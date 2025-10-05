Borsa Bakiyeleri Altı Yılın Dibine Düştü – BTC 125.000 Dolara Ulaştı

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin Pazar sabahı yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 125.700 doları geçti ve Ağustos ayında kırılan 124.500 dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı.

Bu dönüm noktası, merkezi borsaların Bitcoin rezervlerinin son altı yılın en düşük seviyelerini bildirmesiyle geldi; bu durum, yatırımcı talebinin artışıyla birlikte arzın daraldığını işaret ediyor.

Bitcoin, Eylül Düşüşlerinden Keskin Bir Yükselişle ‘Uptober’a Başladı

Keskin toparlanma, Ekim ayına güçlü bir başlangıç işareti olarak öne çıkıyor; trader’lar bu dönemi sıklıkla “Uptober” olarak adlandırıyor. Bitcoin, Eylül başında 107.800 dolara kadar gerilemişti.

Son bir haftada varlık, artan iyimserlik ve azalan borsa likiditesi ile istikrarlı bir şekilde yükseldi.

ETF Store ve Nova Dius Başkanı Nate Geraci, “Bitcoin yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor… Ve çoğu insan hâlâ Bitcoin’in ne olduğunu bile bilmiyor,” dedi.

Bitcoin hits new all-time high…



And most people still don’t even know what bitcoin is. — Nate Geraci (@NateGeraci) October 5, 2025

Glassnode verileri, borsalarda tutulan toplam Bitcoin miktarının Cumartesi günü 2,83 milyon BTC’ye düştüğünü ve bunun Haziran 2019’dan bu yana en düşük seviye olduğunu gösteriyor; o dönemde Bitcoin, ayı piyasasında yaklaşık 8.000 dolar civarında işlem görüyordu.

CryptoQuant, borsa rezervleri için biraz daha düşük bir rakam olan 2,45 milyon BTC’yi paylaştı; bu, yedi yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Sadece iki hafta içinde 114.000’den fazla BTC, değeri 14 milyar doları aşan miktarda borsalardan çekildi.

Bu büyük çıkış, Bitcoin’in uzun vadeli tutma yönünde kaydığını, yani varlıkların kendi cüzdanlarına, kurumsal cüzdanlara veya dijital varlık hazinelerine aktığını gösteriyor.

Borsalarda tutulan coin’ler “mevcut arz” olarak kabul ediliyor ve satılma olasılığı daha yüksek. Rezervler azalırken, fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşuyor.

VanEck Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel, Twitter’da “Borsalarda Bitcoin kalmadığını duymak…” diyerek dikkat çekti.

Sigel, “Pazartesi 09:30 resmi olarak ilk kıtlık olabilir” diye ekledi; bunun finansal tavsiye olmadığını belirtse de, harekete geçmenin zamanının gelmiş olabileceğine işaret etti.

Hearing exchanges are out of Bitcoin.



Monday 9:30am might be the first official shortage.



Not financial advice… just: it might make sense to get some. https://t.co/yNSMEw2oms — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 3, 2025

Yatırımcı Mike Alfred, benzer görüşü paylaşarak büyük bir OTC masasıyla yaptığı görüşmede, fiyat 126.000 doların üzerine çıkmazsa Bitcoin’in vadeli piyasaların açılmasıyla saatler içinde tükenebileceğini söylediğini aktardı. Alfred, “Durum giderek çılgınlaşıyor,” dedi.

Strategy Inc.’in Bitcoin Varlıkları 77,4 Milyar Dolara Ulaştı: Hazine Hamlesi Meyvesini Verdi

Strategy Inc., Cuma günü yaptığı açıklamada, Bitcoin’in 124.000 doları aşan yükselişinin şirketin BTC varlıklarını rekor seviyeye, 77,4 milyar dolara taşıdığını bildirdi.

2020’de kurumsal hazine varlığı olarak BTC biriktirmeye başlayan firma, beş yıl içinde 2,1 milyar dolarlık başlangıç değerinden 35 kat daha fazla bir değere ulaştı.

Strategy, piyasalardaki volatiliteye rağmen düşüş dönemlerinde alımlarına devam ederek pozisyonunu 2023’te 8 milyar dolara, 2024’te ise 41,8 milyar dolara çıkardı.

2025’teki rallinin ardından varlıklar eşi görülmemiş seviyelere ulaşarak, firmanın Bitcoin’in fiat para birimlerinin değer kaybına karşı uzun vadeli bir korunma aracı olduğu inancını pekiştirdi.

Ek olarak, Strategy, güncellenen IRS rehberliği ile gerçekleşmemiş kripto kazançlarının Kurumsal Alternatif Asgari Vergi’den muaf tutulacağını doğrulayarak, milyarlarca dolarlık vergi yükünden kurtuldu.

Yaklaşık 28 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazançla birlikte, bu vergi muafiyeti Strategy’nin kurumsal Bitcoin birikimi konusundaki öncü konumunu güçlendiriyor.