Coinbase CEO'su Armstrong: Bitcoin 2030'dan Önce 1 Milyon Dolara Ulaşabilir!

Coinbase CEO’su Armstrong: Bitcoin 2030’dan Önce 1 Milyon Dolara Ulaşabilir!

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Fox Business’a verdiği röportajda Bitcoin’in 2030’dan önce 1 milyon dolara ulaşabileceğini yineledi.

Armstrong, amiral gemisi kripto paranın yedi haneli rakamlara çıkma ihtimalini “iyi bir şans” olarak değerlendirirken, ABD’de düzenleyici netlik sağlanmasının yükseliş trendini hızlandıracağını söyledi.

Daha önce Ağustos ayında da benzer öngörülerde bulunan Armstrong, bu kez Genius Yasası ve piyasa yapısı mevzuatına vurgu yaptı.

CEO’ya göre, ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturması, talebi ciddi şekilde artırabilir ve diğer G20 ülkelerinin de benzer adımlar atmasına yol açabilir. Ayrıca kurumsal sermayenin önemli bir kısmının Bitcoin’e yöneldiğini belirterek, halen birçok büyük sermaye havuzunun BTC’ye erişim sağlayamadığını hatırlattı.

Bitcoin’i altına benzeten Armstrong, belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için güvenli bir liman olabileceğini, aynı zamanda riskli ve risksiz varlıkların bir “melez”i olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Öte yandan altın savunucusu Peter Schiff, hisse senetleri ve değerli metaller rekor kırarken Bitcoin’in durağan kalmasını eleştirerek yatırımcıların “yanlış ata oynadığını” savundu. Armstrong ise kısa vadeli volatiliteden ziyade uzun vadeli eğilimlere odaklandığını vurguladı.

