyor.

En büyük avantajlardan biri token dağıtımı. Toplam arzın yaklaşık %40’ı halka açık ön satışta dağıtıldı; içeriden tahsis veya özel turlar yapılmadı. Bu da, büyük borsalarda işlem görmeye başladığında balina satışlarının riskini azaltıyor.

Ayrıca MAXI sahipleri için bir stake programı başlatılıyor; ön satış alıcıları yıllık %185’e kadar getiri elde etme şansı yakalayabiliyor. Böylece yatırımcılar, ön satış bitmeden tokenlerini güvence altına alıp ödüllerini toplamaya başlayabiliyor.

İlk yatırımcılar büyük kazanç potansiyeli yakalayabilir ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilir. Yatırımcılar, ön satışa katılmak için Maxi Doge web sitesini ziyaret ederek ETH, USDT, BNB veya kredi kartıyla satın alma işlemi gerçekleştirebilir.