BTC Zirveye Ulaştı Ama Bu Gösterge “Henüz Bitmedi” Diyor – Yeni Bir Ralli mi Geliyor?

Bitcoin rekor seviyelerde işlem görürken, uzun vadeli bir fiyat göstergesi dünyanın en büyük kripto parasının hâlâ yükselecek bolca alanı olduğunu işaret ediyor.

Popüler on-chain gösterge Mayer Multiple, Bitcoin fiyatının 200 haftalık hareketli ortalamasına oranını takip ediyor ve mevcut seviyelere göre BTC’nin hâlâ “aşırı ısınmış” bölgeden uzak olduğunu ortaya koyuyor.

Son verilere göre Mayer Multiple yalnızca 1,16 seviyesinde, bu da tarihsel olarak piyasa zirvelerini işaret eden 2,4 eşiğinin oldukça altında bulunuyor.

Analistlere Göre Bitcoin’in Yükselişi Bitmedi: 180 Bin Dolar Ufukta Olabilir

Kripto veri analisti Frank A. Fetter, bu hafta X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerinde ancak Mayer Multiple hâlâ buz gibi,” dedi.

Analist, Checkonchain verilerine atıfta bulunarak göstergenin aşırı alım sinyali vermesi için Bitcoin’in yaklaşık 180.000 dolara yükselmesi gerektiğini, bunun da ciddi bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Mayer Multiple uzun süredir Bitcoin’in piyasa döngülerini ölçmekte kullanılan önemli bir gösterge. 2017 ve 2021 zirvelerinde bu oran 2,4’ün çok üzerine çıkarak spekülatif coşkuyu ve “aşırı ısınmış” piyasayı işaret etmişti. Ancak bu döngü önceki yıllara göre oldukça “soğuk” geçiyor.

Glassnode verilerine göre göstergenin bu döngüdeki en yüksek değeri Mart 2024’te 1,84 oldu; o dönemde Bitcoin yaklaşık 72.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Analistler bu sakin seyrin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir boğa piyasasına işaret ettiğini düşünüyor. Temmuz ayında kripto araştırmacısı Axel Adler Jr., 1,1 seviyesindeki okumaların “yeni bir yükseliş dalgası için iyi bir yakıt rezervi” olduğunu söylemişti.

On-chain veriler yükselişin sürebileceğine işaret etse de, zamanlamada görüş ayrılığı sürüyor. Bazı analistler Bitcoin’in yıl sonuna kadar net bir kırılım gerçekleştirememesi hâlinde boğa döngüsünün ivme kaybedebileceğini uyarıyor. Diğerleri ise Ekim ayında, genellikle Bitcoin için en güçlü dönemlerden biri olan süreçte, fiyatın 114.000 dolara kadar geri çekilip ardından yeni bir ralliye başlayabileceğini öngörüyor.

Yine de, Mayer Multiple’ın hâlâ “deponun dolu” olduğunu göstermesi, birçok analistin Bitcoin’in uzun vadeli rotasının hâlâ yukarı yönlü olduğunu düşünmesine neden oluyor – hatta 180.000 dolara kadar bir tırmanışın mümkün olabileceği görüşünü güçlendiriyor.

Analist Uyardı: Bitcoin İçin Kritik 100 Günlük Dönem Başladı

Bitcoin, kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabilir. Kripto traderı Tony “The Bull” Severino, önümüzdeki 100 günün Bitcoin’in parabolik bir ralliyi mi başlatacağını yoksa mevcut boğa döngüsünü mü sonlandıracağını belirleyeceğini söylüyor.

Severino, Bitcoin’in haftalık grafiğinde Bollinger Bantları göstergesinin tarihi düzeyde sıkıştığını vurguladı. Bu durum genellikle iki yönde de sert fiyat hareketlerinin habercisi olarak görülüyor.

Analist, bu tür formasyonlarda “head fake” olarak bilinen sahte kırılımların sık yaşandığına dikkat çekti. Bitcoin’in kısa süreliğine 126.000 dolara yükselmesine rağmen üst banda güçlü bir şekilde tutunamadığını belirten Severino, kalıcı bir ralli öncesi olası bir geri çekilme riskine işaret etti.

Şu anda Bitcoin yaklaşık 122.700 dolar seviyesinde işlem görüyor ve volatilite sıkışmaya devam ederken fiyat, rekor seviyelerinin hemen altında seyrediyor.

Bazı analistler bu tabloyu yaklaşan bir kırılma sinyali olarak değerlendirirken, diğerleri Bitcoin döngülerinin giderek uzadığına dikkat çekiyor ve bunun hâlâ yeni bir büyüme alanı bıraktığını savunuyor.