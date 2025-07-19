Coinbase ve Glassnode’dan Dikkat Çeken Kripto Raporu: Bitcoin Yükselirken Altcoin’ler Sınıfta Kaldı!

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Coinbase Institutional ve Glassnode iş birliğiyle hazırlanan ve 30 Haziran 2025 verilerini içeren son “Charting Crypto” raporuna göre, Bitcoin (BTC) bu yıl yükselişini sürdürme eğiliminde olsa da, altcoinlerin büyük çoğunluğu için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Şirketler, özellikle Bitcoin olmak üzere kriptoyu giderek daha fazla şirket kasalarında yatırım aracı olarak değerlendiriyor. Bu durum “anlamlı yeni bir talep kaynağı” oluşturuyor.

Rapora göre, kaldıraçlı kripto alımları, orta ve uzun vadede zorunlu ya da isteğe bağlı satış baskıları nedeniyle riskler yaratabilir. Ancak analistler, bunun kısa vadede bir sorun teşkil etmemesi gerektiğini vurguluyor.

“Bitcoin’in yükseliş yolundan emin olmaya devam ediyoruz; ancak altcoinlerde, yalnızca kendi özgün koşullarına bağlı olarak sınırlı sayıda tokenın iyi performans göstereceğini düşünüyoruz.”

Öte yandan, analistler önemli tokenların 2025 yılının dip seviyelerinden beklenenden daha erken toparlandığını belirtiyor. Bitcoin, Mayıs ve Temmuz aylarında yeni zirvelerine ulaştı. “Önümüzdeki çeyrekte daha fazla yükseliş potansiyeli olduğuna inanıyoruz,” diye ekliyorlar.

Bu sonuca varılmasında pek çok etken rol oynuyor. Rapor, kurumsal kasalarda kripto benimsenmesindeki artışın yanı sıra ABD’ye ilişkin birkaç faktörü öne çıkarıyor.

Bunlar arasında, avantajlı düzenleyici gelişmeler, ekonomik büyüme için iyimser beklentiler, Federal Rezerv’in faiz indirim olasılıkları ve ticaret tarifelerine dair endişelerin azalması yer alıyor.

“İleriye dönük olarak, risk iştahının genel olarak ABD hükümetinin daha piyasa dostu politikalara yönelmesinden fayda sağlayacağı öngörülüyor,” denilen raporda, ABD’deki 2025 düzenlemelerinin büyük ölçüde kripto dostu hale geldiği vurgulanıyor.

Thanks to you, the CLARITY Act just passed Congress with a huge bipartisan majority.



Next stop: Senate. pic.twitter.com/o6XhwLrfLw — Coinbase 🛡️ (@coinbase) July 17, 2025

Özellikle bu hafta, GENIUS Yasası, CLARITY Yasası ve Anti-CBDC Yasası olmak üzere üç önemli kripto yasası Temsilciler Meclisi’nden geçti.

Bu “benzeri görülmemiş değişim, dijital varlıklar için dönüştürücü bir dönemin habercisi olabilir.”

Son olarak, çeyrek başında ABD’nin devasa küresel tarifeleri açıklamasıyla riskli varlıklarda geri çekilme yaşandığını belirten rapor, “tarife kaynaklı makro ekonomik dalgalanmaların zirvesi geride kaldı,” ifadelerine yer veriyor.

Bitcoin Dominansı Yükseldi, Neredeyse Tüm Arz Kârda

Bu yılın ikinci çeyreğinde Bitcoin’in piyasa hakimiyeti artış göstererek 30 Haziran itibarıyla %64’e ulaştı. Rapora göre, bu oran “son dört yılın en yüksek seviyesi olan %65’in hemen altında” bulunuyor.

Aynı dönemde Ethereum ve Solana’nın toplam kripto piyasa değeri içindeki payları da yükseldi; yatırımcıların bu ‘mavi çip’ tokenlara ilgisi arttı.

Raporda, Bitcoin’in likit arzının (son üç ayda hareket eden coinler) ikinci çeyrekte %12 arttığı, likit olmayan arzın (bir yıldan uzun süredir hareket etmeyen coinler) ise %2 azaldığı belirtildi. Bu durum, “Bitcoin fiyatı 100.000 doların üzerine çıkarken, uzun vadeli yatırımcıların çoğunun coinlerini elinde tutmaya devam ettiğini” gösteriyor.

Ayrıca, kârda olan arz miktarı %75’in altından neredeyse %100’e kadar toparlandı. Çeyrek sonunda, Bitcoin arzının neredeyse tamamı kârdaydı.

Kaynak: Coinbase Institutional ve Glassnode tarafından hazırlanan Kripto Grafikleri

Ethereum’da ise kârda olan oran ikinci çeyrekte %40’ın altından %90’a yükseldi. ETH’nin likit arzı %8 artarken, likit olmayan arzı %6 düştü. Bu durum, “bazı uzun vadeli yatırımcıların piyasa güçlenmesini, yeni yatırımcılara satış yapmak için fırsat olarak kullandığını” işaret ediyor.

Buna ek olarak, birinci çeyrek sonunda 40 milyondan fazla ETH zarardayken, ikinci çeyrek sonunda bu sayı 10 milyonun altına indi.

Bitcoin tarafına geri dönüldüğünde ise yatırımcıların duyarlılığı endişeden iyimserliğe döndü. Bu değişim, “küresel ticaret gerilimlerinin azalması ve makroekonomik verilerin güçlenmesiyle” gerçekleşti.

Ethereum ise birinci çeyrekte ‘teslimiyet’ aşamasına girdi ancak ikinci çeyrekte güçlü bir toparlanma gösterdi.

Kaynak: Coinbase Institutional ve Glassnode tarafından hazırlanan Kripto Grafikleri

Son olarak analistler, kriptonun diğer varlık sınıflarıyla düşük ya da negatif korelasyon sergilemeyi sürdürdüğünü tespit etti. Ancak Bitcoin’in ABD hisse senetleri ile korelasyonu 0,40’tan 0,55’e yükseldi. Daha geniş COIN50 endeksiyle korelasyon değişmedi.

Bununla birlikte, ikinci çeyrekte “Bitcoin, ABD’nin mali politikalarının desteklediği değer saklama anlatısıyla, risk ayarlı bazda geleneksel varlıklardan daha iyi performans göstermeye devam etti.” Sonuç olarak, “kurumsal yatırımcılar ve şirketler BTC’ye ayırdıkları payı artırdı,” diye rapor tamamlanıyor.