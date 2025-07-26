Bitwise: “4 Yıllık Bitcoin Döngüleri Tarih Oldu” – Kripto Sürekli Yükseliş Dönemine mi Geçiyor?

Bitwise CIO’su Matt Hougan, kripto piyasasında yeni bir döneme girildiğini belirterek dört yıllık döngü modelinin sona erdiğini açıkladı.

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Bitwise’ın Yatırım Direktörü Matt Hougan, kripto piyasalarında yıllardır gözlemlenen dört yıllık döngünün artık geçerliliğini yitirmiş olabileceğini söylüyor.

Bitcoin savunucusu Kyle Chassé ve Bloomberg ETF analisti James Seyffart ile yaptığı son söyleşide Hougan, bu tarihi döngünün bozulduğunu ve daha uzun, istikrarlı bir büyüme döneminin başlayabileceğini savundu.

Kripto piyasaları genellikle Bitcoin halving’leri, faiz oranlarındaki değişimler ve piyasayı sarsan döngüsel çöküşler etrafında şekillenen dört yıllık bir ritim izliyordu. Ancak Hougan’a göre bu etkenlerin etkisi artık zayıflıyor.

Matt Hougan, Geleneksel Döngülerin Etkisini Yitirmesiyle Kriptoda ‘Sürekli Yükseliş’ Öngörüyor

X’te yaptığı bir takip paylaşımında Matt Hougan, Bitcoin halving olaylarının etkisinin giderek azaldığını belirtti ve her bir halving’in bir öncekine kıyasla yalnızca yarı etkiye sahip olduğunu vurguladı.

“Halving, her dört yılda bir yarı yarıya daha az önemli hale geliyor,” diyen Hougan, bu durumu şu şekilde açıkladı: Blok ödülleri mutlak olarak azaldıkça, kripto ekonomisinin büyüyen ölçeği karşısında toplam arz üzerindeki etkileri de görece olarak küçülüyor. Bu nedenle halving’ler artık piyasa döngülerinin tek başına belirleyicisi olmaktan çıkıyor.

Why is the four-year cycle dead?



1) The forces that have created prior four-year cycles are weaker:



i) The halving is half as important every four years;



ii) The interest rate cycle is positive for crypto, not negative (as it was in 2018 and 2022);



iii) Blow-up risk is… https://t.co/F9ybjHEeB5 — Matt Hougan (@Matt_Hougan) July 25, 2025

Hougan ayrıca, 2018 ve 2022 gibi düşüş dönemlerinde kripto için ciddi bir engel oluşturan faiz oranı döngülerinin artık daha istikrarlı ve destekleyici bir makro ortam sayesinde tersine döndüğünü belirtti.

Bir diğer önemli nokta olarak, daha önce kripto döngülerini kontrol eden çöküş risklerinin artık büyük ölçüde azaldığını savundu. Bunun nedeninin gelişmiş düzenlemeler ve artan kurumsal katılım olduğunu söyledi.

Hougan’a göre eski döngülerin yerini daha uzun zaman dilimlerine yayılan, halving yıllarına bağlı olmayan yeni güçler alıyor.

Bu yeni dönemin başında kripto odaklı ETF’lere akan sermaye yer alıyor. Hougan, 2024’te başlayan bu dalganın henüz ilk aşamada olduğunu ve bu sürecin beş ila on yıl sürebileceğini ifade etti.

Kurumsal benimsenme de bir diğer önemli trend olarak öne çıkıyor. Hougan’a göre emeklilik fonları, vakıflar ve ulusal yatırım platformları kripto varlıklara yeni yeni yöneliyor. Daha fazla ETF onaylandıkça bu trendin hızlanması bekleniyor.

Ayrıca düzenleyici cephedeki ilerlemelere de dikkat çeken Hougan, 2025 Ocak ayını sektör için yeni bir politika çağının başlangıcı olarak tanımladı.

Bu ayın başında kabul edilen GENIUS Yasası’nı önemli bir dönüm noktası olarak gören Hougan, bu yasanın Wall Street’in kripto odaklı finansal ürünler inşa etmesinin önünü açtığını belirtti. Bankaların önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolar yatırım yapmasını beklediğini dile getirdi.

🇺🇸 As GENIUS Act passes, regulatory paths stabilize across jurisdictions and digital assets may find stronger footing for long-term planning.#genius #stablecoinhttps://t.co/Hdq2wceITt — Cryptonews.com (@cryptonews) July 18, 2025

Hougan, şirketlerin bilançolarında Bitcoin tutmaya başlaması gibi yeni gelişmelerin, geçmişteki sert yükseliş ve düşüş döngülerinden farklı bir yapının oluşmasına katkı sağladığını söyledi. Bu yeni yapıların artık geçmişin keskin boğa ve ayı piyasaları yerine daha dengeli hareketler getireceğini ifade etti.

Hougan, “Bunun bir süper döngü olduğunu düşünmüyorum. Daha çok sürekli ve istikrarlı bir yükseliş süreci,” diye yazdı.

“Uzun vadeli kripto yanlısı güçler, klasik dört yıllık döngü dinamiklerinin önüne geçecek.”

Geleceğe bakıldığında Hougan, 2026’nın kripto için güçlü bir yıl olacağına inanıyor ancak volatilitenin yine de devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Bitwise CIO’su: Politik Değişim ve Kurumsal Desteğin Etkisiyle Bitcoin 1 Milyon Dolara Gidiyor Olabilir

Bu, Matt Hougan’ın Bitcoin’in kurumsal benimsenmede yeni bir evreye girdiğine ilk kez inandığı zaman değil. Hougan, bu sürecin büyük finansal ve politik değişimlerle şekillendiğini savunuyor.

13 Aralık 2024’te Hougan, bu geçişi işaret eden bazı önemli gelişmelere dikkat çekmişti: BlackRock’un yatırımcılara portföylerinin %2’sini Bitcoin’e ayırmalarını önermesi, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik hızlı talep artışı ve Ray Dalio gibi finans dünyasının önde gelen isimlerinden gelen kamuya açık destekler.

Hougan, kriptonun siyasi alanda da giderek daha fazla kabul gördüğünü belirterek, Başkan Donald Trump’ın Bitcoin’e açık desteğini ve büyük bir kripto etkinliğine katılımını önemli sinyaller olarak yorumladı.

Bu yıla geldiğimizde ise Hougan, Bitcoin’in 2025 sonunda 200.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu öngörüsünü egemen varlık fonları, halka açık şirketler ve kurumsal yatırımcıların taleplerine dayandırıyor.

“Hükümetler de alıcı haline geldiğinde son bariyer de yıkılmış oldu,” diyen Hougan, “Bitcoin’in varlığı artık sorgulanmıyor; artık odak büyüme üzerinde” ifadesini kullandı.

Hougan’a göre Bitcoin artık daha az spekülatif, daha kurumsal ve yapısal bir evreye girmiş durumda.