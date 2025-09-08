Bu İki Kripto Projesi Trump Ailesinin Servetini Artırdı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

American Bitcoin’in (ABTC) işlem görmeye başlaması ve World Liberty Financial’dan (WLFI) elde edilen gelirler Trump ailesinin servetinin 1.3 milyar dolar artmasını sağladı.

Bloomberg‘in haberine göre, Trump ailesinin serveti WLFI sayesinde 670 milyon dolar artarken, Eric Trump’ın kurucu ortağı olduğu ABTC’deki hissesinin değeri ise şirketin geçen hafta çarşamba günü halka arz edilmesinin ardından 500 milyon doların üzerine çıktı.

ABTC hisseleri kısa bir süreliğine 14 doları gördü ancak daha sonra %50’den fazla düşüşle 6.24 dolara geriledi.

Trump Ailesinin 4 Milyar Dolarlık WLFI Tokeni Kilitli Durumda

Trump ailesinin değeri 4 milyar doların üzerinde olan WLFI varlıkları şu anda kilitli durumda ve Bloomberg’in net servet hesaplamasına dahil edilmedi.

Bu tokenler dahil edilmediği halde Trump ailesinin toplam serveti 7.7 milyar doların üzerinde.

Bu arada Trump ailesinin dijital varlık alanındaki girişimlerini artırması, kriptonun ABD’de daha fazla meşruiyet kazanmasını sağladı. Ancak ABD’deki bazı milletvekilleri, Trump ailesinin kripto girişimlerinin çıkar çatışmalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Even Fox Business admits it, Trump’s “crypto president” shtick isn’t about policy; it’s about profit.



The Trump family is creating billions in wealth via a crypto scheme while everyday families struggle to afford higher prices on groceries. pic.twitter.com/Z3BbmAhXgH — American Bridge 21st Century (@American_Bridge) September 2, 2025

Bu arada ABTC, madencilik şirketi Gryphon Digital Mining ile birleşmesinin ardından yeniden piyasaya girdi.

Bu arada Eric Trump, American Bitcoin’i “dünya üzerindeki en büyük Bitcoin şirketini oluşturma girişimi” olarak nitelendirdi.

Eric Trump, Hong Kong’da gerçekleştirilen Bitcoin 2025 Asia konferansı sırasında Bitcoin’in nihayetinde 1 milyon doları görebileceği yönündeki tahminin paylaştı.

Trump, “Herkes Bitcoin istiyor. Herkes Bitcoin alıyor. Bu yüzden Bitcoin 1 milyon doları görecek diyorum” ifadelerini kullandı.

World Liberty Financial, WLFI Token Yakma Kampanyası Başlattı

World Liberty Financial (WLFI), tokenin piyasada işlem görmeye başlamasından birkaç gün sonra token yakma işlemlerini başlattı. Token yakma işlemleriyle volatilitenin azaltılması ve piyasa güveninin artırılması amaçlanıyor.

Proje, geçen hafta çarşamba günü 47 milyon WLFI tokeni yaktı.

WLFI’nin bu hamlesi, tokenin lansmandan sonra çok fazla değer kaybetmesinin ardından geldi.

Token yakma işlemiyle WLFI’nin dolaşımdaki arzının (24.66 milyar token) %0.19’u yakıldı.

Bu arada geçen hafta ğazartesi günü gerçekleştirilen WLFI token lansmanının ardından Trump ailesinin kripto serveti 6 milyar dolara yükseldi.

WLFI tokenin işlem görmeye başladığı ilk saatlerde işlem hacmi 1 milyar doları aşarken, fiyat ise 0.24 dolar ile 0.30 dolar arasında dalgalandı.