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[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 18 Temmuz 2025 – Bitcoin 120.000 $’a Yaklaşıyor, Ethereum 3.600 $’ı Aştı, XRP Yeni Rekor Kırdı

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Kripto dünyasında 18 Temmuz’da öne çıkan gelişmeleri, piyasa hareketlerini ve en son haberleri canlı takip edin.
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
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[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 18 Temmuz 2025

18 Temmuz 2025 sabahında kripto para piyasası yükseliş dalgasına kapıldı. ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen üç kritik yasa tasarısının ardından piyasalarda büyük bir toparlanma yaşanıyor. Toplam kripto piyasa değeri 4 trilyon dolara yaklaşırken, yatırımcı ilgisi yeniden zirveye ulaştı.

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 120.000 dolar seviyesini aştı ve son yılların en güçlü günlük kapanışlarından birine imza attı.

Ethereum da yüzde 8’lik artışla 3.669 dolara kadar yükselerek yatırımcılara moral verdi.

Günün en dikkat çeken performansı ise XRP’den geldi. Yüzde 18’in üzerinde değer kazanan XRP, 3,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

SEC ile ilgili olumlu beklentiler ve ABD’deki yeni düzenlemelerin etkisiyle XRP fiyatı adeta sıçrama yaptı.

Piyasada yükselişi destekleyen temel unsur, ABD’deki düzenleyici netlik. Özellikle GENIUS ve CLARITY yasalarının onaylanması, yatırımcı güvenini artırırken kurumsal sermayenin yeniden kriptoya yönelmesine neden oldu.

Gün boyunca anlık gelişmeleri canlı haber akışımızdan takip edebilirsiniz.

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[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 18 Temmuz 2025 - Bitcoin 120.000 $'a Yaklaşıyor, Ethereum 3.600 $’ı Aştı, XRP Yeni Rekor Kırdı
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